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29 Августа 2019, 11:00 | Регион сегодня |

Идем против ветра

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS: "В России существуют две большие категории бизнеса

Первая – связана исключительно с рыночной конъюнктурой и мало завязана на работу с государственными органами. Сюда, например, относится розничная торговля. Вторая категория бизнеса намного теснее связана с государством, и чем больше взаимодействия с властью, тем больше появляется проблем. В последнее время проекты нашей группы компаний все чаще попадают именно во вторую категорию бизнеса.

Основная проблема – глобальная, рождающая все последующие сложности, – это неработающая система государственного управления. Долгие годы вертикаль власти скрупулезно укреплялась, и в итоге создалась такая система, когда на местах никто не принимает решения – все заточены только исполнять. Централизация достигла такого апогея, что за какую бы задачу ты не взялся – будь то строительство школы или дороги во Владивостоке – цепочки исполнителей уводят ее реализацию далеко за горизонт Дальнего Востока и упираются в Москву.

В итоге звучат красивые слова: «работа с инвесторами». И в этом процессе действительно задействовано много людей. А в действительности, кроме красивых слов, ничего нет – ведь на местах нам все «помогают», но ничего не решают. И я прекрасно понимаю чиновников. За принятое решение можно сесть, а за непринятое – только поругают. Все боятся брать на себя ответственность, и поэтому мы ждем, когда «наверху» примут какое-то судьбоносное решение. А там обычно это происходит либо с имперским дребезгом, либо с большими суммами, а зачастую и с тем, и с другим. Так и рождаются такие помпезные проекты, как культурно-музейно-инновационный центр во Владивостоке, которые на местах доводятся до сущего идиотизма.

Есть на Дальнем Востоке и такие замечательные вещи, как особые режимы – ТОР и СПВ. Идея создания таких особых зон была понятной – очевидно, что административная система не работает, перестроить ее сложно, поэтому давайте попытаемся создать идеальный бизнес-климат в отдельно взятом месте. Но оказалось, что и это не будет работать – ведь резиденты ТОР и СПВ не изолированы от остального мира, и проблемы взаимодействия с властью никуда не делись. Причем в нашем случае система управления еще сильнее запутывается потому, что помимо стандартной истории с министерствами и ведомствами, мы вынуждены согласовывать решения еще и с Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока, полпредами и так далее. Во всех этих ведомствах работают прекрасные люди, не наделенные никакими полномочиями для принятия решений. Поэтому все они становятся лишь дополнительным звеном, которое еще больше усложняет ход бюрократической машины. Но поскольку данные режимы – под особым вниманием, здесь хотя бы что-то двигается, хоть и плохо. Мы, как резиденты ТОР, недавно разрешение получили – на это ушло больше года. И это если учесть, что нам все помогали… Боюсь представить, сколько бы на это времени ушло в обычном, непреференциальном режиме работы.

Так и рождается абстрактная работа по привлечению инвесторов. Вот инвесторы, вот команда. Меняется ли что-то принципиально? Нет. Такой же риторический вопрос можно задать и по поводу национального инвестиционного рейтинга. Хорошо ли, что он есть? Ну, по крайней мере, ничего плохо в нем нет. Может ли он как-то стимулировать местные власти? Наверное, может. Под тему роста в национальном рейтинге удается получить ряд разрешений, согласовать, например, строительство базовых станций для сотовых операторов. Но меняет ли это что-то кардинально в инвестиционном климате? Пока не меняет.

Смущает меня и постановка вопроса работы с иностранными инвесторами. Я, например, искренне убеж- ден, что тема с привлечением иностранных инвесторов возникла только из-за одного посыла. Местные предприниматели кажутся властям неприятными: они какой-то прибыли хотят, каких-то проектов. Дайте-ка нам лучше иностранных инвесторов! Но если власти хотят привлечь иностранный бизнес, можно предложить эти проекты нам – мы тоже готовы участвовать. Но нам не предлагают… Возможно, существует иллюзия, что придет Инвестор с большой буквы, отдаст много миллиардов на строительство ВКАД и не спросит, как он эти деньги будет возвращать. Наверное, именно такого и ищут наши многочисленные агентства. Однако любой иностранец, который вложит деньги в Дальний Восток, всегда будет искать такой проект, который окупит еще и страновые риски – ведь завтра политическая ситуация может резко измениться. Поэтому его ожидания от прибыли будут существенно выше, чем у местных предпринимателей.

Все это – бюрократическая логика. Есть проблема – создается агентство, есть мифический проект – ищем иностранного инвестора. А в сухом остатке получается, что система госуправления не работает, и поэтому нет экономического роста. Вопрос никак не решается, и решится он только если «наверху» поймут, что через поручения президента управлять страной невозможно. Но что-то мне подсказывает – этого ждать придется еще долго. Поэтому остается только одно – работать, смирившись с бессилием местной власти и стойко справляясь с порывами бюрократического ветра».

Наталья КОМИССАРОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   

Теги: dns  Дмитрий Алексеев 


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