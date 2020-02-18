|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Марта, 12:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Дальнем Востоке определились с самыми лучшими для автомобилистов АЗС
Подведены итоги первого этапа конкурса «Лучший объект дорожного сервиса Дальний Восток», который проводился среди предприятий, расположенных вдоль автомобильных трасс федерального значения. В конкурсе, бессменным организатором которого является Федеральное дорожным агентство «Дальний Восток» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»), приняли участие три сбытовых общества ННК, расположенные в Приморье, Амурской области и Хабаровском крае.
Так первое и второе места в номинации «Лучший автозаправочный комплекс» заняли АЗС № 51 АО «ННК – Амурнефтепродукт» и АЗС № 100 ПАО «ННК – Хабаровскнефтепродукт», соответственно.
В номинации «Лучшее предприятие торговли» весь пьедестал почета был занят ННК. АЗС № 51 «ННК – Амурнефтепродукт» завоевала первое место, на втором месте АЗС № 100, принадлежащая «ННК-Хабаровскнефтепродукт» - оба автозаправочных комплекса находятся на федеральной трассе «Амур». Три автозаправки «ННК-Приморнефтепродукт» №№ 36,43,45, расположенные на федеральной дороге «Уссури» Хабаровск-Владивосток, заняли призовое третье место.
По итогам инспектирования лучшим предприятием общественного питания на федеральной трассе Чита – Хабаровск единогласно была признана автозаправочная станция № 100 «ННК-Амурнефтепродукт».
Во всем мире крупные сетевые заправки постоянно поднимают планку, повышая уровень сервиса и перечень предлагаемых услуг. И ННК – не исключение. Конечно, первая причина выбора той или иной заправки – качество предлагаемого топлива. Однако год от года требования водителей к автозаправочным станциям растут. Уже стало нормой заезжать на АЗС не только за топливом, но и чтобы отдохнуть, зарядиться энергией и продолжить путь – именно этого хотят их современные клиенты.
«По сути, автозаправочные станции расширяют свою функцию – если раньше клиенты хотели только купить бензин, то теперь заезжают выпить свежий кофе или перекусить по дороге. Мы стараемся создать комфортные условия для водителей – чтобы была возможность снять накопленное за рулем напряжение. Согласитесь, это тоже позитивно влияет на безопасность дорожного движения» - прокомментировали в ННК.
С целью предоставления клиентам качественного сервиса для сотрудников АЗС ННК регулярно проводятся обучающие тренинги по работе с новым оборудованием, новинками в меню кафе и стандартам обслуживания. Одним из этапов повышения квалификации операторов АЗС некоторое время назад стал тренинг, разработанный поставщиком выпечки и хот-догов под известной торговой маркой Sibylla. Жители Дальнего Востока давно являются поклонниками бренда Sibylla, благодаря АЗС с логотипом-солнышком ННК. Возможность оценить высокое качество предлагаемой продукции в приятной обстановке имеют все автовладельцы, посетившие автозаправки в точках присутствия бренда ННК.
Ежегодный конкурс проводится с целью развития и модернизации современной дорожной инфраструктуры. Он призван решить задачи по повышению качества и культуры обслуживания всех участников дорожного движения, внедрению инновационных технологий в области сервисного обслуживания, сформировать и укрепить позитивное общественное мнение о развитии дорожного сервиса. Согласно Положению о ежегодном конкурсе Федерального дорожного агентства «Лучший объект дорожного сервиса», победитель регионального этапа примет участие в финале. А это значит, что главные победы у предприятий ННК еще впереди.
- На Дальнем Востоке определились с самыми лучшими для автомобилистов АЗС
- В России изменилась структура малого бизнеса
- Расширился спектр услуг международного грузового терминала станции Гродеково ДВЖД
- Королевы автострады заправляются на АЗС ННК
- Дальний Восток в цифровом формате
- В Бурятии отменили Международный турнир по вольной борьбе Baikal
- Для Забайкалья разработают отдельную программу газификации
- Туристы из 12 стран познакомятся с многообразием Бурятии
- Дальний Восток станет территорией уникального эксперимента по цифровизации лесной отрасли
- Госкорпорация "Росатом" проведет роуд-шоу на одном из ведущих предприятий Хабаровского края
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.