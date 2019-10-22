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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Ноября, 13:16 |
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Во Владивостоке планируется запустить новый автобусный маршрут № 5
Информация об этом прозвучала во время совещания в городском управлении транспорта с участием представителей всех компаний-перевозчиков. Руководителям автотранспортных предприятий представили доработанный проект новой маршрутной сети, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Так, планируется, что в городе появится два новых автобусных маршрута. Один из них - № 45 – свяжет поселок Трудовое и «Маяк», то есть будет магистральным. Второй – № 5 – объединит центр города и район Чуркина через Золотой мост и улицу Светланскую. Предполагается, что на 5-м маршруте будет работать восемь автобусов среднего класса.
«В отличие от других маршрутов проезд от Чуркина до центра города в этом варианте будет занимать минимальное количество времени, расстояние тоже будет минимальным», – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов.
Также по многочисленным просьбам горожан планируется продлить маршрут № 95 – до улицы Адмирала Смирнова. В прошлом году автобусы сюда уже ходили в тестовом режиме, но были отменены по причине отсутствия пассажиропотока.
Изменения коснутся и маршрута № 32 «Луговая – Госпиталь ветеранов ВОВ». Планируется, что помимо госпиталя он свяжет площадь Луговую еще с двумя медицинскими учреждениями: детской поликлиникой № 2 и Владивостокской клинической больницей № 4. Об этом тоже просят люди.
Во время совещания прозвучало немало предложений – как со стороны специалистов управления транспорта, так и самих перевозчиков. Позиция и тех, и других однозначна – изменения должны быть введены без потерь существующих межрайонных связей, а маршруты - в первую очередь удобны пассажирам.
Участниками совещания также стали депутат городской думы, председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская и член Общественного совета при администрации города, руководитель группы общественного контроля на общественном транспорте Владивостока Анатолий Узаревич.
«Главная задача администрации города и вас, перевозчиков, – сделать маршрутную сеть максимально оптимальной, - уверена Наталья Войновская. – Оптимальной и для пассажиров, и для вашего бизнеса, безусловно. Здесь важно сочетание всех факторов. Поэтому просим вас хорошо проанализировать все предложения. Наверное, не получится сохранить всё наработанное. И ваша задача – доказать, что важно оставить. Приезжайте в управление транспорта, договаривайтесь. Мы со своей стороны в думе этот процесс тоже контролируем».
В ближайшие дни проект новой маршрутной сети будет представлен общественности на сайте администрации города vlc.ru.
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