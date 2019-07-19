Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 01 Августа, 10:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.42 р.
1 EUR 70.74 р.
100 JPY 58.41 р.
10 CNY 92.11 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019

Регион сегодня
01.08 |
В Приамурье для туристов создан новый визит-центр
01.08 |
Колыме выделили дополнительно 3600 тонн для вылова тихоокеанских лососей
01.08 |
Строительство современного жилого комплекса началось в Магадане
01.08 |
Более 268 тысяч тонн лосося добыли рыбопромышленники Камчатки с начала путины
01.08 |
Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Приморье
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2019, 17:45
Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА Директор Сафари-парка о тиграх, эффективном управлении и нравственности в экономике
статьи раздела
Персона
18 Июля 2019, 17:30
Марина Шемилина: Скорее, я - аналитик Приморский омбудсмен по правам предпринимателей - о работе и счастье
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
01 Августа 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Приморье

Экологическую акцию проведут в субботу, 3 августа, во Владивостоке краевое предприятие "Приморский экологический оператор" и Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор"

Как рассказал и.о. первого заместителя директора «Приморского экологического оператора» Сергей Лазарев, в ходе акции люди смогут избавиться от старой макулатуры, электрохлама и другого мусора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

«Это уже вторая акция с начала лета, первую мы провели ровно месяц назад, тогда жители сдали более тонны различных отходов. Это движение набирает популярность. На этот раз заинтересованность проявило даже Генеральное консульство Японии во Владивостоке в лице вице-консула Хидаки Тосифуми», – пояснил замруководителя предприятия.

По словам Сергея Лазарева, главная цель акции «Раздельный сбор» – показать приморцам значимость проблемы утилизации мусора.

Акция пройдет в субботу, 3 августа, в 11.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 28

Так, жители Владивостока смогут избавиться от: макулатуры (гофрокартон, белая бумага, книги, газеты, кроме глянцевых журналов, флаеров), металла (алюминиевые банки, жесть, негабаритные предметы), пластика с маркировкой: PET/1, HDPE/2, LDPE/4, РР/5, PS/6, просроченных лекарств (сдаются в блистерах, бутылках и других упаковках) и электрохлама (различная техника). Также будут приниматься любые целые CD/DVD диски – их передадут для дальнейшего использования в качестве декоративных элементов.

Организаторы акции предупреждают, что при сдаче мусора необходимо руководствоваться некоторыми правилами.

Прежде чем сдавать пластик, необходимо проверить его маркировку, ополоснуть от остатков пищи, грязи или масла, снять ценники и этикетки. Бутылки, с которых предварительно снимаются крышки с колечками, компактно складываются и сортируются по маркировкам.

Сдавая вторичную бумажную продукцию, следует отделить гофрокартон (его легко определить – на срезе видны несколько слоев) от остальной макулатуры, проверить на наличие пластикового слоя и по возможности снять его, убрать скрепки, пружины, скотч, веревки и все прочее, что не является бумагой. Макулатуру необходимо аккуратно сложить и перевязать веревкой, либо компактно уложить в коробку.

Железную посуду и консервные банки нужно отмыть, сняв с них этикетки, ценники, сжать и разделить на алюминий и жесть.

Приморцы готовы к раздельному сбору мусора. ДАННЫЕ ОПРОСА

Отметим, что в акции также примет участие компания «ЭкостарТехнолоджи», которая заберет часть отходов для дальнейшей утилизации.

Вниманию участников и СМИ! Акция пройдет в субботу, 3 августа, в 11.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 28.

Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.

Новому региональному оператору предстоит решить целый комплекс задач в данной сфере и обеспечить экологическую безопасность приморцев. В течение 10 лет Приморский экологический оператор будет отвечать за проведение реформы и выстраивание системы обращения с отходами в крае.

В его обязанности будет входить: заключение договоров на прием твердых коммунальных отходов, их транспортировку до объектов обработки и захоронения, поэтапное внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. С 1 января 2020 года исключительно региональный оператор будет вправе принимать мусор от населения и юридических лиц. Кампания по заключению договоров на прием отходов начнется ориентировочно в октябре-ноябре. Деятельность оператора также будет направлена на работу с общественностью – необходимо повысить общую культуру в сфере обращения с отходами.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, в регионе принято решение усилить просветительскую работу в сфере раздельного сбора мусора, в том числе, и благодаря проведению таких акций.

«Сейчас в Приморье вырабатывается концепция раздельного сбора мусора в населенных пунктах, определяются мощности для переработки, компании, которые будут этим заниматься. Однако без участия самих жителей, без их активной и грамотной позиции в этом вопросе организовать этот процесс будет крайне сложно», – пояснила она.

Помочь определить, готовы ли жители края самостоятельно сортировать мусор в своем доме, если для этого будут установлены специальные контейнеры, поможет опрос, принять участие в котором можно в социальных сетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте или Instagram, а также в разделе «Нацпроекты» на сайте краевой Администрации.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: экология  РазДельный Сбор  Приморье 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 09:45
Авиаполис "Янковский" утроит потенциал Развитие эффективного транспортно-логистического комплекса немыслимо без создания со-временной складской инфраструктуры
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика