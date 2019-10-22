|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 29 Октября, 17:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Мировое турне в честь юбилея органов семьи Diego Sera принимает Владивосток
Собор Пресвятой Богородицы вновь станет частью большого мирового турне. В этот раз турне необычное: главный его участник сам инструмент – орган, который пять лет назад был установлен фирмой Diego Sera во Владивостоке.
За органом в этот вечер будет настоящий мастер, органист, профессор Армандо Саларза (Филиппины).
Праздничный повод для гастролей Армандо Саларза – 25-летие создания семейства органов «Диего Сера». Владивосток станет частью большого проекта, когда в течение небольшого времени эти инструменты прозвучат в разных точках мира. Для гостей Собора Пресвятой Богородицы этот концерт - уникальный шанс по-новому услышать орган, ведь цель юбилейного турне - раскрыть все секреты звучания этого удивительного музыкального творения человечества.
Напомним, что фирмой Diego Sera в октябре 2014 года в Католическом Кафедральном Соборе Пресвятой Богородицы был установлен первый в истории Дальнего Востока духовой орган. Этот замечательный инструмент уже более пяти лет дарит жителям и гостям нашего Приморья уникальную возможность соприкоснуться с величайшей сокровищницей органной духовной музыки и насладиться исполнительским мастерством ведущих органистов мира.
За это время на этом инструменте сыграли десятки мировых исполнителей мира, среди которых музыканты из Испании, Германии, Франции, Америки и многих других стран. В прошлом году свой концерт в Соборе Пресвятой Богородицы дал действующий органист Сикстинской капеллы Хуан Парадель Соле.
Орган построен известной филлипинской органостроительной фирмой "Диего Сера". Автор проекта - органный мастер Сэльвин С. Тэгл. Готический дизайн инструмента выполнен в едином архитектурном ансамбле с интерьером старейшего неоготического исторического здания Католического Храма.
Спецификации органа: два мануала, педальная клавиатура, 18 регистров. Механическая трактура, электромотор (Германия). Консоль- твердые породы дерева, клавиши - эбонитовое дерево, фасадные и внутренние трубы - сплав олова, деревянные трубы - красное дерево.
Концерт состоится 8 ноября в 19.00 в Соборе Пресвятой Богородицы (ул. Володарского, 22, стр. 2)
Справки по тел.: +7(423) 226-96-14.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Мировое турне в честь юбилея органов семьи Diego Sera принимает Владивосток
- В Приморье подешевела продуктовая корзина, в стране - подорожала
- В столице Приморья Клуб деловых людей отметил свое пятилетие в компании СМИ
- В Приморье начало действовать зимнее расписание внутрикраевых авиарейсов
- Дмитрий Алексеев, совладелец ГК "ДНС": Большие растут, маленькие падают
- По новой трассе из Владивостока до Большого Камня можно будет доехать за 45-50 минут
- В Приморье намерены создать конкуренцию китайскому пластику
- Новые следы тигра появились на главной набережной Владивостока
- Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока
- Получить ипотеку по беспрецедентно низкой процентной в 2% ставке смогут не все
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.