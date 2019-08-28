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Лесные деформации исправят цифровизацией

Недавно вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что одним из механизмов решения накопившихся в дальневосточной лесной отрасли острейших проблем и деформаций станет новая цифровая платформа, позволяющая контролировать выделение и освоение лесных участков, оценивать эффективность проектов по деревообработке на Дальнем Востоке

Создать такую систему поручено Фонду развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) как организации, имеющей необходимый опыт и специализирующейся на разработке сложных сервисов. О новом проекте ФРДВ «Дальневосточному капиталу» рассказал генеральный директор фонда Алексей ЧЕКУНКОВ.

- Алексей, зачем лесной отрасли понадобилась цифровая платформа?

- Наша страна обладает 21% мировых запасов леса, но пока мы имеем неточную, непрозрачную и невыгодную для государства отрасль. В ней накопилось очень много проблем и деформаций. Результат закономерен: вклад лесного сектора в ВВП составляет 0,5%. Для сравнения – в Канаде лес дает 4% ВВП ($21,8 млрд), в Швеции – 2,9% ВВП ($13,8 мдрд). У нас перерабатывается 1,7% от вырубки – это ничтожно мало. По данным Счетной палаты, в период с 2013 по 2017 годы площадь лесных пожаров выросла в 3,2 раза, лесопатологий – в 2,6 раза, незаконной вырубки – в 1,5 раза. По поручению Правительства Фонд развития Дальнего Востока, основываясь на успешном опыте цифровизации сектора аквакультуры, работает над созданием цифровой платформы для лесной отрасли, которая существенно повысит эффективность и госуправления, и рыночных механизмов.

- Какие проблемы удалось решить с помощью цифровизации в отрасли аквакультуры?

- С прошлого года бизнесу, желающему инвестировать в участок воды для выращивания в прибрежных дальневосточных акваториях трепанга, гребешка, морского ежа, устриц и водорослей, больше не надо обивать пороги чиновников в поисках необходимой информации и документов. Достаточно открыть размещенную в интернете интерактивную карту, увидеть в режиме онлайн доступные для бизнеса акватории, нарисовать на них будущий морской огород, направить через систему электронного документооборота заявку на формирование границ и выставление на аукцион в Росрыболовство, а затем выкупить участок на онлайн-аукционе. Благодаря этому нововведению, кардинально изменившему алгоритм взаимодействия бизнеса и чиновников, за полтора года было выделено в 2 раза больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет. Удалось вывести значительную часть акваторий из теневого оборота, существенно увеличить поступления в федеральный бюджет, так как некоторые акватории в ходе конкурентных торгов подорожали в 24 раза. Процессы в отрасли стали более прозрачными и понятными всем участникам инвес- тиционного процесса. Инвесторы не жалуются и готовы платить за то, что прозрачно, понятно, быстро и справедливо.

- В какой части этот опыт востребован в лесной отрасли?

- В мире есть целый пласт инвесторов, которые инвестируют в древесину. Все инвестиционные решения в этой индустрии базируются на актуальной информации о площади, составе, запасе лесных насаждений, уже выделенных и запланированных к выделению участках, минимальном размере арендной платы, наличии транспортной инфраструктуры и пр. Но, к сожалению, сегодня в нашей стране получить качественные данные, достоверную информацию о лесе в режиме «одного окна» невозможно. За последние годы на федеральном уровне созданы несколько информационных систем лесного мониторинга. Свои системы внедрены в некоторых регионах. Однако в их основе – старые данные, которым по 20-30 лет, и архаичные ручные методы работы с первичной информацией. Вся имеющая коммерческую ценность информация о количестве и качестве леса в конкретных локациях сконцентрирована у лесничих. Причем они хранят ее не в компьютерах, а на бумажных картах – так называемых «планшетах». Актуальность знаний о лесе оставляет желать лучшего. Только 3,2% лесоустроительных материалов (около 18 млн га) составлены в течение последних 10 лет. Данные о более чем 70% российских лесов (397,9 млн га) в последний раз обновлялась более 20 лет назад. Сведения государственных органов о землях лесного фонда расходятся на сотни миллионов гектаров. Например, Государственный лесной реестр (ГЛР) видит на четверть меньше леса, чем Государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Расхождение между ЕГРН и ГЛР составляет 257 млн га – это площадь Казахстана. В таком информационном хаосе процветает бюрократия. Средний срок выделения лесного участка для инвестора – около 8 месяцев. Это неоправданно долго.

- Как вы предлагаете решить эти проблемы?

