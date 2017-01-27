Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 02 Февраля, 05:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Экология восходит на трон
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2017

Компании
27 Января 2017, 09:10
"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает Рыбодобывающая компания ПАО "Океанрыбфлот" завершила промысловые экспедиции в Охотском, Беринговом морях и на Северных Курилах. Ежедневные сводки из районов добычи говорят о том, что экипажи выполнили свою задачу, квоты освоены в полной мере и моряки возвращаются домой.
статьи раздела
Регион сегодня
27 Января 2017, 09:00
ДВЖД: курс на расширение пропускной способности Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - в 2016 году сохранила главную тенденцию последних лет - увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов, об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
статьи раздела
Финансы
25 Января 2017, 10:20
Кризиса нет, есть возможности Сергей ЦИКАЛЮК: "Стать лидером на рынке страхования для нас не просто мечта, а именно цель, к которой мы идем, совершая конкретные действия и принимая выверенные управленческие решения"
статьи раздела
Финансы
25 Января 2017, 09:20
Сбербанк предлагает поговорить… Японские практики "кайдзен" и "конбан" могут стать ориентиром для дальневосточного бизнеса
статьи раздела
Территория
24 Января 2017, 16:44
Пришел с идеей - вышел с производством Первый юбилей - 5 лет со дня открытия - отметил технопарк "Якутия"
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт

38 инвестпроектов на сумму 12 млрд руб. одобрены Наблюдательным советом Свободного порта Владивосток

Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что количество заявок от потенциальных инвесторов Свободного порта Владивосток превзошло все ожидания.

Экология восходит на трон

Российско-китайскому проекту компании "Юбо-Сумотори" присвоен Международный идентификационный код изготовителя

01 Февраля 2017, 16:40 | Регион сегодня | ДФО

Управляющий филиалом ВТБ24 в Хабаровске подвел итоги работы банка в 2016 году

Ипотечное кредитование управляющий Хабаровским филиалом ВТБ24 Владимир СЕЛИВАНОВ назвал "драйвером роста кредитного портфеля в 2016 году".
01 Февраля 2017, 10:00 | Регион сегодня | ДФО

Из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре можно будет улететь два раза в неделю

В рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре Правительство Хабаровского края организовало работу по повышению транспортной доступности города Юности.
31 Января 2017, 21:10 | Регион сегодня | ДФО

Расчеты в юанях клиентов ВТБ на Дальнем Востоке выросли на треть

Операции в юанях клиентов ВТБ в ДФО по итогам 2016 года выросли на 28% и составили 431 млн юаней (эквивалент 3,76 млрд рублей).
31 Января 2017, 20:51 | Регион сегодня | Приморский край

38 инвестпроектов на сумму 12 млрд руб. одобрены Наблюдательным советом Свободного порта Владивосток

Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что количество заявок от потенциальных инвесторов Свободного порта Владивосток превзошло все ожидания.
31 Января 2017, 17:02 | Регион сегодня | Камчатский край

Компания "Новый дом" стала первым резидентом Свободного порта на Камчатке

Первое инвестиционное соглашение в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ) в Камчатском крае заключено между Корпорацией развития Дальнего Востока и ООО "Новый дом". Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
31 Января 2017, 13:58 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке на старт "Берингии-2017" выйдет рекордное количество каюров

Рекордное количество каюров заявилось на участие в "Берингии-2017". Своё намерение выйти на старт гонки подтвердили уже 18 участников. 16 упряжек представляют шесть районов Камчатского края, две - Чукотский автономный округ. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению "Берингии".
31 Января 2017, 13:52 | Регион сегодня | Камчатский край

Камчатская горнолыжница показала лучший результат в супер-гиганте на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017

Елена Яковишина принесла России первое золото этих международных соревнований. На трассе наша землячка опередила ближайших соперниц из Финляндии и Японии на 0.73 и 0.92 секунды соответственно.
31 Января 2017, 13:00 | Регион сегодня | Сахалинская область

Три проекта в сельском хозяйстве профинансирует Корпорация развития Сахалинской области

Сахалинская областная межведомственной комиссия по рассмотрению вопросов предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности одобрила финансирование из средств Корпорации развития Сахалинской области трех новых проектов.
30 Января 2017, 17:56 | Регион сегодня | ДФО

8 тысяч предприятий-клиентов Дальневосточного Сбербанка подключили электронный документооборот E-invoicing

За 2016 год востребованность сервиса у дальневосточного бизнеса увеличилось в 2 раза.
30 Января 2017, 10:00 | Регион сегодня | ДФО

Японским инвесторам дадут сигнал

До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток, об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на пресс-конференции в ТАСС.
30 Января 2017, 09:45 | Регион сегодня | ДФО

Новый год снизит энерготарифы

С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике", который должен обеспечить снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.
30 Января 2017, 09:35 | Регион сегодня | ДФО

Пятнадцатая ТОР на старте

Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия ТРУТНЕВА на своем очередном заседании рассмотрела вопросы создания территорий опережающего развития, поддержки инвестпроектов для предоставления инфраструктурной субсидии и финансовой поддержки со стороны Фонда развития Дальнего Востока.
30 Января 2017, 09:18 | Регион сегодня | Хабаровский край

