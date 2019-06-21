|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 18 Июля, 20:07 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ
Новейшее судно итальянской компании Costa Crociere S.p.A было спущено на воду в марте 2019 года. Для размещения гостей доступны 2 116 комфортабельных номеров-кают различных категорий. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы, где гостей ждет собственная консьерж-служба и высочайший сервис.
Инфраструктура Costa Venezia включает в себя специально оборудованный зал для проведения встреч и переговоров, современный оздоровительный комплекс, бассейн с выдвижной стеклянной крышей, крытое поле для мини-футбола, тренажерный зал, шоппинг-зону, галерею искусств и фотографий, а также мини-музей итальянского футбольного клуба «Ювентус». Рестораны и кафе на борту Costa Venezia обеспечат гостям многообразие гастрономических предложений.
Инфраструктурой лайнера смогут воспользоваться не только проживающие на Costa Venezia, но и все участники и гости ВЭФ-2019. Предполагается, что на борту судна пройдет ряд неформальных мероприятий на полях Форума.
Всего организаторы V Восточного экономического форума подготовили 8,5 тысяч гостиничных номеров для делегатов, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций. Из них 1,7 тысячи номеров подготовлены в гостиницах Владивостока, еще свыше 4,7 тысяч - на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
- Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ
- Премьер-министр Индии планирует стать гостем ВЭФ
- БАМ: подарки к празднику
- Курс на диверсификацию:
- Полиметалл: делая невозможное возможным
- Сбербанк "заморозит" цену
- Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА
- Марина Шемилина: Скорее, я - аналитик
- Газпром бьет рекорды
- Тяговое усилие
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.