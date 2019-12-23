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Японскую землянику будет выращивать резидент ТОР "Хабаровск"
Резидент территории опережающего развития «Хабаровск» реализует проект по выращиванию тепличных овощей и фруктов по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
В настоящее время предприятие с участием японских инвестиций производит и реализует экологически чистые огурцы и томаты. Также в ассортимент компании входит редис, салаты и несколько видов зелени. В скором времени в теплицах резидента будут выращивать и землянику, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Государственные сортоиспытания сладкой ягоды завершены, – делится новостью исполнительный директор ООО «Джей Джи Си Эвергрин» Роман Матвиенко. – Японская земляника отличается ярко выраженным ароматом и вкусом, эти свойства получили подтверждение в результате проведенных исследований. Ягода соответствует всем техническим регламентам, а мы стремимся выпускать продукт самого высокого качества».
Решение о выращивании нового вида продукции резидент принял около года назад. Для проведения всех регистрационных процедур потребовалось вырастить несколько тестовых урожаев на территории России. Так, на площадке предприятия в 2018 году появилась новая экспериментальная теплица.
Производственные мощности по выращиванию земляники запланированы в рамках строительства третьей очереди тепличного комплекса ООО «Джей Джи Си Эвергрин». Грядки разместятся в новых теплицах площадью около 5 гектаров. Массовый сбор ягоды намечен на 2022 год, но жители Хабаровска уже в следующем году смогут попробовать на вкус землянику, выращенную в японских теплицах.
Напомним, ООО «Джей Джи Си Эвергрин» является первым резидентом ТОР «Хабаровск», компания получила статус в 2015 году. За период работы в режиме ТОР партнеры из России и Японии построили 5 гектаров современных тепличных комплексов по голландской технологии безгрунтового выращивания, инвестировав более 1 млрд рублей.
Продукция резидента реализуется под торговой маркой «Новый день» на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области.
В настоящее время на ТОР «Хабаровск» действует 37 резидентов, которые планируют реализовать инвестиционные проекты на сумму более 20 млрд рублей и создать более 2000 рабочих мест. На конец 2019 года реализовано 16 проектов, осуществлено 12,1 млрд рублей инвестиций в экономику региона, создано 619 рабочих мест.
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