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19 Мая 2018, 15:42 | Территория

Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век

Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.

Удивительно красив майский Хабаровск. После долгой зимы расцветают парки и скверы, воздух напоен запахами сирени и липы. Утренний ветер приносит с Амура влажную свежесть. Дневное солнце, теплое, но еще не палящее, радостно отражается в витражах торговых центров и стеклах автомобилей. Особенно хорошо вечерами, когда на улицах загораются стилизованные под старину светильники, а над площадями плывут звуки вальсов и маршей. Проходящий в последнюю неделю месяца фестиваль духовых оркестров «Амурские волны» придает весеннему обновлению Хабаровска неповторимый шарм.

Новейшая история Хабаровска неразрывно связана с деятельностью мэра Александра Соколова, впервые избранного на должность в сентябре 2000 года, и затем еще трижды побеждавшего на выборах со значительным отрывом от конкурентов. Таким образом, горожане голосовали за политику преобразований, осуществляемую им в Дальневосточной столице. Можно лишь порадоваться за Хабаровск, которому откровенно повезло с градоначальником. В Александре Николаевиче подкупает масштабность личности, невозмутимость в сложнейших ситуациях, умение руководить людьми. При этом его не переполняет тщеславие, он открыт для общения и обладает завидным чувством юмора, умея тонко подмечать смешные детали и не гнушаясь самоиронии.

А все потому, что Соколов пришел на ответственную должность подготовленным человеком, с большим жизненным и профессиональным опытом. За его плечами - служба в армии, работа слесарем на заводе имени Горького, заочная учеба в хабаровской «железке». Он директорствовал на родном заводе и руководил «Хабаровскнефтепродуктом». В начале 90-х «дорос» до первого секретаря хабаровского горкома КПСС и члена ЦК КПСС. Знания и навыки, полученные им на всех этих поприщах, заложили фундамент его деятельности в качестве мэра, воплотившейся в тех результатах, которые мы видим сейчас. Город уверенно шагнул в 21-й век новой архитектурой, развитой транспортной инфраструктурой, обустроенными зонами отдыха, и в целом - современной ментальностью.

Измененная ментальность

О том, как изменился облик города, наглядно говорят цифры. Только за 2012 -2017 годы построено около 1,5 млн кв. метров жилья, а это более 20 тыс. квартир! Новые микрорайоны связали с центром новые дороги. В городе появились здания с оригинальной архитектурой, красивые фонтаны, преобразились парки и скверы. Пройдитесь по обновленной набережной, полюбуйтесь каскадом цветомузыкальных фонтанов на прудах. Это уже совершенно другое качество жизни, тем более, что приводится в порядок не только «лицо» города, но и его дворы, а также фасады давно построенных жилых домов.

По всему видно, что в новом столетии город проделал большой путь от просто выживания до всестороннего развития. В Хабаровске сейчас осуществляются 26 муниципальных программ социально-экономического развития, затрагивающие интересы практически каждого жителя и каждой отдельной семьи.

- И это не случайно, - считает Александр Соколов, - в Хабаровске сформировалась новая философия отношения людей к власти. Горожане, если сравнивать с недалеким прошлым, стали намного инициативней участвовать не только в местном самоуправлении, но и в стратегическом планировании. Форм для выражения общественного мнения у нас достаточно - собрания, референдумы, общественные слушания, а цель одна - жить лучше. Ей подчинена Городская стратегия - 2030, которая определяет наши основные задачи и способы их достижения.

На этом пути Хабаровск добился главного - молодежь перестала массово переезжать в западные регионы страны. Недавно социологи ТОГУ провели опрос и выяснили, что 70% респондентов в возрасте 26 - 35 лет высказали твердое намерение остаться в городе. Причем об этом заявила работающая молодежь, имеющая профессиональную квалификацию, четкие жизненные ценности и нацеленная на построение карьеры и создание семьи. На вопрос, каким им видится современный Хабаровск, большая часть опрошенных написала, что Хабаровск для них - «это город возможностей, уютный, современный и комфортный для жизни».

А ведь совсем недавно, вплоть до 2010 года, население Хабаровска сокращалось. К счастью, по словам мэра, уже семь лет подряд статистика оптимистична: население стабильно растет, хабаровчан стало больше на 40 тысяч человек, и в 2017 году численность населения достигла максимума за всю историю города - 618 150 человек. Сегодня Хабаровск является крупнейшим по численности населения городом Дальневосточного федерального округа. Положительная динамика демографических процессов в Хабаровске связана с двумя главным факторами.

