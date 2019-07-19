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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Августа, 09:56 |
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Березовый сок будут выпускать на "дальневосточном гектаре" в Хабаровском крае
Продукция появится в торговых сетях под брендированным товарным знаком. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов кооператив получил в Евразийском экономическом союзе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Объединение фермеров будет выпускать натуральный березовый сок в полимерных бутылках. Срок годности составляет не более 14 суток при температурном режиме хранения от 2 до 6 градусов и не более 12 месяцев – при температуре не выше –18 градусов. Сертификат подтверждает безопасность пищевой продукции при соблюдении условий хранения товара.
Напомним, сельскохозяйственный кооператив «Дальневосточная слобода» в 2016 году оформил в селе Малышево Хабаровского района 47 участков земли в рамках федеральной программы. На участках расположены поле с соей, свинарник для вьетнамских вислоухих поросят, небольшая пасека и птичья ферма. С самого начала инициативная группа самостоятельно отсыпала грунтовую дорогу к участкам, провела необходимые работы на земле.
В ближайшее время участники крупного сельхозобъединения планируют активно развивать проект в направлении экологического туризма. Удачное месторасположение «дальневосточных гектаров» рядом с лесом и озером позволяет построить базу с гостевыми домиками для туристов.
В настоящее время в Хабаровском крае зарегистрировано 9413 договоров безвозмездного пользования земельными участками. С начала действия федерального закона подано более 19 тысяч заявлений на предоставление «дальневосточного гектара».
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