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Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2016

Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
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Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
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Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:11
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
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Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
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Председателем российской части МПК по развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая утвержден Юрий Трутнев

Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства России об утверждении вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева председателем российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-востока Китая.

Российско-китайский мост через Амур будет построен за три года

Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока

09 Января 2017, 17:16 | Регион сегодня | Магаданская область

Магаданская область подводит рекордные итоги по добыче золота

В 2015 году в Магаданской области было добыто 24,5 тонн золота. Предварительные данные 2016 года оценивают объемы добычи в 27,5 тонн.
09 Января 2017, 12:18 | Регион сегодня | Хабаровский край

В реки Хабаровского края выпущено более 60 млн штук молоди лососевых

В Хабаровском крае продолжается работа по выращиванию водных биологических ресурсов и развитию товарной аквакультуры.
09 Января 2017, 12:14 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке вводят новый механизм по обеспечению благоприятного инвестклимата

До 1 февраля на Камчатке должен быть внедрён новый механизм по улучшению инвестиционного климата – целевые модели регулирования и правоприменения (далее – целевая модель). Он разработан с учетом рекомендаций заседания Госсовета РФ по повышению инвестиционной привлекательности субъектов.
09 Января 2017, 11:55 | Регион сегодня | Хабаровский край

Хабаровский край занял 10 место в России по объемам лесозаготовок

Хабаровский край вышел на первое место в Дальневосточном федеральном округе и 10 место в стране по объемам лесозаготовок по итогам 2016 года.
09 Января 2017, 11:52 | Регион сегодня | Хабаровский край

Компания Komatsu передала Тихоокеанскому государственному университету бульдозер

ТОГУ подписал протокол о намерениях сотрудничества с японской машиностроительной компанией Komatsu
09 Января 2017, 09:10 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке открыт один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке

На Камчатке состоялось торжественное открытие нового аквапарка "Чудо-остров", расположенного на территории базы отдыха "Лесная" в Елизовском районе. Это первый крупный проект в сфере туризма, реализованный в рамках территории опережающего развития "Камчатка".
06 Января 2017, 17:18 | Регион сегодня | ДФО

До 1 марта на Дальнем Востоке будет создан ТОР "Нефтехимический"

Президент России подписал перечень поручений по поддержке проекта Восточного нефтехимического комплекса
06 Января 2017, 17:15 | Регион сегодня | ДФО

Утверждена концепция развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"

Концепция утверждена двумя вице-премьерами: Юрием Трутневым, курирующим развитие Дальнего Востока, и Аркадием Дворковичем, курирующим развитие транспорта.
06 Января 2017, 17:07 | Регион сегодня | ДФО

Председателем российской части МПК по развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая утвержден Юрий Трутнев

Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства России об утверждении вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева председателем российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-востока Китая.
30 Декабря 2016, 16:10 | Регион сегодня | ДФО

Президент России подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "Об электроэнергетике", обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня.
30 Декабря 2016, 15:20 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)

Правительство России утвердило создание ТОР "Южная Якутия"

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития "Южная Якутия".Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.
30 Декабря 2016, 15:05 | Регион сегодня | Еврейская автономная область

В бизнес–инкубатор ЕАО поступили 42 инвестиционные заявки от потенциальных резидентов

Одобрено 16 инвестиционных заявок на сумму 247,2 миллиона рублей, что составляет 25,8% от общей запрашиваемой суммы капиталовложений.
30 Декабря 2016, 14:04 | Регион сегодня | ДФО

Законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток внесен в Госдуму

Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.
29 Декабря 2016, 17:46 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ

Первые полигоны по утилизации твердых бытовых отходов появятся на западной и восточной Чукотке

Первые полигоны по утилизации ТБО на Чукотке появятся в Угольных Копях, а также селах Провиденского городского округа и городского округа Певек.
29 Декабря 2016, 17:43 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ

На Чукотке якорные резиденты ТОРа "Беринговский" рассказали о его экономических преференциях

Якорные резиденты ТОРа "Беринговский" рассказали о тех экономических преференциях, которые дает им действие этого режима. Участие в работе территории опережающего развития помогло им серьезно сэкономить на реализации крупных проектов, сообщает со ссылкой на ТАСС – Дальний Восток.
29 Декабря 2016, 17:24 | Регион сегодня | Амурская область

В аэропорту Благовещенска впервые приземлился авиалайнер Боинг–777-200

Вместительный и комфортабельный Боинг-777-200ER будет осуществлять перевозки населения по маршруту Домодедово-Благовещенск-Домодедово.
29 Декабря 2016, 16:59 | Регион сегодня | Камчатский край

Камчатские рыбаки добыли 1 млн 26 тыс. тонн водных биоресурсов

Восьмой год подряд Камчатка становится лидером по добыче водных биоресурсов среди всех регионов России
29 Декабря 2016, 11:08 | Регион сегодня | Амурская область

Один из крупнейших региональных банков привлек с помощью ИС "Восход" 500 млрд рублей

Крупнейший региональный банк Республики Саха (Якутия) – АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (АЭБ), занимающий 137 позицию в рейтинге российских банков по величине активов, привлек 500 млн рублей с помощью новой инвестиционной системы "Восход", впервые презентованной осенью этого года на Восточном экономическом форуме Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Ассоциацией "НП РТС".
29 Декабря 2016, 10:53 | Регион сегодня | Приморский край

Агрохолдинги и власти обсудят инвестиционные сельхозпроекты Дальнего Востока и Сибири на международном форуме

Международный инвестиционный форум "Агро Дальний Восток и Сибирь" состоится во Владивостоке 26-27 апреля 2017 года. Форум проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Организаторы: Vostock Capital.
28 Декабря 2016, 19:29 | Регион сегодня | Сахалинская область

На Сахалине строительство Корсаковского логистическо-перерабатывающего центра начнется уже весной

Цель начинания - сформировать в островном регионе полноценный рыбный кластер, использующий новый для Российской Федерации способ организации оптовой торговли - так называемую рыбную биржу.
28 Декабря 2016, 19:00 | Регион сегодня | ДФО

До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток

Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции в ТАСС.
28 Декабря 2016, 18:34 | Регион сегодня | РФ

Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве

Работа администратора – сложная, но интересная и хорошо вознаграждаемая во многих компаниях.
28 Декабря 2016, 18:07 | Регион сегодня | Камчатский край

Камчатский край стал рекордсменом по количеству наград на конкурсе "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века"

22 предприятия региона были удостоены 50 платиновых и 5 золотых Знаков качества. В числе награждённых компании рыбохозяйственного и сельскохозяйственного комплексов, пищевой и перерабатывающей промышленности, научные и образовательные организации региона.
28 Декабря 2016, 17:30 | Регион сегодня | ДФО

Демографическая убыль населения Дальнего Востока сократилась почти в два раза

Александр Галушка: главный итог 2016 года – лучшая за 25 лет демографическая динамика на Дальнем Востоке
28 Декабря 2016, 17:26 | Регион сегодня | Камчатский край

Деловые круги Западной Европы заинтересовались проектом строительства Жупановской ГЭС

Об этом после завершившихся в Москве переговоров с представителями итальянской консалтинговой компании "Alfa Centauri" сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Камчатки" Николай Пегин.
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Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
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RedTram
Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:46
За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:00
Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".
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Регион сегодня
20 Декабря 2016, 15:00
Единственный в России иглу-отель готовится к открытию нового сезона на Камчатке Иглу-комплекс разместился на территории "Начикинского" санатория. Комплекс украшен скульптурными композициями из снега и льда.
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