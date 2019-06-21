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537 участников со всего Дальнего Востока собрал конкурс циркового искусства "Ох, уж эти детки-2019"
С 29 апреля по 1 мая в г. Райчихинск (Амурская область) прошел Дальневосточный конкурс циркового искусства детей и юношества «Ох, уж эти детки-2019», в котором приняли участие 537 конкурсантов со всего региона.
Дальневосточный фестиваль-конкурс циркового искусства детей и юношества «Ох, уж эти детки» представил семь номинаций: вокальное творчество, хореографическое творчество, декоративно – прикладное творчество, изобразительное творчество, художественное слово и театральное творчество.
И все номинации объединила самая главная номинация «Цирковое творчество», в которой основным членом жюри был Владимир Агарёв, Заслуженный работник культуры РФ, Отличник народного просвещения. В этой категории членами жюри было награждено 15 лауреатов и 15 дипломантов различных степеней из Владивостока, Дальнереченска, Арсеньева, Хабаровска, Амурска, Белогорска, Благовещенска, Райчихинска, с. Ильиновка (Хабаровский край), с. Ивановка, п. Новобурейский, пгт. Прогресс (Амурская область) и др.
Гран-При Дальневосточного конкурса циркового искусства детей и юношества «Ох, уж эти детки-2019» завоевал Богдан Копейкин с номером «Маугли» (эквилибр на свободной проволоке) из Арсеньева Приморского края, воспитанник Краевой государственной Детской школы циркового искусства «Весёлая арена». Он поразил своим мастерством всех членов жюри и удостоился самых восторженных откликов зрителей.
В номинациях «Театральное творчество» и «Художественное слово» впервые приняло участие пять театральных коллективов, три студии из Хабаровска, один коллектив из Завитинска и Райчихинска. Ведущим членом жюри, в данной номинации, стал актер Амурского областного театра драмы, Константин Таванцев. Бесспорным лидером стала Образцовая театральная студия «Диалог» (Хабаровск). В номинации «Художественное слово» победили Святослав Берестенников (6 лет, Хабаровск, 6 лет) и Виктория Чекалина (14 лет, Райчихинск).
В номинации «Вокальное творчество» лучшей стала Вероника Антонова, исполнившая песню «Про цирк» (вокальная группа «Родничок», с. Ивановка (Амурская область) и Владислав Куриленко с песней «Цирк» (вокальная группа «Домисолька», слова и музыка написаны руководителем Куриленко Д.Н. (п. Зельвино). Эти ребята начинали и заканчивали своими песнями Гала-концерт конкурса.
В номинации «Хореографическое творчество» в младшей возрастной категории разгорелась нешуточное состязание, но очень строгое жюри, возглавляемое Татьяной Барановой, получившей за свой профессионализм премию им. А.В. Луначарского, распределило бесстрастно все призовые места.
В номинации «Изобразительное творчество» и «Декоративно–прикладное творчество» приняло рекордное количество участников. Только из Владивостока было принято более 20 работ. География участников в этих номинациях обширна, возрастные границы от 6 лет до 17. Хотя в некоторых работах, как говорят профессионалы, была видна «взрослая рука». Оценивала все работы член жюри, преподаватель по живописи, рисунку, композиции, истории искусств Центральной Детской школы искусств г. Благовещенска Наталья Мартиросян.
Самым сложным для участников и организаторов был второй день конкурса – фестивальный, который предполагал проведение благотворительных концертных программ с участием коллективов. 30 апреля концерты были проведены для детей детсадов Райчихинска, для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из детских домов п. Широкий, п. Новорайчихинск), для пенсионеров из Дома интерната для престарелых и инвалидов, для жителей с. Антоновка и п. Зельвино, для работников угольной промышленности АО «Амуруголь».
В третий день фестиваля состоялся большой праздник циркового искусства. Полный концертный зал Дворца детей и юношества тепло встречал юных артистов. Глава города Райчихинска Татьяна Родионова, открывая гала-концерт и церемонию награждения, поздравила всех с праздником, такого замечательного вида искусства, как Цирк! А всех участников конкурса–фестиваля пригласила уже на седьмой Дальневосточный конкурс-фестиваль циркового искусства.
Чтобы этот праздник состоялся, в 2018 году инициативная группа Амурской региональной общественной организации «Цирковое творчество» разработала проект по проведению Дальневосточного фестиваля конкурса циркового искусства детей и юношества «Ох, уж эти детки». После проведения экспертизы организации был присужден грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Данный проект отметили, как заслуживающий поддержки из более десяти тысяч инициатив, представленных на этот конкурс.
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