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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:33 |
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Роман ГЛУШАК, генеральный директор Центра развития экспорта Приморского края: Мы поможем найти новые рынки сбыта продукции
- Роман Павлович, расскажите, когда был создан ваш Центр? Кто был инициатором?
- Центр поддержки экспорта в Приморском крае создан в начале октября 2013 года по распоряжению губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Можно сказать, что наше появление - это продолжение политики губернатора, нацеленной на развитие малого и среднего бизнеса. Расходы на деятельность центра включены в краевую программу поддержки малого бизнеса, и, благодаря софинансированию из краевого и федерального бюджета, а также личной поддержке губернатора края, наша некоммерческая автономная организация быстро прошла организационный период. Задача центра - оказание услуг предпринимателям на безвозмездной основе.
- Кто ваши потенциальные клиенты?
- Изначально задача поставлена так, что первыми клиентами Центра должны стать те предприятия, которые сегодня уже являются экспортерами продукции и либо сталкиваются с проблемами в этой сфере, либо стремятся к расширению. И вот задача Центра - помочь им установить новые деловые контакты, найти новые рынки сбыта продукции.
Отдельное важное направление - помочь приморскому бизнесу не просто экспортировать сырье, а налаживать выпуск продукции глубокой переработки и таким образом выходить на новый уровень. Губернатором края поставлена задача максимально содействовать изменению структуры экспорта, всячески способствовать развитию производств, нацеленных на экспорт готовой продукции. Стоит отметить, что экспортноориентированная модель развития Дальнего Востока была недавно одобрена на самом высоком уровне.
Еще одно направление - это работа с предприятиями, которые являются потенциальными участниками внешнеэкономической деятельности, их продукция может быть востребована на зарубежных рынках, но самостоятельно им трудно выйти к потребителям соседних стран.
У Центра есть такой функционал, который позволяет проводить исследования зарубежных рынков для наших предприятий. Мы изучаем потребности в подобной информации среди тех производителей, которые готовы выйти со своей продукцией за пределы страны, но не знают, как это сделать. Центр соберет для них необходимую информацию, и здесь помимо общих правил важны детали, которые необходимо учитывать, если предприятие нацелено на рынок той или иной страны. К примеру, технические правила или вкусовые особенности потребления.
К нам обращаются приморские компании, которые ищут пути выхода на рынки Республики Корея, Японии и т.д. Мы будем проводить для них маркетинговые исследования зарубежных рынков с привлечением партнеров именно из тех стран, которые интересуют наш бизнес. Кроме того, мы имеем возможность для наших экспортеров подготовить различного рода презентационные материалы, перевести сайт на иностранный язык.
- Чем отличается ваш Центр от других структур, поддерживающих предпринимателей?
- Прежде всего, статусом принятия решения о его создании на уровне краевой администрации в рамках государственной программы Министерства экономического развития России. Конечно, целями - продвижение малого и среднего бизнеса на иностранные рынки. Акцент нужно сделать и на нашей целевой аудитории. Это как компании, которые только планируют экспортировать свои товары и услуги, так и предприятия, у которых уже выстроенные отношения с зарубежными партнерами, но они собираются расширять рынки сбыта своей продукции.
Важная особенность - наш профиль поддержки бизнеса. Информация в сегодняшнем мире - очень ценный ресурс, и мы работаем для того, чтобы вооружить экспортноориентированные компании объемной рыночной информацией. Несмотря на информационную насыщенность сегодняшней жизни, никто не отменял личного контакта. Не секрет, что для японских, южнокорейских компаний важно приехать и посмотреть на то, что представляет собой ваш бизнес, на ту аудиторию, ту зону, которая есть вокруг предприятия. И в этом мы тоже готовы содействовать, устраивать бизнес-встречи, привозить в край потенциальных партнеров либо, наоборот, организовывать выезд компании к этим самым партнерам.
