|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 00:03 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке прошло праздничное шествие в честь Дня города Владивостока
2 июля, в прошедшую субботу состоялось традиционное шествие в честь Дня города. В этом году Владивостоку стукнуло 156 лет!
Театрализованное шествие, открывавшее праздничные мероприятия, собрало более 5 тысяч горожан на улице Светланской.
Начали шествие, как обычно курсанты МГУ им. адмирала Невельского, которые несли огромные синие буквы, образующие слово «ВЛАДИВОСТОК» и флаг города.
Далее в колонне шли губернатор края Владимир Миклушевский и исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода. В течении 2 часов по главной улице Владивостока двигались красочные колонны представителей пяти районов города, трудовых коллективов, спортивных федераций, творческих объединений. Всего в шествии приняло участие 52 колонны.
В этом году Администрацией города было принято решение провести праздник, обозначив главной темой - кино, подразумевая, что каждая колонна должна быть оформлена в тематике того или иного кинофильма.
Пожалуй, единственным и самым ярким участником, который соответствовал тематике, стал коллектив АО «ННК-Приморнефтепродукт». Колонну возглавляла специальная автомобильная платформа в сопровождении девушек в костюмах героини Надежды Румянцевой из фильма «Королева бензоколонки». Предприятие ежегодно принимает участие в праздновании Дня города, которое проводится уже более 15 лет.
- Участники парусной регаты на ВЭФ 2016 прошли 535 миль
- На XIII Тихоокеанском медицинском Конгрессе речь пойдет о новых технологиях
- Во Владивостоке прошло праздничное шествие в честь Дня города Владивостока
- В Приморье будет создан основной центр глубокой переработки рыбы
- Дальневосточная нефтегазовая торгово-транспортная конференция пройдет в октябре во Владивостоке
- Виктор МАРЧЕНКО, председатель совета директоров ГК "Зеленые листья": Инвестиции готовы идти в сельское хозяйство
- Станислав ЕРМОЛЕНКО: Уровень рисков сельхозпроектов в Приморском крае несколько преувеличен
- Вложения в развитие транспортной инфраструктуры Приморского края необходимы и оправданы
- Срок реализации инвестпрограммы по переводу на газ Владивостокской ТЭЦ-2 перенесут на год?
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.