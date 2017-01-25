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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 1, 2017
22 Декабря 2016, 15:21Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
22 Декабря 2016, 12:50Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
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Экология восходит на трон
30 Января 2017, 09:10 | Регион сегодня | Сахалинская область
Сахалинская область готовит план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах
30 Января 2017, 09:05 | Часовой пояс | Хабаровский край
Компания "Торэкс" в хоте торгов приобрела завод "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре
30 Января 2017, 09:00 | Часовой пояс | Амурская область
В Амурской области приступили к строительству моста через Амур в Хэйхэ
27 Января 2017, 19:20 | Регион сегодня | Приморский край
Подводную лодку Б-187 "Комсомольск-на-Амуре" передадут Тихоокеанскому флоту
27 Января 2017, 19:04 | Регион сегодня | Камчатский край
Прогнозные ресурсы золота на территории Камчатского края оцениваются в 1319,4 тонн
27 Января 2017, 10:12 | Компании | Амурская область
Амурский ГПЗ: в России крупнейший
Первый тяжеловес под российским флагом
"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает
27 Января 2017, 09:05 | Тема номера | Амурская область
Экология восходит на трон
27 Января 2017, 09:00 | Регион сегодня | ДФО
ДВЖД: курс на расширение пропускной способности
26 Января 2017, 16:52 | Регион сегодня | Сахалинская область
На Южных Курилах за 200 млн рублей возведут гостиницу с японской баней онсэн
26 Января 2017, 16:24 | Регион сегодня | Сахалинская область
В Южно-Сахалинске газифицируют городской транспорт
26 Января 2017, 15:53 | Регион сегодня | Камчатский край
На Камчатке у подножия Авачинского вулкана построят тренировочный центр летней подготовки национальных сборных страны
26 Января 2017, 15:48 | Регион сегодня | Камчатский край
На создание инфраструктуры промпарка "Дальний" на Камчатке потребуется около 540 млн рублей
26 Января 2017, 15:44 | Регион сегодня | Камчатский край
На Камчатке продолжается приём заявок на участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия"
26 Января 2017, 15:37 | Регион сегодня | Хабаровский край
В Хабаровском крае компания JGC планирует выращивать новый сорт клубники
26 Января 2017, 14:59 | Регион сегодня | Камчатский край
ВТБ профинансировал предприятия Камчатки на 9,5 млрд рублей
26 Января 2017, 14:49 | Регион сегодня | Приморский край
Российско-китайскому проекту компании "Юбо-Сумотори" присвоен Международный идентификационный код изготовителя
25 Января 2017, 14:30 | Регион сегодня | Хабаровский край
Пассажиропоток аэропорта Хабаровск превысил 1 млн 869 тыс. человек
25 Января 2017, 13:36 | Регион сегодня | ДФО
ВТБ и Минсельхоз РФ подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке до 5%
25 Января 2017, 13:26 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)
Объем привлечения средств клиентов ВТБ в Якутии составил 10 млрд рублей
25 Января 2017, 13:14 | Регион сегодня | Хабаровский край
Завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" готов к выпуску 100 наименований теплоизоляции нового поколения
25 Января 2017, 12:35 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ
Cложная ледовая обстановка стала причиной задержки в пути каравана судов на Чукотке
Кризиса нет, есть возможности
Этот непростой банковский "Мир"
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23 Января 2017, 16:26Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
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23 Января 2017, 14:03Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.
22 Декабря 2016, 13:24Маргарита КОНОВАЛОВА, управляющая дальневосточной региональной дирекцией БИНБАНКа: Наше кредо - оптимизм и индивидуальность БИНБАНК, входящий в ТОП-15 банков страны и являющийся финансовым ядром одной из крупнейших промышленных групп РФ, осваивает Дальний Восток. Банк, реализуя собственную стратегию роста до 2020 года, пришел в восточную часть России немногим более года назад.
22 Декабря 2016, 09:15Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.