За год почти 37 тысяч иностранцев посетили Хабаровский край

По итогам 2016 года в Хабаровском крае отмечено увеличение иностранного туристического потока на 15%. Особый интерес к региону наблюдается со стороны жителей Китайской Народной Республики, Республики Корея, Германии и Соединенных Штатов Америки. В общей сложности край посетили более 36 тысяч гостей из зарубежья.
30 Января 2017, 09:10 | Регион сегодня | Сахалинская область

Сахалинская область готовит план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах

Власти Сахалина и Министерство иностранных дел России готовят план действий по совместному хозяйствованию на Южных Курилах. В ближайшее время документ, содержащий конкретные шаги, будет предложен японской стороне, сообщает пресс-служба правительства островного региона.
30 Января 2017, 09:05 | Часовой пояс | Хабаровский край

Компания "Торэкс" в ходе торгов приобрела завод "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре

У единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия появился стратегический инвестор.
30 Января 2017, 09:00 | Часовой пояс | Амурская область

В Амурской области приступили к строительству моста через Амур в Хэйхэ

- У строителей ответственная задача - в течение трех лет построить этот важный объект, который по протяженности больше километра, только подъездных путей 11 километров. Мы предпримем максимум усилий, чтобы эти сроки не были нарушены. Этот мост, наконец, объединит два берега, на которых стоят столица Приамурья и китайский город Хэйхэ. Это позволит более динамично развиваться и Приамурью, и провинции Хэйлунцзян, - сказал присутствовавший на церемонии начала строительства губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ.
27 Января 2017, 19:20 | Регион сегодня | Приморский край

Подводную лодку Б-187 "Комсомольск-на-Амуре" передадут Тихоокеанскому флоту

27 января во Владивостоке в бухте Улисс состоится митинг, посвященный завершению работ по среднему ремонту и модернизации подводной лодки Б-187 "Комсомольск-на-Амуре".
27 Января 2017, 19:04 | Регион сегодня | Камчатский край

Прогнозные ресурсы золота на территории Камчатского края оцениваются в 1319,4 тонн

В Камчатском крае за 2016 год зафиксирован рост объёма добычи драгоценных металлов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун в ходе публичного отчёта о деятельности органов государственной власти за прошлый год.
27 Января 2017, 10:12 | Компании | Амурская область

Амурский ГПЗ: в России крупнейший

В Амурской области уже практически началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода, который станет самым крупным современным предприятием в отрасли. Уже в этом году стройплощадка, развернувшаяся рядом с городом Свободным, обещает стать самой многолюдной. В сезон здесь будет задействовано более 3 тысяч строителей, а в пиковый год строительства их численность будет достигать 15 тысяч человек.
27 Января 2017, 09:30 | Компании | ДФО

Первый тяжеловес под российским флагом

Оптимальное сочетание времени и стоимости доставки тяжеловесных негабаритных грузов предлагает судоходная компания "Гудзон"
27 Января 2017, 09:10 | Компании | ДФО

"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает

Рыбодобывающая компания ПАО "Океанрыбфлот" завершила промысловые экспедиции в Охотском, Беринговом морях и на Северных Курилах. Ежедневные сводки из районов добычи говорят о том, что экипажи выполнили свою задачу, квоты освоены в полной мере и моряки возвращаются домой.
27 Января 2017, 09:05 | Тема номера | Амурская область

Экология восходит на трон

Уже одно то, что страдающая от экономического кризиса, санкций и прочих невзгод Россия объявила 2017-й Годом экологии, говорит о том, что страна прекрасно осознает ключевую значимость этой сферы не только для текущей жизнедеятельности, но и для последующего развития
27 Января 2017, 09:00 | Регион сегодня | ДФО

ДВЖД: курс на расширение пропускной способности

Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - в 2016 году сохранила главную тенденцию последних лет - увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов, об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
26 Января 2017, 16:52 | Регион сегодня | Сахалинская область

На Южных Курилах за 200 млн рублей возведут гостиницу с японской баней онсэн

Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести на острове Кунашир, в Южно-Курильске. Инициативу накануне одобрили участники Совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве.
26 Января 2017, 16:24 | Регион сегодня | Сахалинская область

В Южно-Сахалинске газифицируют городской транспорт

Начато строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который будет поставляться на муниципальные котельные, что также будет способствовать решению проблемы экологической безопасности.
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
[ Первая ] [ < ] Стр. 1 из 371 [ > ] [ Последняя ]

Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Среда обитания
23 Января 2017, 18:26
Почему Китай называют мировой фабрикой Шаньдун (в переводе на русский: "восток гор") - небольшая провинция Китая, занимающая по площади меньше квадратных километров, чем Приморский край. Но, несмотря на свои невнушительные размеры, Шаньдун впечатляет объемами производства. Кажется, что на каждом метре этой богатой провинции что-то выпускают: от произведений искусства из стекла до нефтедобывающего оборудования, пишет корреспондент "Дальневосточного капитала", вернувшийся из путешествия.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
23 Января 2017, 17:30
Чего ждут дальневосточники от 2017 года О том, какие планы и ожидания на 2017 год есть у дальневосточников, узнал деловой журнал "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 16:26
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 15:07
"Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год 2017 год богат событиями, которые могут заинтересовать туристов со всего мира
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 14:03
Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика