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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2016
22 Декабря 2016, 15:21Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
22 Декабря 2016, 12:50Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
22 Декабря 2016, 12:11Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
22 Декабря 2016, 09:10Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
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Новые авиакомпании будут привлечены на Чукотку для полетов во Владивосток, Новосибирск и Санкт-Петербург
16 Января 2017, 15:20 | Регион сегодня | ДФО
Более 176 млрд рублей перечислили в федеральный бюджет таможенники Дальнего Востока
16 Января 2017, 09:54 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ
На Чукотке ТОР "Беринговский" пополнился двумя "золотыми" резидентами
13 Января 2017, 13:11 | Регион сегодня | Приморский край
В Приморье экологический туризм станет трендом Года ООПТ
13 Января 2017, 13:02 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ
Новые авиакомпании будут привлечены на Чукотку для полетов во Владивосток, Новосибирск и Санкт-Петербург
13 Января 2017, 09:33 | Регион сегодня | ДФО
ВТБ24 продолжает выдачу автокредитов по госпрограмме
12 Января 2017, 15:20 | Регион сегодня | ДФО
Дальневосточная повестка ВЭФ-2016 получила высокую международную оценку
12 Января 2017, 13:56 | Регион сегодня | ДФО
25 новых предприятий заработали на Дальнем Востоке в 2016 году
12 Января 2017, 12:44 | Регион сегодня | Камчатский край
В 2017 году на организацию социальных туров на Камчатке будет направлено 3,3 млн рублей
12 Января 2017, 12:33 | Регион сегодня | Хабаровский край
В Год ООПТ в Хабаровском крае будут созданы новые заказники и памятники природы
12 Января 2017, 12:28 | Регион сегодня | Хабаровский край
В Хабаровском крае инвестпроекты в области освоения лесов получат господдержку
12 Января 2017, 12:08 | Регион сегодня | Магаданская область
"Золотой город" хотят возвести китайские инвесторы в Магадане
11 Января 2017, 19:01 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ
С Чукотки 14-метровый серый кит попал в Музей Мирового океана
11 Января 2017, 18:54 | Регион сегодня | Амурская область
В Амурской области авиакомпания "Аврора" открывает новый рейс Хабаровск-Тында
11 Января 2017, 18:00 | Регион сегодня | Приморский край
В Приморском крае государственные заповедники занимают 20 процентов территории
11 Января 2017, 16:18 | Регион сегодня | Приморский край
В два раза больше круизных лайнеров из Японии посетят Владивосток
11 Января 2017, 14:19 | Регион сегодня | Сахалинская область
Воздушное сообщение с Курильскими островами станет более надежным
11 Января 2017, 14:05 | Регион сегодня | Камчатский край
На Камчатке будут расширять фирменный иглу-отель и резиденцию Деда Мороза
10 Января 2017, 18:28 | Регион сегодня | Приморский край
По Владивостоку можно гулять с аудиогидом
10 Января 2017, 18:05 | Регион сегодня | ДФО
На Дальневосточной железной дороге зафиксирован максимальный за всю историю эксплуатационный грузооборот
10 Января 2017, 18:00 | Регион сегодня | ДФО
Со станций ОАО "РЖД" за год отправлено более 668,7 тыс. тонн тихоокеанской рыбы
10 Января 2017, 17:52 | Регион сегодня | Приморский край
Поддержать Владивосток в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых городов России можно до 30 декабря
10 Января 2017, 13:45 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)
С Якутии стартует самый масштабный проект Russian Startup Tour-2017
10 Января 2017, 13:32 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)
ВТБ финансирует подготовку к навигации Ленского объединенного речного пароходства
10 Января 2017, 10:44 | Регион сегодня | Камчатский край
Главный аэропорт Камчатки обслужил 617 218 пассажиров
09 Января 2017, 17:16 | Регион сегодня | Магаданская область
Магаданская область подводит рекордные итоги по добыче золота
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22 Декабря 2016, 09:15Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
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20 Декабря 2016, 17:46За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
20 Декабря 2016, 17:00Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".