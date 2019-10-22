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29 Октября 2019, 16:37 | Регион сегодня

Мировое турне в честь юбилея органов семьи Diego Sera принимает Владивосток

8 ноября во Владивостоке в Соборе Пресвятой Богородицы состоится концерт, посвященный 25-летию органостроительной компании Diego Sera

Собор Пресвятой Богородицы вновь станет частью большого мирового турне. В этот раз турне необычное: главный его участник сам инструмент – орган, который пять лет назад был установлен фирмой Diego Sera во Владивостоке.

За органом в этот вечер будет настоящий мастер, органист, профессор Армандо Саларза (Филиппины).

 


 

Праздничный повод для гастролей Армандо Саларза – 25-летие создания семейства органов «Диего Сера». Владивосток станет частью большого проекта, когда в течение небольшого времени эти инструменты прозвучат в разных точках мира. Для гостей Собора Пресвятой Богородицы этот концерт - уникальный шанс по-новому услышать орган, ведь цель юбилейного турне - раскрыть все секреты звучания этого удивительного музыкального творения человечества.

Напомним, что фирмой Diego Sera в октябре 2014 года в Католическом Кафедральном Соборе Пресвятой Богородицы был установлен первый в истории Дальнего Востока духовой орган. Этот замечательный инструмент уже более пяти лет дарит жителям и гостям нашего Приморья уникальную возможность соприкоснуться с величайшей сокровищницей органной духовной музыки и насладиться исполнительским мастерством ведущих органистов мира.

За это время на этом инструменте сыграли десятки мировых исполнителей мира, среди которых музыканты из Испании, Германии, Франции, Америки и многих других стран. В прошлом году свой концерт в Соборе Пресвятой Богородицы дал действующий органист Сикстинской капеллы Хуан Парадель Соле.

Орган построен известной филлипинской органостроительной фирмой "Диего Сера". Автор проекта - органный мастер Сэльвин С. Тэгл. Готический дизайн инструмента выполнен в едином архитектурном ансамбле с интерьером старейшего  неоготического исторического здания Католического Храма.

Спецификации органа: два мануала, педальная клавиатура, 18 регистров. Механическая трактура, электромотор (Германия). Консоль- твердые породы дерева, клавиши - эбонитовое дерево, фасадные и внутренние трубы - сплав олова, деревянные трубы - красное дерево.

Концерт состоится 8 ноября в 19.00 в Соборе Пресвятой Богородицы (ул. Володарского, 22, стр. 2)

Справки по тел.: +7(423) 226-96-14.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: diego sera  концерт  орган 


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