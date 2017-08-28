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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 03 Сентября, 19:34 |
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Алексей Стручков, министр экономики Республики Саха (Якутия): Сегодня именно частные компании начинают определять инвестиционный результат
Некоторые из них, наиболее крупные, сегодня уже имеют значительный прогресс и уверенно продвигаются к заявленным целям. Потенциальным инвесторам эта информация будет полезна, она свидетельствует о движении и последовательности региональной власти в поддержке бизнеса. Будет презентован и ряд проектов, которые формируются буквально на глазах, становятся перспективными благодаря созданию условий в рамках территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).
О том, как выстраивается логика поддержки инвестиционных проектов в республике, «Дальневосточный капитал» беседовал с первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия) - министром экономики Алексеем СТРУЧКОВЫМ.
- Алексей Александрович, Республика Саха (Якутия) возглавила рейтинг готовности регионов РФ к будущему, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Это уникальная история. Благодаря чему вы стали лидерами рейтинга?
- Пока не многие регионы России, выстраивая свои стратегии социально-экономического развития, попытались заглянуть за горизонт 2050 года. Мы не только сформулировали стратегические задачи до 2030-го, но и обозначили свое целевое видение того, как будет развиваться экономика республики, обустраиваться жизнь ее населения в отдаленной перспективе.
Чтобы выжить в конкурентном мире, Якутия должна стать своего рода «магнитом» технологий для бизнеса и жизни. Только новые технологии могут кардинально изменить качество жизни человека в условиях Севера, особенно в отдаленных населенных пунктах.
Мы создадим центры по поиску и генерации новых идей, внедрению цифровых технологий. В дополнение к действующему научному центру на базе Якутского научного центра СО РАН и Северо-Восточного федерального университета планируется выделить арктическое и палеонтологическое направления исследований.
Будет сформирован совершенно новый сектор экономики, базирующийся на экономике знаний, информационных технологиях, новых бизнес-процессах. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП с 14,6% в 2015 году удвоится к 2030 году и достигнет 50% к 2050 году.
Мы нацелены на то, чтобы Якутия стала узнаваемым лидером креативной экономики. Для этого есть потенциал: это и туризм, в развитии которого акцент будет направлен на генерацию незабываемых впечатлений, это и сфера высоких технологий, первым шагом в формировании которой станет создание IT-парка в г. Якутске уже к 2018 году, а также киноиндустрия, дизайн ювелирных изделий.
Климатические условия диктуют нам необходимость создавать преимущественно «умные» населенные пункты. Инфраструктура жизнеобеспечения в них должна функционировать по принципу net zero - автономно и с нулевым выбросом.
Что касается крупного бизнеса - мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Сырьевой и перерабатывающий секторы будут ориентированы на использование бизнес-моделей, связанных с аутсорсингом, что позволит привлечь малые и средние предприятия в производственные процессы.
С развитием транспортной инфраструктуры будут созданы перерабатывающие производства, что позволит расширить базу для поступления налогов в региональный бюджет, повысить занятость населения, обеспечить приток в Якутию квалифицированных кадров.
Мы сформулировали цели, знаем потенциал, понимаем связи и приоритетность проектов развития. В итоге ВРП республики к 2030 году в сопоставимых ценах к уровню 2015 года должен возрасти в 1,8 раза (около 2,5 трлн руб.), к 2050 году - в 2,5 раза к уровню 2015 года.
Все это очень важно, считаю, для действующего на территории республики бизнеса и очень полезно для тех, кто связывает с нашим регионом свои бизнес-планы на будущее.
Для реализации стратегии мы сейчас выстраиваем комплексную систему регионального управления, включающую четкую систему стратегических целей и задач, государственных программ, бюджетирования и мотивации. Необходимо упорядочить саму деятельность органов власти, выделив проектную и процессную деятельность, установив взаимоувязанные КПЭ. В эту систему должны быть встроены и муниципальные образования. В перспективе - создание такой цифровой сервисной платформы управления, которая, возможно с использованием блокчейн-технологий, максимально упростила бы взаимодействие власти и общества.
Проект стратегии развития республики одобрен правительством республики и согласован с федеральными министерствами. Мы с учетом всех замечаний будем выносить ее на осеннюю сессию Государственного собрания (Ил Тумэн), чтобы она приобрела статус республиканского закона.
- Сегодня республика имеет хорошие показатели по объему инвестиций в основной капитал. Каков этот расклад? Есть ли рост частных инвестиций и в каких отраслях они локализованы?
