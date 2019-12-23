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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 03 Февраля, 18:26 |
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Ведущая строительная компания России намерена захватить рынок нового дальневосточного жилья
Официальный портал правительства Забайкальского края сообщил, что ведущий российский девелопер – группа компаний «ПИК» и местная строительная компания ООО «Атолл» заключили договор франшизы, на основе которого в Чите будет возводиться новый микрорайон – «Хороший».
Компания-застройщик, являющаяся резидентом территории опережающего развития «Забайкалье», еще в конце минувшего года сообщала о планах этого строительства. Оно будет осуществляться в рамках ТОР.
Комплексным проектом застройки микрорайона вблизи озера Кенон предусматривается построить не менее 220 тысяч квадратных метров жилья – 18 девятиэтажных жилых зданий примерно на 5 000 семей, школу на 800 учащихся, два детских сада на 240 мест, семь объектов нежилой коммерческой недвижимости, детские и спортивные площадки, выполнить общее для микрорайона благоустройство и озеленение.
Первую очередь микрорайона предполагается ввести уже в следующем году, а завершить его полностью – в 2028-м.
При строительстве этого жилья застройщик будет тесно взаимодействовать с банками, участвующими в программе «Дальневосточная ипотека».
Общие затраты на строительство мк. «Хороший» предварительно составят около 9 млрд. рублей, а планируемая выручка превысит 13 млрд.
Было сообщено, что столичная ГК «ПИК» в рамках контракта с ООО «Атолл» будет вести проектирование микрорайона, а получатель франшизы получит доступ к информации обо всех услугах и сервисах девелопера.
Известно, что Группа компаний «ПИК» сегодня активно работает во многих западных регионах страны, и в минувшем году реализовала около 1,83 млн квадратных метров жилья. При этом продажи по сравнению с прошлым годом немного сократились, а выручка по итогам 2019 года выросла до 284,5 млрд. рублей. Вице-президент ГК «ПИК» по рынкам капитала и корпоративным финансам Юрий ИЛЬИН объяснил этот успех «средневзвешенным ростом цен по всем регионам на 13% и растущим спросом на проекты компании».
Помимо Читы эта компания в свою программу по ДФО включила ряд проектов, по которым предполагается ввести около 3 млн кв. метров жилья – во Владивостоке, Хабаровске, в Якутии, на Сахалине и Камчатке.
Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО в конце января сообщил, что ГК «ПИК» в этом регионе участвует в подготовке строительства современной базы стройиндустрии на территории индустриального парка «Корсаковский». Он выразил надежду, что, благодаря новейшим технологиям домостроения и доведения объема ввода в области до 500 тысяч кв. метров жилья в год, в осровном регионе удастся существенно снизить цены. В настоящее время жилье в Южно-Сахалинске дороже, чем во Владивостоке, Якутске и Хабаровске.
Фото - www.chita.ru
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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