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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 1, 2017
22 Декабря 2016, 15:21Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
22 Декабря 2016, 12:50Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
22 Декабря 2016, 12:11Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
22 Декабря 2016, 09:10Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
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Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрирована на Сахалине
Управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития организована в Сахалинской области. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития "Горный воздух" и "Южная".
20 Января 2017, 17:08 | Регион сегодня | Сахалинская область
Несахалинцы смогут летать на острова по льготным тарифам только на юбилеи и похороны близких родственников
20 Января 2017, 15:42 | Регион сегодня | ДФО
Закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток рекомендован к принятию
20 Января 2017, 15:39 | Регион сегодня | ДФО
ВТБ выдал дальневосточным предприятиям по программе Корпорации МСП 1,39 млрд рублей
20 Января 2017, 15:36 | Регион сегодня | Камчатский край
Более 1,4 млрд рублей выделено на развитие сельского хозяйства Камчатки
20 Января 2017, 15:29 | Регион сегодня | Камчатский край
ТОР "Камчатка" и Свободный порт признаны уникальными комплексными механизмами по предоставлению льгот для бизнеса
20 Января 2017, 15:24 | Регион сегодня | Сахалинская область
На Сахалине совхоз "Тепличный" почти на 40% перевыполнил план по овощам в закрытом грунте
20 Января 2017, 13:54 | Вкус жизни | Республика Саха (Якутия)
В Якутии откроется свой мультимедийный исторический парк "Россия - моя история"
20 Января 2017, 12:52 | Вкус жизни | Камчатский край
Единственный в России иглу-отель успешно работает на Камчатке
20 Января 2017, 11:43 | Вкус жизни | Амурская область
Албазин - историческое имя на карте Дальнего Востока
20 Января 2017, 10:42 | Вкус жизни | Сахалинская область
У коренных народов Сахалина будет свой центр
20 Января 2017, 09:39 | Вкус жизни | Магаданская область
Магадан нанесли на 3D-карту
19 Января 2017, 16:13 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)
В обновленный вариант госпрограммы по развитию Арктики включены предложения Минэкономики Якутии
19 Января 2017, 15:06 | Регион сегодня | Камчатский край
Статус резидента ТОР "Камчатка" присвоен ещё двум предприятиям региона
19 Января 2017, 14:53 | Регион сегодня | Амурская область
Авиакомпания "Аврора" сделала первый полет в город Тында Амурской области
19 Января 2017, 14:50 | Регион сегодня | ДФО
На конкурентоспособность Магаданского механического завода подействуют новые энерготарифы
19 Января 2017, 14:41 | Регион сегодня | Сахалинская область
Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрирована на Сахалине
18 Января 2017, 15:54 | Регион сегодня | Хабаровский край
В Хабаровском крае холдинг "Промышленные технологии" планирует развивать новое производство в ТОСЭР "Комсомольск"
18 Января 2017, 15:52 | Регион сегодня | Сахалинская область
На Сахалине состоятся первые зимние игры "Дети Азии"
18 Января 2017, 15:31 | Регион сегодня | Сахалинская область
ВТБ предложил мобильный банк малому бизнесу на Сахалине
18 Января 2017, 14:28 | Регион сегодня | Амурская область
Промсвязьбанк отправит победителей премии "Бизнес-Успех" в Лондон и Берлин
18 Января 2017, 13:25 | Регион сегодня | Хабаровский край
В Хабаровске намерены реализовать масштабные инвестпроекты
17 Января 2017, 18:13 | Регион сегодня | Хабаровский край
В Хабаровском крае налоговые отчисления от горнодобывающей отрасли выросли почти на 25%
17 Января 2017, 18:09 | Регион сегодня | Хабаровский край
В Хабаровском крае четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в Ванинском районе
17 Января 2017, 17:02 | Регион сегодня | Хабаровский край
В Хабаровском крае началась публичная экспертиза нормативного правового акта в сфере строительства
17 Января 2017, 17:01 | Регион сегодня | Хабаровский край
В Хабаровске открылась фотовыставка "Заповедная Россия – 100 лет"
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22 Декабря 2016, 09:15Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
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20 Декабря 2016, 17:46За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
20 Декабря 2016, 17:00Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".