Во-первых, Хабаровск почувствовал на себе внимание центра, заработали федеральные программы по поддержке регионального развития, и уже появились реальные результаты этой политики. Город стал привлекательным не только для коренных хабаровчан, но и для жителей западных регионов России. Как итог, среднегодовой миграционный прирост достиг четырех тысяч человек. Возвращаются в том числе и те, кто когда-то уехал. В теплых краях медом не намазано, а на берегах Амура есть работа, достойный заработок и возможность бытового обустройства на приличном уровне. Не говоря уже о довольно высоком потенциале медицинского обслуживания, а также специального и высшего образования.

Во-вторых, сказывается рост экономики города. В Хабаровске стабильно низкий уровень регистрируемой безработицы - 0,29 %, это один из самых низких показателей в России. В городе отсутствует проблема трудоустройства: в среднем, на каждого безработного приходится 5 вакансий. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города за период 2013 - 2017 года выросла на 20,9 %, и по итогам 2017 года составила 53,0 тыс. рублей.

Досье «Дальневосточного капитала»: За шесть лет - с 2012 по 2017 годы, оборот организаций города увеличился в 2,2 раза, объем промышленной продукции - в 1,6 раза, розничный товарооборот - в 2,2 раза, оборот общественного питания - в 2,3 раза. Инвестиции в основной капитал за шестилетний период составили около 400 миллиардов рублей.

Мэр ставит на ТОСЭР

Еще более упрочило позиции Хабаровска наделение его «столичными» функциями. В 2002 году город получил статус центра Дальневосточного федерального округа, что повысило его имидж и притягательность. Находясь на пересечении железнодорожных путей от нескольких морских портов и близлежащих сухопутных пограничных переходов, он стабильно удерживает первое место на Дальнем Востоке по объему железнодорожных перевозок. У Хабаровска, по отзывам управленцев, имеется серьезный опыт руководства целыми отраслями экономики. Отсюда распределяется электроэнергия, ведется контроль воздушного пространства. Координация всех процессов на Дальневосточной железной дороге также исторически идет из Хабаровска.

 

 
Александр СОКОЛОВ: «В Хабаровске сформировалась новая философия отношения людей к власти. Горожане, если сравнивать с недалеким прошлым, стали намного инициативней участвовать не только в местном самоуправлении, но и в стратегическом планировании»
 

Однако, по мнению Александра Соколова, ставка только на традиционные виды экономической деятельности себя не оправдывает. Хабаровск, по его замыслу, должен стать центром инновационного развития, столицей межрегиональной производственной кооперации. Этой цели лучше всего служит развитие территорий опережающего развития. В Хабаровске это ТОСЭР «Хабаровск», имеющая пять производственных площадок, которые планируется объединить общей инженерной и транспортной инфраструктурой. Реализация проектов ТОСЭР на территории Хабаровска, по оценке экономистов, должна привести к созданию крупных перерабатывающих и обрабатывающих производств, новых рабочих мест и пополнению налогами городского бюджета.

Это крайне важно для Хабаровска, который в трудные годы развала экономики потерял многие предприятия. Поэтому, куда идти городскому бизнесу дальше - далеко не праздный вопрос для хабаровской администрации.

К 2023 году количество субъектов малого бизнеса, по расчетам, должно превысить 41 тысячу единиц, количество занятых в этой сфере увеличится до 130 тысяч человек, оборот достигнет 600 млрд рублей, а налоговые поступления в городской бюджет составят 2,5 млрд рублей.

В целом, по оценке хабаровских экономистов, интересы местного бизнеса будут смещаться в сферу транспортировки, хранения и производства, так как Хабаровск позиционируется в качестве одного их крупнейших в России транспортных и логистических узлов при перевозке грузов из стран северо-восточной Азии в сибирские и западные регионы России, и европейские страны.

Также будет расти интерес предпринимателей к информационным технологиям, количество компаний в этой сфере ежегодно увеличивается на 10 - 12% . Еще одним перспективным направлением развития предпринимательства в Хабаровске видится развитие гостиничного дела и общественного питания, с выходом отрасли на международные стандарты качества.

При создании более благоприятных условий, активный рост ждет сферу строительства и производства строительных материалов. В перспективе доля строительства по обороту и добавленной стоимости продукции может увеличиться до 15 - 18%.

Большой потенциал для Хабаровска кроется в экономической кооперации с КНР. Инвесторы из Китая заинтересованы в Дальнем Востоке и его столице. В частности, в апреле в Хабаровске успешно прошел день китайского инвестора, ставший уже традиционным. Наращиваются связи Хабаровска с китайскими городами-побратимами. В этом году, к слову, будет отмечаться 25-летие установления побратимских отношений с Харбином.

