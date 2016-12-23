Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2016

Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
статьи раздела
Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
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Финансы
22 Декабря 2016, 12:11
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
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Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
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Новые авиакомпании будут привлечены на Чукотку для полетов во Владивосток, Новосибирск и Санкт-Петербург

Окружное правительство намерено привлечь на Чукотку новые авиакомпании. Они укрепят конкурентную среду и закроют потребность жителей округа в полетах во Владивосток или, например, в Новосибирск, Санкт-Петербург.

"Золотой город" хотят возвести китайские инвесторы в Магадане

В два раза больше круизных лайнеров из Японии посетят Владивосток

16 Января 2017, 15:20 | Регион сегодня | ДФО

Более 176 млрд рублей перечислили в федеральный бюджет таможенники Дальнего Востока

Подведены итоги работы дальневосточных таможен в 2016 году, в том числе итоги формирования доходной части федерального бюджета.
16 Января 2017, 09:54 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ

На Чукотке ТОР "Беринговский" пополнился двумя "золотыми" резидентами

Золотодобывающие компании "Беринг Золото" и Рудник Валунистый стали резидентами ТОРа "Беринговский". Первая только приступит к добыче золота летом 2017 года, а уже добывает на Чукотке золото и серебро.
13 Января 2017, 13:11 | Регион сегодня | Приморский край

В Приморье экологический туризм станет трендом Года ООПТ

В России 2017 год объявлен Годом экологии, а значит путешествия по заповедным природным местам в этом году станут особенно популярны у туристов, считают в АНО "Туристско-информационный центр Приморского края".
13 Января 2017, 13:02 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ

Новые авиакомпании будут привлечены на Чукотку для полетов во Владивосток, Новосибирск и Санкт-Петербург

Окружное правительство намерено привлечь на Чукотку новые авиакомпании. Они укрепят конкурентную среду и закроют потребность жителей округа в полетах во Владивосток или, например, в Новосибирск, Санкт-Петербург.
13 Января 2017, 09:33 | Регион сегодня | ДФО

ВТБ24 продолжает выдачу автокредитов по госпрограмме

ВТБ24 продолжает своё участие в специальной программе госсубсидирования автокредитования. Ставки по кредиту установлены в размере от 6,7% годовых.
12 Января 2017, 15:20 | Регион сегодня | ДФО

Дальневосточная повестка ВЭФ-2016 получила высокую международную оценку

Восточный экономический форум разрушил миф о возможности экономической изоляции России. О этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, выступая в рамках "правительственного часа" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
12 Января 2017, 13:56 | Регион сегодня | ДФО

25 новых предприятий заработали на Дальнем Востоке в 2016 году

В ближайшие три года на Дальнем Востоке будет запущено более 280 предприятий с 34 тысячами новых рабочих мест
12 Января 2017, 12:44 | Регион сегодня | Камчатский край

В 2017 году на организацию социальных туров на Камчатке будет направлено 3,3 млн рублей

Из них 3 млн рублей выделены в рамках госпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" и ещё 350 тысяч рублей - по программе "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", сообщили "Дальневосточному капиталу" в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
12 Января 2017, 12:33 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Год ООПТ в Хабаровском крае будут созданы новые заказники и памятники природы

На сегодняшний день в Хабаровском крае создано шесть государственных природных заповедников и два национальных парка общей площадью 2,32 млн гектаров.
12 Января 2017, 12:28 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Хабаровском крае инвестпроекты в области освоения лесов получат господдержку

Реализация проектов намечена на 2017-2020 годы.
12 Января 2017, 12:08 | Регион сегодня | Магаданская область

"Золотой город" хотят возвести китайские инвесторы в Магадане

Гостиничный комплекс займет около восьми тысяч квадратных метров.
11 Января 2017, 19:01 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ

С Чукотки 14-метровый серый кит попал в Музей Мирового океана

Скелет кита тщательно разобрали на 82 кости и расположили в особый контейнер.
11 Января 2017, 18:54 | Регион сегодня | Амурская область

