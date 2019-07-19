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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Августа, 10:05 |
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Московский изобретатель реализует инновационные проекты на "дальневосточном гектаре" в Приморье
Изобретатель из Москвы переехал на постоянное место жительства в Приморье и сегодня намерен превратить край в центр дальневосточного пчеловодства и вывести местный мед на мировой рынок. Первый шаг к достижению этой цели уже сделан – Александр наладил производство пчелиных ульев из инновационных материалов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Ради проекта "на гектаре" Александр Ячменев и его супруга оставили столичную жизнь и в 2018 году взялись за новое дело на другом краю страны – в приморском селе Центральное.
"В период возведения олимпийских объектов в Сочи я работал инженером на больших стройках, но после Игр понял, что юг это не моё, - рассказывает Александр. - Жил в Новосибирске, в Липецке, Воронеже – не понравилось, мы с женой в климате избирательны. Приехали в Приморье, и поняли, что здесь идеально: тайга, море, поля".
Специализацией инженера Ячменева являются геокупола. Геодезический купол - это сферическое архитектурное сооружение, собранное из стержней, образующих геодезическую структуру, благодаря которой конструкция обладает хорошими несущими качествами. Александр Ячменев является изобретателем "коннектора Ячменева" - оригинальной соединительной конструкции балок, которая с успехом применяется в строительстве геокуполов, и при этом в 10 раз дешевле аналогов. В селе Центральное Александр построил уже два таких купола. В одном из них разместилась мастерская, где изобретатель занимается созданием пчелиных ульев нового поколения.
"В мастерской на фрезерном станке режу металл и обрабатываю дерево, - рассказывает Александр. – Уже готова первая форма – металлический короб для заливки пенополиуретана. Из таких готовых блоков будут монтироваться ульи. Эти конструкции дешевле в изготовлении, они не боятся влаги, в них не заводится грибок. Супруга Ольга вместе со мной осваивает производство. По профессии она швея-модельер, а теперь вот - моделирует новую приморскую реальность".
У новых жителей Приморья уже расписан бизнес-план. От ульев Ячменевы намерены перейти к производству павильонов с климат-контролем для кочевых пасек. Александр намерен сделать производство мёда в Приморье простым, доступным и организованным.
"Нам нужно сплотить пчеловодов, создать кооперацию из 200 - 300 пасек, потому что тех целей, что мы перед собой ставим, в одиночку не добиться. А цель у нас такая: 600 тонн мёда на экспорт каждый год. На нашем участке планируем поставить 100 ульев. Если понадобится, буду искать инвесторов, я за ответственное освоение гектаров и правильное отношение к программе".
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Приморский край удерживает региональное лидерство по количеству выданных участков по программе "Дальневосточный гектар". На сегодняшний день в этом субъекте ДФО заключено 15396 договоров безвозмездного пользования. Для получателей "дальневосточных гектаров" в крае доступны 24 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы "Дальневосточный гектар" в Приморском крае, составила без малого 49 миллионов рублей.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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