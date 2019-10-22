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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Декабря, 21:04 |
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Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал
Миссия новогоднего бизнес-торжества года - консолидация деловых кругов, региональных органов законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления, активных бизнес-объединений, ведущих общественных организаций предпринимательства, институтов развития, действующих на территории краевой столицы, а также руководителей и собственников бизнеса.
В программе празднования: поздравления и чествование успешных предпринимателей Владивостока и Приморского края, культурная и развлекательная программа, праздничный банкет, неформальное общение.
Новогодний Бизнес-Бал Владивостока состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Маковского, 290. Съезд гостей с 17:30, начало в 18:00.
Дополнительная информация по телефонам:
+7 914 791-68-72 Елена Горелова,
+7 914 705-82-34 Людмила Тыщенко
Журнал "Дальневосточный капитал".
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