В Амурской области авиакомпания "Аврора" открывает новый рейс Хабаровск-Тында

С 18 января авиакомпания приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту Хабаровск – Тында - Хабаровск.
11 Января 2017, 18:00 | Регион сегодня | Приморский край

В Приморском крае государственные заповедники занимают 20 процентов территории

11 января в России отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков.
11 Января 2017, 16:18 | Регион сегодня | Приморский край

В два раза больше круизных лайнеров из Японии посетят Владивосток

В график захода иностранных круизных судов в порт Владивосток на 2017 год внесены 11 визитов
11 Января 2017, 14:19 | Регион сегодня | Сахалинская область

Воздушное сообщение с Курильскими островами станет более надежным

Еще один самолет компании "Аврора" будет летать на Курилы
11 Января 2017, 14:05 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке будут расширять фирменный иглу-отель и резиденцию Деда Мороза

Количество домиков в иглу-отеле и прилегающая к нему территория на Камчатке могут быть увеличены в следующем году.
10 Января 2017, 18:28 | Регион сегодня | Приморский край

По Владивостоку можно гулять с аудиогидом

АНО "Туристско-информационный центр Приморского края" на базе портала IZI.Travel запустил аудиогид, с помощью которого можно самостоятельно пройтись по известным достопримечательностям Владивостока и узнать самую важную информацию об истории города.
10 Января 2017, 18:05 | Регион сегодня | ДФО

На Дальневосточной железной дороге зафиксирован максимальный за всю историю эксплуатационный грузооборот

По итогам 2016 года грузооборот преодолел отметку в 192 млрд т-км. Напомним, прошлый рекорд был установлен по окончанию 2015 года. Тогда ключевой показатель работы магистрали составил 182 млрд т-км.
10 Января 2017, 18:00 | Регион сегодня | ДФО

Со станций ОАО "РЖД" за год отправлено более 668,7 тыс. тонн тихоокеанской рыбы

ОАО "РЖД" по итогам 2016 года сохранило положительную динамику в сегменте перевозок тихоокеанских морепродуктов.
10 Января 2017, 17:52 | Регион сегодня | Приморский край

Поддержать Владивосток в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых городов России можно до 30 декабря

Интернет-голосование проходит в рамках проекта "Город России – национальный выбор". По состоянию на 10 января Владивосток занимает первое место. Количество отданных ему голосов достигло почти шести тысяч.
10 Января 2017, 13:45 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)

С Якутии стартует самый масштабный проект Russian Startup Tour-2017

Технопарк "Якутия" спешит сообщить, что прием заявок на участие в Open Innovations Startup Tour-2017, который пройдет 30-31 января 2017 г. в столице республики по многочисленным просьбам продляется до 15 января.
10 Января 2017, 13:32 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)

ВТБ финансирует подготовку к навигации Ленского объединенного речного пароходства

Банк ВТБ предоставил ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" новую кредитную линию в размере 350 млн рублей сроком на 1 год.
10 Января 2017, 10:44 | Регион сегодня | Камчатский край

Главный аэропорт Камчатки обслужил 617 218 пассажиров

В ближайшее время в аэропорту будет изменена схема обслуживания пассажиров вылетающих рейсов
09 Января 2017, 17:16 | Регион сегодня | Магаданская область

Магаданская область подводит рекордные итоги по добыче золота

В 2015 году в Магаданской области было добыто 24,5 тонн золота. Предварительные данные 2016 года оценивают объемы добычи в 27,5 тонн.
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Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
статьи раздела
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RedTram
Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:46
За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:00
Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".
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Регион сегодня
20 Декабря 2016, 15:00
Единственный в России иглу-отель готовится к открытию нового сезона на Камчатке Иглу-комплекс разместился на территории "Начикинского" санатория. Комплекс украшен скульптурными композициями из снега и льда.
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