- По итогам прошлого года объем инвестиций в экономику республики составил 275,3 млрд рублей. За шесть первых месяцев этого года темпы прироста этого показателя составляют порядка 50%, и по результатам года ожидаем получить порядка 370 млрд рублей. Львиная доля - это инвестиции ПАО «Газпром» в строительство газопровода «Сила Сибири», в освоение Чаяндинского газоконденсатного месторождения. Целый ряд проектов реализуется в нефтедобыче, энергетике. Идет строительство Якутской ГРЭС-2, линий электропередачи. С участием федеральных и республиканских инвестиций строятся автомобильные дороги. Сам республиканский бюджет выступает серьезным инвестором для социальных объектов - образовательных, спортивных и так далее. У нас, кстати, около 30 объектов строятся на условиях государственно-частного партнерства.
- Можно ли сказать, что вам не нужно прилагать особых усилий, чтобы был рост инвестиций, потому что крупные компании уже приняли решения и двигают свои проекты волей государства, они никуда уже не уйдут? А что касается остальных инвесторов, которые не аффилированы с государством, а являются именно частными, какова динамика их активности?
- Не могу согласиться с таким утверждением. Для того, чтобы даже такие крупнейшие игроки, как «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и прочие, пришли к нам на территорию, правительством Якутии была проведена огромная работа, позволившая ускорить увеличение объемов инвестиций именно в нашем регионе.
Что касается привлечения частных инвестиций, то мы всегда активно участвуем в российских и международных экономических, инвестиционных форумах. Проводим встречи не только с крупными потенциальными инвесторами, но и со многими другими, кто имеет желание реализовать проекты на территории республики. Помимо ресурсного потенциала Якутия может быть интересна инвесторам и тем, что у нас создана полномерная система поддержки бизнеса.
Сегодня именно частные компании начинают все больше определять инвестиционный результат. Один из таких проектов - это освоение Инаглинского каменноугольного месторождения. Общий объем инвестиций в проект его инициатором, компанией «Колмар», оценивается в 32,4 млрд рублей. Можно назвать целый ряд компаний, которые активно работают в золотодобыче, есть успешные проекты в строительной отрасли, прежде всего в жилищном строительстве. В Якутске строится жилье с участием китайских партнеров. Реализуется проект строительства тепличного комплекса с японскими инвесторами, готовится технико-экономическое обоснование для второй очереди. На территории Хангаласского района на старте проект, который мы условно называем «город умного земледелия».
Конечно, существенно может изменить картину проект строительства мостового перехода через реку Лену. Мы продолжаем активную работу с китайскими партнерами по подготовке технико-экономического обоснования, финансовой модели, подачи частной концессионной инициативы, презентация которой состоится на третьем Восточном экономическом форуме.
- Алексей Александрович, на такой большой территории, как Якутия, сегодня пока сформировано всего две ТОР: «Индустриальный парк «Кангалассы» и «Южная Якутия». Какова логика их создания?
- Первый проект, который реализован в Якутии в режиме ТОР, - «Индустриальный парк «Кангалассы» - направлен на развитие, прежде всего, предприятий малого и среднего бизнеса. В этом его главное отличие от других территорий в ДФО. ТОР «ИП «Кангалассы» уже активно заселяется резидентами, которых мы в свое время поддерживали в рамках деятельности технопарка «Якутия», предоставляя в том числе гранты на стартапы. Сейчас они получили логичную возможность увеличивать объемы производства и выходят уже на хорошие показатели. В их числе, к примеру, такая компания, как ООО «Бигэ», которая наладила выпуск лакокрасочных материалов. Компания «Саха Липснеле» в июле этого года запустила производство твердотопливных котлов длительного горения. Государство и на федеральном, и на региональном уровне выполняет свои инвестиционные обязательства по созданию инфраструктуры и условий для резидентов ТОР. Помимо предусмотренных федеральным законодательством налоговых льгот, на региональном и местном уровне приняты дополнительные послабления. И мы рассчитываем, что бизнес также выполнит свои обязательства по объемам инвестиций, ожидаем, что уже до конца этого года будет запущено еще несколько производств.
Что касается ТОР «Южная Якутия», то якорным инвестором территории выступает компания «Колмар», которая строит ГОК «Инаглинский» с проектной мощностью до 7 млн тонн угля. Этому проекту оказана поддержка государства на строительство транспортной и энергетической инфраструктуры на сумму более 3 млрд рублей. Появляются новые резиденты, в ближайшее время их будет уже семь. Это средний бизнес сервисного сектора, который будет оказывать услуги непосредственно якорным резидентам.
- «Южная Якутия» ранее позиционировалась правительством Якутии как более широкий проект, это был первый опыт создания плана комплексного развития территории. Могут ли подтянуться в рамки ТОР остальные проекты, которые должны были получить развитие в Южной Якутии?
- В 2007 году, когда проект комплексного развития Южной Якутии только запускался, он охватывал несколько муниципальных образований и целый ряд отраслей, помимо угольной. Предполагалось создание урановой и железорудной промышленности, развитие гидроэнергетики, переработки углеводородного сырья. С учетом ситуации в экономике страны и в мире, которая заставляет более четко определять приоритеты и исходить из текущих возможностей, проект, конечно, претерпел определенные изменения. Но мы надеемся, что со временем в рамках ТОР помимо угольной отрасли здесь появятся предприятия и другой направленности, которые обеспечат развитие и других муниципальных образований Южной Якутии. Но на сегодняшний день нам очень важно получить хороший результат в реализации проекта компании «Колмар».
- Я обратила внимание на ваши планы презентовать на ВЭФ проект создания в рамках «Индустриального парка «Кангалассы» ювелирно-гранильного кластера. Раньше республика вела разговор о самостоятельной ТОР такой направленности…
- Мы с переменным успехом движемся к созданию полноценного кластера по глубокой переработке драгоценных камней и металлов как центра ювелирно-гранильной промышленности России в АТР. В этом есть объективная потребность. Но, с учетом сложившейся конъюнктуры рынка, на данном этапе нужно запускать это направление в востребованном масштабе. В ТОР «Кангалассы» будет создан центр коллективного пользования, в котором наши малые и средние предприятия могли бы с большей эффективностью организовать свои производства. И на ВЭФ мы будем позиционировать Якутию как перспективную территорию для развития гранильной и ювелирной отрасли страны.
- Планируется ли создание в Якутии еще ТОР? Какие проекты могли бы развиваться используя этот режим?
- Мы работаем в этом направлении и с Минвостокразвития России, и с Минэкономразвития России. Среди таких перспективных территорий наши сельские районы. В частности, режим ТОР мог бы обеспечить старт проектов в так называемой Северо-Восточной опорной зоне Российской Арктики. Проект «города умного земледелия» также мог бы получить дополнительные стимулы при условии получения дополнительных льгот.
- Не могу не спросить про создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи. В прошлом году вы показали красивый макет на ВЭФ, как продвигается дело?
- Это принципиальный для республики проект, он, можно сказать, из области жизнеобеспечения, ведь основная логистика для северных регионов республики - это Лена и ряд северных рек. В Ленском бассейне зарегистрировано порядка 1,7 тысячи судов различных видов со средним возрастом более 37 лет при нормативе 25 лет. При этом с 1991 года в республике не построено ни одного судна, тогда как в советское время в Ленском бассейне ежегодно строилось до 25 судов.
Сейчас завершаем разработку проектно-сметной документации с участием Центра технологии судостроения и судоремонта Санкт-Петербурга и южнокорейской фирмы «Кемко», которая занимается производством оборудования для судостроения. Ожидаем, что до конца года получим заключение Главгосэкспертизы. Рассчитываем, что более 4 млрд рублей будет выделено в рамках Государственной программы развития Арктической зоны РФ.
- Какие еще проекты будут презентованы Республикой Саха (Якутия) на третьем Восточном экономическом форуме?
- Для презентации на ВЭФ было подготовлено более 20 проектов, из которых Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта отобрано 4 проекта: туристско-рекреационный кластер «Северная мозаика», агропромышленный парк «Покровский», проекты группы компаний «Колмар», создание ювелирно-гранильного кластера в ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы». Вместе с этим продвигается и комплексный проект высокотехнологичной Жатайской судоверфи, о котором мы говорили ранее.
Республика готова предложить инвесторам проекты, которые могут быть привлекательны как для российского, так и для иностранного инвестора практически во всех секторах экономики.
Уверен, что Восточный экономический форум в очередной раз выступит широкой интегральной площадкой для эффективного продвижения региональных проектов и оправдает надежды как инициаторов, так и потенциальных инвесторов.
Лариса ЛАРИНА.
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