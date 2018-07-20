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Пятница| 27 Июля, 05:50 |
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Первый международный поэтический фестиваль "Благодать большого снега" открылся в Якутске
«Поэзия не может жить в замкнутом пространстве, она должна иметь широкие просторы, а для этого ей нужно непосредственное общение. Только в живом общении поэтов возникает та искра, из которой затем появляются новые стихи, переводы, издания», - обозначила основную цель и идею фестиваля народная поэтесса Наталья ХАРЛАМПЬЕВА. И эта мысль впоследствии не раз была сказана ее коллегами - поэтами, прозаиками, литераторами, приехавшими в Якутию. «Если мы сможем учиться друг у друга, мы будем лучше друг друга понимать, а это сегодня самое главное», - выразил уверенность поэт и издатель из Варшавы Александр НАВРОЦКИЙ.
К слову, сама природа пошла навстречу участникам фестиваля, одарив гостей настоящим пушистым снегом и настроив на особенный лад, сообщает ИА «ЯСИА».
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