В мировом экономическом сообществе действуют крупные консультационные и информационные центры. В них содержится информация о предприятиях, ищущих потенциальных партнеров и готовых предоставлять продукцию, а также участвовать в каких-то производствах в качестве инвесторов. Очень важно отметить, что на базе нашего Центра создан Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр, который является официальным представителем ЕИКЦ-Россия на Дальнем Востоке. Этот центр входит в состав Europe Enterprise Network (ENN), которую обслуживают 4 тысячи сотрудников в 50 странах мира. ЕИКЦ предоставляет всем желающим начать международное деловое сотрудничество бесплатную информацию и консультационную поддержку, что существенно облегчает как российским, так и зарубежным компаниям выход на внешний рынок, а также помогает сделать его более успешным. Важным инструментом работы Евро Инфо Центров является наличие глобальной базы данных, в которую мы можем добавлять информацию о наших предприятиях, а также получать информацию о деловых запросах. Конечно же, к базе подключены и азиатские страны, в частности Япония, Республика Корея, Китай. Кроме того, совместно с российским Агентством поддержки малого и среднего бизнеса поддерживается направление межрегиональных связей непосредственно в России.
Хотелось бы отметить, что Приморье на Дальнем Востоке - первый регион, на территории которого была открыта такая организация. Каждый может подключиться к этой базе и получить возможность оформлять заявки от наших предприятий как на русском, так и на английском языках. Специалисты Центра владеют несколькими языками, и в первую очередь - английским. Это поможет приморскому бизнесу, который сегодня готов выходить на внешний рынок.
- Какие мероприятия Центр уже успел провести?
- Мы провели первую бизнес-миссию в Республике Корея сразу после создания Центра в октябре текущего года. Формальным поводом было участие в крупнейшей выставке в Сеуле, посвященной IT-технологиям, электронике и энергетике, и делегация была сформирована по этим направлениям. Накануне мы провели ряд встреч с представителями Корпорации малого и среднего бизнеса Кореи и Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, где мы представили данные о Приморском крае. Итог - новые деловые контакты и, в частности, 28 ноября подписание соглашения о сотрудничестве с Административным управлением зоны свободной торговли в г. Донхэ Республики Корея, делегацию которой мы встречали уже во Владивостоке.
Кроме того, уже активно презентуем наш бизнес для иностранных предпринимателей в крае. В качестве примера могу привести недавнее мероприятие в Японском центре, где были собраны японские бизнесмены, ведущие свою деятельность у нас в крае. Стоит отметить, что именно после этой презентации начали складываться деловые контакты с предпринимателями из Японии.
Налаживаются перспективные отношения Центра с Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO) и Корейским агентством содействия торговле (KOTRA).
Выстраиваем работу и с финансовыми институтами. Началом плодотворной работы считаю подписание 20 ноября партнерского соглашения со Сбербанком, который обладает широкой клиентской базой и нацелен на поддержку экспортноориентированного бизнеса.
Достигнуты договоренности с российским Агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) о совместном мероприятии во Владивостоке. Агентство проведет 17 декабря презентацию новых продуктов для малого и среднего бизнеса и местных банков.
- Чем занимаетесь на данном этапе, сегодня, сейчас?
- Составляем реестр действующих и потенциальных экспортеров. Сотрудники Центра ведут большую аналитическую работу - нам важно сформировать максимально полную картину о том, на рынки каких стран и с какой продукцией нацелены приморские предприниматели. Обозначить для них потенциальные ниши, где их продукция может быть наиболее востребована.
Отдельное направление - формирование каталога экспортной продукции всего края. Будет подготовлена отдельная презентация Приморского края именно с точки зрения экспортных возможностей малого и среднего бизнеса.
И эту информацию мы будем всячески продвигать за рубежом и организовывать для предпринимателей бизнес-миссии. Это очень важная составляющая нашей работы - устанавливать контакты между предприятиями, помогая приморцам знакомиться с зарубежными партнерами напрямую.
- Как предпринимателю можно связаться с вашим Центром?
- С нашими специалистами можно связаться по телефонам: (423) 279-59-09, 279-59-10 или по электронной почте: feedc@mail.ru.
Юрий МОРОЗОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2013 год.
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