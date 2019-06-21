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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 19:45 |
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Сбербанк "заморозит" цену
Золотодобывающие компании - традиционные клиенты Сбербанка. В ряде дальневосточных регионов на эту отрасль у банка - особый фокус, поскольку именно здесь добывается львиная доля драгоценного металла России, и именно здесь в последние годы наиболее динамично наращивается объем добычи золота.
Какие банковские инструменты и предложения Сбербанка особенно востребованы, и как они могут влиять на эффективность работы компаний? Эти вопросы «Дальневосточный капитал» обсуждал с директором управления глобальных рынков Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Иваном СИВОРАКША.
- Иван, каковы особенности сотрудничества банка с компаниями золотодобывающего сектора? Это обычный клиент, или для него необходимы специальные продукты?
- Золотодобывающие компании получают в Сбербанке все классические услуги - от расчетного обслуживания до кредитования. Но есть целый ряд продуктов, которые разработаны с учетом особенностей, присущих именно этому бизнесу, главная из которых - специфичность конечного продукта: золото - не обычный товар, покупателем может выступить сравнительно ограниченный круг инвесторов. При этом на данный момент банки готовы выкупать весь производимый объем. Это значит, золотодобывающим компаниям не нужно искать свою нишу, выстраивать отношения с покупателями, тратиться на маркетинг, чтобы удержать долю рынка. Это, в традиционном понимании бизнеса, конечно, - плюс. Но есть другая сторона - зависимость от цены на золото, которая привязана к курсу доллара и цене унции золота на лондонском рынке, которым свойственна волатильность.
Это обстоятельство несет в себе риски и не позволяет четко спланировать экономику компании. Здесь особенно важно партнерство с банком, который, благодаря опыту работы на глобальных рынках, может предложить для компании наиболее подходящие и комфортные условия финансирования и нейтрализации ценовых рисков. Колоссальный опыт Сбербанка позволяет разрабатывать решения по таким современным продуктам.
- Если идти от простого: как учитывается такая специфика бизнеса, как сезонность?
- Предприятия, работающие с рудным золотом, ведут круглогодичную добычу, и сезонность их почти не касается. Для «россыпников» же сезонность - как раз принципиальная особенность, учитывая которую Сбербанк разработал варианты предсезонного финансирования. Все начинается осенью, когда определяется объем необходимых для подготовки к сезону средств, и принимаются решения: будет ли компания привлекать кредитные ресурсы (с отсрочкой погашения до момента начала добычи металла), или банк заранее купит определенный объем еще не добытого металла, оплатив его по фиксированной на момент покупки цене. Во втором случае компания, как и при хеджировании, не несет рисков, связанных с колебанием цены металла, и при этом получает приемлемые уровни финансирования, соразмерные с классическим кредитованием.
Даже если не нужен кредит, мы можем четко спланировать денежные потоки и зафиксировать цену металла, по которой компания будет продавать в сезон. Компании уже не нужно будет фокусироваться на движении рынка, подгадывать, когда продать золото выгоднее. Ее задача будет - выполнять производственную программу, чтобы получить свою расчетную прибыль.
Сбербанк работает со всеми - от маленьких артелей с добычей в несколько килограмм до крупнейших холдингов, добыча которых измеряется десятками тонн. От индивидуальных особенностей зависит вариативность требований по залогам, процентная ставка и прочие нюансы. С каждым клиентом идет персональный разговор, и мы стараемся гибко выстраивать отношения.
- Какие способы хеджирования предлагает Сбербанк? В чем плюсы и минусы разных продуктов страхования рисков?
- У Сбербанка - наиболее полная линейка продуктов, которые могут быть сразу встроены в финансирование, либо работать отдельно от него. Не привлекая в банке финансирование, компания может заключить со Сбербанком форвардную сделку, где фиксируется цена, по которой она продаст нам металл в определенный момент в будущем. Это бесплатный, но обязательный к исполнению инструмент: независимо от того, подорожает или упадет в цене металл, цена остается неизменной.
Второй инструмент - опцион. При его покупке компания страхуется от падения цены: если цена золота падает ниже определенного уровня, то компания имеет право продать его по зафиксированному курсу, или если золото начинает дорожать выше оговоренной цены - продавать его по сложившейся на рынке цене.