- Фонд развития Дальнего Востока, совместно с Минвостокразвития, Рослесхозом и Роскосмосом, разрабатывает принципиально новую цифровую платформу учета лесных ресурсов лесвосток.рф. Она станет удобным инструментом и для государственных органов, и для участников рынка, обеспечивая их достоверной информацией о качестве, количестве и стоимости леса. Параллельно коллеги из Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) проводят анализ состояния лесов и определяют территории под «лесные инвестиции» для запуска проектов по глубокой переработке древесины. Обновляются таксационные данные, включая информацию о возрасте, породном составе, полноте, запасах леса, а также инфраструктуре и гидрографии – факторах, определяющих возможности его экономического использования.

- В чем состоят основные «цифровые» новации?

- Задача новой системы – заменить субъективный человеческий фактор на объективный технологический, задействовав современные технологии. Их эффективность очевидна: один лесничий покрывает 11,5 тыс. гектаров, тогда как спутник – всю территорию ДФО. Одним из элементов новой системы станет интерактивная карта, доступная всем гражданам страны, где можно посмотреть актуальную информацию о лесных участках. Лесоустроительная документация будет полностью оцифрована. Новая система позволит формировать лесные участки, контролировать их освоение и оценивать эффективность проектов по деревообработке. Инвесторам должна быть обеспечена возможность выбора участка из числа свободных – не выделенных ранее и не попадающих в запретные зоны. Вместо ручного и глазомерного методов, и бумажных карт, мы задействуем данные спутников и компьютерный анализ. Станет возможен автоматизированный обмен информацией с госорганами. Мы получим мощный аналитический инструментарий на базе космоснимков с использованием BigData, искусственного интеллекта. Благодаря применению умных программ государство и инвесторы получат динамическую аналитику о состоянии лесного хозяйства. Вместо закрытых и непрозрачных механизмов выделения участков будут проводиться открытые онлайн аукционы. Сроки получения участков сократятся в 3 раза: с 235 до 80 дней. Все сделки с продукцией отрасли мы предлагаем перевести на единую биржевую площадку и создать электронный паспорт древесины. Все это позволит, с одной стороны, увеличить доходы бюджета. С другой – значительно затруднит функционирование серого и черного рынков. Государство, являясь хозяином леса, сможет наблюдать за всеми передвижениями древесины: от момента выдачи лесного участка до утилизации отходов обработки древесины, ее продажи внутри страны или на экспорт. Такая система может стать дополнительным инструментом для автоматизированного выявления несанкционированных вырубок.

- Каких эффектов для отрасли и экономики вы ожидаете?

- Расчеты показывают, что в результате внедрения цифровой платформы, в следующие 10 лет вклад лесной отрасли в ВВП России и налоговые поступления в бюджет могут, как минимум, удвоиться.

О Фонде развития Дальнего Востока

Фонд развития Дальнего Востока реализует приоритетные инвестиционные проекты путем осуществления платных и возвратных инвестиций на льготных для бизнеса условиях – под 5% годовых на длительный срок. Это один из ключевых профильных институтов развития в макрорегионе и один из крупнейших инвесторов в проекты несырьевой направленности. Всего в стадии реализации находится 14 промышленных и инфраструктурных проектов с общим объемом инвестиций порядка 215 млрд рублей.

В этом году на Дальнем Востоке вводятся в эксплуатацию сразу несколько крупных промышленных и инфраструктурных проектов, реализованных при участии ФРДВ. Весной сдана вторая очередь уникального круглогодичного тепличного комплекса в Якутии, который уже обеспечивает жителей республики свежими овощами. Введены в эксплуатацию первые жилые дома для сотрудников судостроительной верфи «Звезда» в Приморском крае: всего на выделенные Фондом средства в новом микрорайоне будет построено 4594 квартиры. Совместно с ВЭБ-лизингом (дочерняя организация ВЭБ.РФ) осуществляется проект по обновлению подвижного состава сахалинских железных дорог: в августе три состава современных рельсовых автобусов РА-3 уже переданы сахалинским железнодорожникам. Осенью откроется для пассажиров новый терминал в аэропорту Хабаровска, пропускной способностью более 3 млн человек в год – в этот проект ФРДВ и ВЭБ.РФ инвестировали 3,9 млрд рублей. Во втором полугодии сдается вторая очередь завода по глубокой переработке сои в Амурской области, мощностью 240 тыс. тонн в год. В этом году Фонд приступит к реализации масштабных новых промышленных проектов в Приморье и Хабаровском крае.

Совместно с крупнейшими российскими банками (Сбербанком и Банком ВТБ) Фонд расширяет программу «Доступный кредит для МСП», по которой уже профинансировано более 800 проектов общей стоимостью более 18 млрд рублей. Кроме того, ФРДВ, совместно с Минвостокразвития, внедряется программа льготного ипотечного кредитования молодых семей и получателей дальневосточного гектара, под 2% годовых.

Фото Ивана КОМОГОРЦЕВА

Юрий Рогов

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   

Теги: Юрий Трутнев 


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