Досье «Дальневосточного капитала»: В структуре малого и среднего предпринимательства в Хабаровске лидирующими видами экономической деятельности являются торговля (44%), производство (15%), транспортировка и хранение (12,4%). По удельному весу в формировании добавленной стоимости первые позиции занимают транспорт (20%), торговля (15%) и производство (12,3%). Затем следуют операции с недвижимым имуществом (8,2%), сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (6,7%), строительство (5,7%).

- Нужно отдавать себе отчет, что Китай - наш стратегический партнер, - говорит Александр Соколов. - Партнер давний и надежный, но я бы не боялся и слова конкурент. Хорошая, добрая конкуренция помогает не застаиваться на месте, двигаться вперед, улучшая качество работ и услуг. Появление новых, быстро развивающихся территорий рядом с Хабаровском помогает нам активизировать наши возможности и добиваться даже кажущихся поначалу нереальными целей.

Говоря о совместном освоении Большого Уссурийского острова, часть которого входит в территорию Хабаровска, мэр отметил, что сейчас Минвостокразвития совместно с китайскими коллегами определяют будущую судьбу этой территории. По мнению Соколова, остров, при любом варианте дальнейшего развития, будет одной из точек роста для Хабаровска, самым близким окном к соседям «за речкой». Он должен приносить пользу и быть включенным в единое экономическое, культурное и жилое пространство Хабаровской городской агломерации.

Плюс хайтэк, минус бараки

Дальнейшие перспективы жилищного строительства в Хабаровске мэр связывает с расселением бараков и развитием технологий высотного строительства. Бараки, по словам А. Соколова, - это головная боль мэрии. В Хабаровске сегодня насчитывается 757 многоквартирных домов с большим процентом износа. У администрации города больше нет возможности расселить их за счет средств федерального бюджета. Эту «лавочку» недавно прикрыли - финансирование из госбюджета по программе сноса аварийного жилья выделялось на расселение жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года.

Решить проблему бараков можно лишь с помощью привлечения частных инвесторов по программе развития застроенных территорий. По ее условиям, администрация города проводит открытый аукцион, заключает с его победителем договор, после чего инвестор готовит градостроительную документацию и постепенно расселяет жителей домов.

 


 

Процедура развития застроенных территорий позволила расселить в Хабаровске 280 квартир, однако этого крайне мало. В 2017 году для ускорения темпов расселения, по опыту других субъектов РФ, мэрией совместно с городской Думой был подготовлен краевой законопроект об упрощении порядка предоставления земельных участков для расселения аварийных домов. Сейчас он находится в краевой думе на доработке, и власти Хабаровска надеются, что региональные депутаты примут его как можно скорей.

Перспективы жилищного строительства в Хабаровске связаны с развитием северной и северо-восточной части города, в первую очередь, микрорайона «Ореховая сопка». В течение десяти лет здесь появится новый район, численность жителей которого составит примерно 77 тысяч человек. Городской Фонд жилищного строительства уже ведет застройку, в том числе по социальным программам. Дополнительно в конце 2017 года три застройщика получили право комплексного освоения территории площадью около 109 гектаров. Мэрия, со своей стороны, изыскивает средства для строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Еще одним приоритетом для Хабаровска является высотное строительство. Практически, Хабаровск уже шагнул в хайтэк. Как сообщили в городском управлении архитектуры, в городе обеспечены все условия для создания высотных уникальных зданий и сооружений. В частности, генеральным планом города и проектом «Формирование объемно-пространственной композиции города» разработаны предложения по формированию системы высотных акцентов и доминант. В документе также определены места для высотной застройки, например, территория по улице Синельникова на въезде в центральную часть города со стороны аэропорта, район базы РЭБ флота и другие участки.


 

В новом столетии город проделал большой путь от просто выживания до всестороннего развития

 

 
В 2002 году город получил статус центра Дальневосточного федерального округа, что повысило его имидж и притягательность
 

От инвесторов городские власти требуют соблюдения всех утвержденных градостроительных регламентов с учетом общей нагрузки на улично-дорожную сеть и согласования проекта в Главгосэкспертизе (г. Москва). Первый проект в этой сфере - 250-метровый небоскреб «Бриллиант чистой воды» - уже заявлен в Хабаровске. Сейчас застройщик взял паузу для завершения исследования грунтов на месте строительства здания и последующего согласования проекта в Главгосэкспертизе. Тем не менее, лед тронулся, и Хабаровск может стать первым городом на Дальнем Востоке, поднявшимся над планкой в 75 метров, которой пока ограничиваются строители высотных домов в регионе.

Фото пресс-службы мэрии Хабаровска.

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: юбилей  Хабаровск 


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Комментарии
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