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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Апреля, 06:29 |
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Губернатор Хабаровского края восстановил должность зампреда по строительству
Исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства назначен советник губернатора Юрий Сальников.
Напомним, после избрания в 2018 году Сергей Фургал сократил должности десяти вип-чиновников, в том числе и зампреда по строительству. Делалось это в рамках оптимизации штатного расписания с целью экономии краевого бюджета.
Госдолг краевого бюджета с тех пор вырос с 49 млрд. рублей до 52 млрд. рублей, однако губернатор Сергей Фургал принял решения реформировать строительный блок в краевом правительстве и восстановить должность профильного зампреда.
Судя по всему, вызвано это необходимостью освоения значительных средств федерального бюджета, выделенных на строительство социальных объектов в регионе. С целью оптимизации руководства отраслью при правительстве края образован проектный институт и планируется создание краевого строительного подрядчика.
Назначение Юрия Сальникова вызвало неоднозначную реакцию в регионе. В 2005 году он был осужден по статье 112 УК РФ («умышленное причинение вреда средней степени тяжести») и, пробыв в колонии какой-то срок, был освобожден по УДО (условно досрочное освобождение).
Как сообщают СМИ, срок Юрий Сальников получил за избиение в 2005 году сына тогдашнего начальника краевой милиции. Инцидент произошел на автотрассе, и только вмешательство родственницы пострадавшего не привело к более серьезным последствиям этой драки.
Юрий Сальников является учредителем или соучредителем нескольких компаний, занимающихся строительным бизнесом, в том числе, к примеру, ООО «Холдинг «СК Эверест», ООО «С-К «Эверест», ООО «СХ «Эверест» и так далее. Правда, численность сотрудников во всех этих компаниях, вместе взятых, не превышает 10 человек, а производственной базы со строительной техникой, если судить по официальной отчетности, за ними не числится. Совокупные обороты по всем компаниям за ряд лет не превышают несколько сотен миллионов рублей, что достаточно скромно по меркам солидных стройфирм.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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