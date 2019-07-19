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Расширение рынка Китая для сельхозпродукции, удешевление техники и удобрений для аграриев, субсидирование жд тарифов обсудили на совещании, которое провёл Дмитрий Медведев

Губернатор Василий Орлов принял участие в совещании, на котором рассмотрели возможности стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции

Совещание провёл Председатель Правительства Дмитрий Медведев в Курской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

"На совещании мы подняли несколько важных для нас вопросов. Один из них касается субсидирования по краткосрочным кредитам. На сегодняшний день Амурской области выделено 140 млн. рублей из федерального бюджета. Нам дополнительно нужно порядка 190 млн. рублей для того, чтобы все аграрии получили субсидию по этим льготным кредитам, - прокомментировал глава Приамурья. - Ещё одни вопрос – субсидирование железнодорожного тарифа на доставку к нам в регион техники и удобрений. Сегодня до 20% от стоимости техники составляют затраты на доставку машин. Вторая часть вопроса связана с возможностью компенсации железнодорожного тарифа на доставку нашей экспортной продукции – соевого шрота, зерновых, кукурузы и прочих видов продукции   до дальневосточных портов и таможенных пунктов пропуска для того, чтобы эта продукция была конкурентоспособна на азиатско-тихоокеанских рынках".

Кроме того, поднимался вопрос удешевления сельхозтехники. "У нас сегодня значительная перегрузка на единицу техники – вместо 300-350 га, которые по норме должны обслуживаться одной единицей техники, на каждую машину получается до 900 га. Необходимо ускорить процесс замены техники на современную. Для этого необходимо для дальневосточных предприятий разработать отдельные виды поддержки. Одной из таких мер может стать льготный лизинг. Считаю, что такая мера для нас оптимальна - она позволит в значительно более высоком темпе обновлять сельхозтехнику, - пояснил Василий Орлов. - Обсудили на совещании и необходимость более полноценного применения удобрений. У нас сегодня вносится только 13% от нормы – это связано с высокой стоимостью удобрений. Мы попросили просмотреть варианты скидок для сельхозтоваропроизводителей ДФО".

Ещё одна тема совещания – расширение рынков сбыта экспорта. Для Амурской области 97% экспорта приходится на Китай и страны АТР. Несмотря на то, что в настоящее время разрешен экспорт не только сои, но и кукурузы и пшеницы, Китай готов приобретать только сою и соевое масло. Кукуруза и пшеница жестко квотируются. "Просили на ближайшей встрече на уровне глав Правительств двух стран эту тему поднять и сделать китайский рынок более открытым. Для нас это принципиально важно. Для экономики области выгоднее экспортировать не сырье, а товар с высокой добавленной стоимостью. Это положительно скажется и на севообороте - не более 63% может быть отведено под сою, остальное под зерновые", - рассказал Василий Орлов.

Все предложения региона получили поддержку. "Рассчитываем на то, после того, как они будут отражены в протоколе, Минсельхоз о другие министерства, РЖД, Минпромторг исполнят эти поручения Председателя Правительства РФ", - сказал губернатор.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: сельское хозяйство  Амурская область  Минсельхоз 


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