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Экология восходит на трон
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Дальневосточный капитал № 1, 2017

Финансы
25 Января 2017, 09:20
Сбербанк предлагает поговорить… Японские практики "кайдзен" и "конбан" могут стать ориентиром для дальневосточного бизнеса
статьи раздела
Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:10
На Москву больше не рассчитывать? Дальний Восток учится жить без финансовой помощи из центра
статьи раздела
Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
статьи раздела
Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
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Экология восходит на трон

Уже одно то, что страдающая от экономического кризиса, санкций и прочих невзгод Россия объявила 2017-й Годом экологии, говорит о том, что страна прекрасно осознает ключевую значимость этой сферы не только для текущей жизнедеятельности, но и для последующего развития

Российско-китайскому проекту компании "Юбо-Сумотори" присвоен Международный идентификационный код изготовителя

"Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год

30 Января 2017, 09:10 | Регион сегодня | Сахалинская область

Сахалинская область готовит план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах

Власти Сахалина и Министерство иностранных дел России готовят план действий по совместному хозяйствованию на Южных Курилах. В ближайшее время документ, содержащий конкретные шаги, будет предложен японской стороне, сообщает пресс-служба правительства островного региона.
30 Января 2017, 09:05 | Часовой пояс | Хабаровский край

Компания "Торэкс" в хоте торгов приобрела завод "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре

У единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия появился стратегический инвестор.
30 Января 2017, 09:00 | Часовой пояс | Амурская область

В Амурской области приступили к строительству моста через Амур в Хэйхэ

- У строителей ответственная задача - в течение трех лет построить этот важный объект, который по протяженности больше километра, только подъездных путей 11 километров. Мы предпримем максимум усилий, чтобы эти сроки не были нарушены. Этот мост, наконец, объединит два берега, на которых стоят столица Приамурья и китайский город Хэйхэ. Это позволит более динамично развиваться и Приамурью, и провинции Хэйлунцзян, - сказал присутствовавший на церемонии начала строительства губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ.
27 Января 2017, 19:20 | Регион сегодня | Приморский край

Подводную лодку Б-187 "Комсомольск-на-Амуре" передадут Тихоокеанскому флоту

27 января во Владивостоке в бухте Улисс состоится митинг, посвященный завершению работ по среднему ремонту и модернизации подводной лодки Б-187 "Комсомольск-на-Амуре".
27 Января 2017, 19:04 | Регион сегодня | Камчатский край

Прогнозные ресурсы золота на территории Камчатского края оцениваются в 1319,4 тонн

В Камчатском крае за 2016 год зафиксирован рост объёма добычи драгоценных металлов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун в ходе публичного отчёта о деятельности органов государственной власти за прошлый год.
27 Января 2017, 10:12 | Компании | Амурская область

Амурский ГПЗ: в России крупнейший

В Амурской области уже практически началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода, который станет самым крупным современным предприятием в отрасли. Уже в этом году стройплощадка, развернувшаяся рядом с городом Свободным, обещает стать самой многолюдной. В сезон здесь будет задействовано более 3 тысяч строителей, а в пиковый год строительства их численность будет достигать 15 тысяч человек.
27 Января 2017, 09:30 | Компании | ДФО

Первый тяжеловес под российским флагом

Оптимальное сочетание времени и стоимости доставки тяжеловесных негабаритных грузов предлагает судоходная компания "Гудзон"
27 Января 2017, 09:10 | Компании | ДФО

"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает

Рыбодобывающая компания ПАО "Океанрыбфлот" завершила промысловые экспедиции в Охотском, Беринговом морях и на Северных Курилах. Ежедневные сводки из районов добычи говорят о том, что экипажи выполнили свою задачу, квоты освоены в полной мере и моряки возвращаются домой.
27 Января 2017, 09:05 | Тема номера | Амурская область

Экология восходит на трон

Уже одно то, что страдающая от экономического кризиса, санкций и прочих невзгод Россия объявила 2017-й Годом экологии, говорит о том, что страна прекрасно осознает ключевую значимость этой сферы не только для текущей жизнедеятельности, но и для последующего развития
27 Января 2017, 09:00 | Регион сегодня | ДФО

ДВЖД: курс на расширение пропускной способности

Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - в 2016 году сохранила главную тенденцию последних лет - увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов, об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
26 Января 2017, 16:52 | Регион сегодня | Сахалинская область

На Южных Курилах за 200 млн рублей возведут гостиницу с японской баней онсэн

Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести на острове Кунашир, в Южно-Курильске. Инициативу накануне одобрили участники Совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве.
26 Января 2017, 16:24 | Регион сегодня | Сахалинская область

В Южно-Сахалинске газифицируют городской транспорт

Начато строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который будет поставляться на муниципальные котельные, что также будет способствовать решению проблемы экологической безопасности.
26 Января 2017, 15:53 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке у подножия Авачинского вулкана построят тренировочный центр летней подготовки национальных сборных страны