Есть стратегия «коридор», фиксирующая верхний и нижний пределы цены таким образом, чтобы компания обеспечила минимально необходимый для себя уровень рентабельности. Если золото находится в этом коридоре, то компания продает металл по рыночной цене. Если цена опускается ниже нижней границы коридора, так называемого уровня защиты, то компания продает золото по цене, равной нижней границе коридора. Но если цена растет выше верхней границы, так называемого уровня участия, то компания продает банку золото по этому уровню - у нее ограничен рыночный уровень участия при росте цены.
У каждого инструмента есть свои плюсы и минусы. К примеру, преимущество «коридора» относительно опциона в том, что стратегия сможет быть бесплатной, а недостаток - ограничение потенциальной выгоды при росте цены. Его преимущество по сравнению с форвардом - удобный диапазон цен, недостаток - уровень защиты в коридоре ниже, чем фиксированная форвардная цена.
Исходя из запросов компаний, мы можем предложить и более сложные варианты хеджирования с помощью этих и других продуктов. Таким образом можно построить стратегию, которая будет максимально полно приближена к потребностям бизнеса.
- О каких дополнительных инструментах, которые вы можете «вплетать» в сделку, идет речь?
- Нюансов много. Есть особые потребности у компании с иностранным участием. Кто-то ориентирован на работу на международных рынках; бывает, что российская компания строит свою учетную политику, привязывая все к доллару. Такие компании предпочитают валютное финансирование. Для подобных запросов существует такой продукт, как валютно-процентные свопы. С их помощью мы можем рублевое финансирование переводить в валютное, и это будет существенно дешевле, чем долларовые кредиты.
- Как банк строит свою экономику в этой истории? Проще говоря, как определяется необходимый уровень фиксированной цены?
- Один из частых вопросов относительно наших продуктов - где подвох? Его нет, это чистая математика: в фиксированной цене, которую мы даем, нет прогноза, мы не пытаемся предсказать, сколько будет стоить золото, и дать фиксированную цену ниже своих ожиданий, чтобы с какой-то вероятностью заработать на этом ожидании. Золото в межбанковском мире - такая же валюта, как рубли или доллары, и имеет процентную ставку, под которую банки могут его друг у друга занимать либо, наоборот, размещать. Ценовые параметры наших продуктов построены на разности процентных ставок по аналогии с кредитами и депозитами, действующими на международном межбанковском рынке. А сам банк для себя закрывает риски, связанные с покупкой металла у клиента по фиксированной цене, за счет заключения аналогичных сделок с другими игроками данного рынка.
- Может ли сам клиент сгенерировать для себя форвард?
- Теоретически может, используя такие классические продукты как кредит и депозит, но на практике - это бессмысленно, поскольку ставки на межбанковском рынке и в корпоративном сегменте сильно отличаются. Процентные ставки в корпоративном сегменте включают в себя и стоимость риска, и затраты, связанные с необходимостью резервирования, и прочие нюансы банковского и правового регулирования корпоративного сегмента. Банк же, предлагая все эти инструменты, со своей стороны формирует ценообразование на основании рынка межбанковских ставок, что делает инструменты гораздо более выгодными, чем это было бы синтезировано с помощью классических продуктов самостоятельно.
Сбербанк имеет доступ к операциям с множеством других международных банков, независимых внешних трейдеров, хедж-фондов, и это позволяет совершать сделки на выгодных условиях без лишних транзакционных издержек и т.д.
Кроме того, вне зависимости от результатов расчета со своим контрагентом, банк несет безусловное обязательство исполнить сделку перед своим клиентом.
- Работаете ли вы с золотым концентратом? Это особый актив, который, в том числе, может экспортироваться? Такая практика есть и у дальневосточных золотодобывающих компаний, которые поставляют его в Китай.
- В соответствии с российским законодательством, физически банк может покупать только аффинированные драгоценные металлы в слитках. При этом, обладая широкой линейкой различных инструментов, даже не покупая золотой концентрат физически, мы можем для клиентов минимизировать риски, фиксируя цену его продажи другому контрагенту. Собственно, это происходит так же, как при продаже других сырьевых товаров - нефти, угля, сельскохозяйственных товаров.
Помимо этого, при необходимости к нашим сделкам подключаются другие юридические лица Группы, благодаря чему Группа может выступать покупателем и продавцом сырьевых товаров в физическом виде, предоставляя дополнительные возможности в нашей линейке продуктов хеджирования и финансирования. При этом, для получения всей продуктовой линейки, включая продукты дочерних компаний, достаточно обратиться к своему клиентскому менеджеру или сотруднику Управления глобальных рынков по месту обслуживания компании.
Лариса ЛАРИНА
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