Правительство Камчатского края приступило к практической стадии работ по созданию регионального центра летней подготовки национальных сборных России. Спортивно-тренировочная база по зимним видам спорта в скором времени будет построена у подножия Авачинского вулкана.
26 Января 2017, 15:48 | Регион сегодня | Камчатский край

На создание инфраструктуры промпарка "Дальний" на Камчатке потребуется около 540 млн рублей

Инвестиционный совет на Камчатке рассмотрел проект по созданию промышленного парка "Дальний"
26 Января 2017, 15:44 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке продолжается приём заявок на участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия"

По состоянию на 25 января своё намерение выйти на старт экстремального маршрута подтвердили 11 камчатских каюров. Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в оргкомитете "Берингии-2017".
26 Января 2017, 15:37 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Хабаровском крае компания JGC планирует выращивать новый сорт клубники

Продукция JGC Corporation представлена в крупных торговых сетях Хабаровска
26 Января 2017, 14:59 | Регион сегодня | Камчатский край

ВТБ профинансировал предприятия Камчатки на 9,5 млрд рублей

ВТБ за год выдал предприятиям Камчатки 9,45 млрд рублей кредитов (рост к 2015 году - 8,6%). Из них в 4 квартале было выдано 2,45 млрд руб. (рост к 3 кварталу 2016 года - 17%).
26 Января 2017, 14:49 | Регион сегодня | Приморский край

Российско-китайскому проекту компании "Юбо-Сумотори" присвоен Международный идентификационный код изготовителя

Реализация совместного инвестиционного российско-китайского проекта компании "Юбо-Сумотори" - резидента Свободного порта Владивосток - по производству и дистрибуции грузовиков бренда "FAW" в Приморском крае идет в соответствии с намеченным планом.
25 Января 2017, 14:30 | Регион сегодня | Хабаровский край

Пассажиропоток аэропорта Хабаровск превысил 1 млн 869 тыс. человек

Аэропорт Хабаровск в 2016 году сохранил лидерство в ДФО
25 Января 2017, 13:36 | Регион сегодня | ДФО

ВТБ и Минсельхоз РФ подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке до 5%

Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. Банк принимал активное участие в обсуждении новой модели субсидирования отрасли, находясь в составе рабочей группы при Минсельхозе РФ.
25 Января 2017, 13:26 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)

Объем привлечения средств клиентов ВТБ в Якутии составил 10 млрд рублей

Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу офиса ВТБ в Якутии по итогам 2016 года составил 3,9 млрд рублей (рост за год - 10%).
25 Января 2017, 13:14 | Регион сегодня | Хабаровский край

Завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" готов к выпуску 100 наименований теплоизоляции нового поколения

Завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток", резидент ТОР "Хабаровск", в январе 2017 года вышел на проектную мощность — об этом сообщил генеральный директор предприятия Петр Орешко. Сразу после запуска, в августе 2016 года, производственная линия предприятия работала на 70% от своей мощности. В течение 5 месяцев специалисты завода осуществляли мониторинг оборудования, настраивали его рабочие режимы. На сегодняшний день все работы завершены, производство готово к выпуску 750 000 кубических метров базальтовой теплоизоляции в год.
25 Января 2017, 12:35 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ

Cложная ледовая обстановка стала причиной задержки в пути каравана судов на Чукотке

Переходом каравана в акватории Северного морского пути руководит оперативный штаб ФГУП "Росморпорт", сформированный перед выходом каравана судов в рейс.
25 Января 2017, 10:20 | Финансы | ДФО

Кризиса нет, есть возможности

Сергей ЦИКАЛЮК: "Стать лидером на рынке страхования для нас не просто мечта, а именно цель, к которой мы идем, совершая конкретные действия и принимая выверенные управленческие решения"
25 Января 2017, 10:00 | Финансы | ДФО

Этот непростой банковский "Мир"

В 2017 году новая пластиковая карта "Мир" намерена серьезным образом потеснить привычные для россиян Visa, MasterCard. Прошлый год у банков ушел на подготовку к этому броску.
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Вкус жизни
23 Января 2017, 16:26
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
статьи раздела
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RedTram
Вкус жизни
23 Января 2017, 14:03
Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.
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Финансы
22 Декабря 2016, 13:24
Маргарита КОНОВАЛОВА, управляющая дальневосточной региональной дирекцией БИНБАНКа: Наше кредо - оптимизм и индивидуальность БИНБАНК, входящий в ТОП-15 банков страны и являющийся финансовым ядром одной из крупнейших промышленных групп РФ, осваивает Дальний Восток. Банк, реализуя собственную стратегию роста до 2020 года, пришел в восточную часть России немногим более года назад.
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Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
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Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
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