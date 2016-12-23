Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 1, 2017

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23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
статьи раздела
Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
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Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:11
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
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Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
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Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрирована на Сахалине

Управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития организована в Сахалинской области. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития "Горный воздух" и "Южная".

В Хабаровском крае холдинг "Промышленные технологии" планирует развивать новое производство в ТОСЭР "Комсомольск"

Новые авиакомпании будут привлечены на Чукотку для полетов во Владивосток, Новосибирск и Санкт-Петербург

20 Января 2017, 17:08 | Регион сегодня | Сахалинская область

Несахалинцы смогут летать на острова по льготным тарифам только на юбилеи и похороны близких родственников

На данный момент не существует системы, которая позволила бы в режиме онлайн идентифицировать "сахалинский статус" пассажира
20 Января 2017, 15:42 | Регион сегодня | ДФО

Закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток рекомендован к принятию

Законопроект об упрощённом порядке въезда иностранных граждан в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток был рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
20 Января 2017, 15:39 | Регион сегодня | ДФО

ВТБ выдал дальневосточным предприятиям по программе Корпорации МСП 1,39 млрд рублей

В рамках программы Корпорации МСП банк ВТБ выдал дальневосточным предприятиям льготных кредитов на 1,39 млрд рублей (4,5% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по данной программе).
20 Января 2017, 15:36 | Регион сегодня | Камчатский край

Более 1,4 млрд рублей выделено на развитие сельского хозяйства Камчатки

В 2017 году в Камчатском крае будут сохранены меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей
20 Января 2017, 15:29 | Регион сегодня | Камчатский край

ТОР "Камчатка" и Свободный порт признаны уникальными комплексными механизмами по предоставлению льгот для бизнеса

Территория опережающего социально-экономического развития "Камчатка" и Свободный порт Владивосток в Камчатском крае – уникальные комплексные механизмы по предоставлению льгот для бизнеса. Об этом в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год рассказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
20 Января 2017, 15:24 | Регион сегодня | Сахалинская область

На Сахалине совхоз "Тепличный" почти на 40% перевыполнил план по овощам в закрытом грунте

В течение 2016 года здесь собрано 4202,5 тонны овощей закрытого грунта
20 Января 2017, 13:54 | Вкус жизни | Республика Саха (Якутия)

В Якутии откроется свой мультимедийный исторический парк "Россия - моя история"

Федеральные власти начали реализацию региональных программ "Мультимедийные исторические парки "Россия - моя история". Среди субъектов Дальневосточного федерального округа для участия в проекте выбрана Республика Саха (Якутия) как крупнейший субъект РФ.
20 Января 2017, 12:52 | Вкус жизни | Камчатский край

Единственный в России иглу-отель успешно работает на Камчатке

Иглу-комплекс разместился на территории Начикинского санатория. Комплекс украшен скульптурными композициями из снега и льда, сообщили журналу "Дальневосточный капитал в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
20 Января 2017, 11:43 | Вкус жизни | Амурская область

Албазин - историческое имя на карте Дальнего Востока

В Благовещенске открылась экспозиция "Албазин - древняя столица Приамурья", посвященная Дню образования Амурской области.
20 Января 2017, 10:42 | Вкус жизни | Сахалинская область

У коренных народов Сахалина будет свой центр

На Сахалине создадут этнокультурный комплекс коренных малочисленных народов Севера, сообщает сайт правительства островного региона.
20 Января 2017, 09:39 | Вкус жизни | Магаданская область

Магадан нанесли на 3D-карту

Уникальный проект с необычным способом привлечения средств реализован в Магадане.
19 Января 2017, 16:13 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)

В обновленный вариант госпрограммы по развитию Арктики включены предложения Минэкономики Якутии

В процессе подготовки госпрограммы социально-экономического развития Арктики до 2020 года и дальнейшую перспективу, проект которой планируется внести на рассмотрение правительства страны 1 февраля, Якутией внесены предложения в части изменения состава Арктической зоны РФ.
19 Января 2017, 15:06 | Регион сегодня | Камчатский край

Статус резидента ТОР "Камчатка" присвоен ещё двум предприятиям региона

Резидентами ТОР "Камчатка" стали компании "Камчатская мельница" и "Свободный Порт Камчатка".
19 Января 2017, 14:53 | Регион сегодня | Амурская область

Авиакомпания "Аврора" сделала первый полет в город Тында Амурской области

В расписании "Хабаровского аэропорта" появился новый рейс
19 Января 2017, 14:50 | Регион сегодня | ДФО

На конкурентоспособность Магаданского механического завода подействуют новые энерготарифы

После выравнивания энерготарифов продукция Магаданского механического завода (ММЗ) станет еще более конкурентоспособна. Об этом заявил губернатор территории Владимир Печеный во время визита на старейшее предприятие областного центра.
19 Января 2017, 14:41 | Регион сегодня | Сахалинская область

Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрирована на Сахалине

Управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития организована в Сахалинской области. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития "Горный воздух" и "Южная".
18 Января 2017, 15:54 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Хабаровском крае холдинг "Промышленные технологии" планирует развивать новое производство в ТОСЭР "Комсомольск"

Специалисты "Промышленных технологий" проработали план по созданию нового производства, ориентированного на потребности КнААЗ и Комсомольского филиала ЗАО "ГСС".
18 Января 2017, 15:52 | Регион сегодня | Сахалинская область

На Сахалине состоятся первые зимние игры "Дети Азии"

17 января в Москве состоялось заседание специальной межведомственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталия Мутко, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
18 Января 2017, 15:31 | Регион сегодня | Сахалинская область

ВТБ предложил мобильный банк малому бизнесу на Сахалине

Банк ВТБ запускает мобильное приложение для компаний малого бизнеса, которое позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS.
18 Января 2017, 14:28 | Регион сегодня | Амурская область

Промсвязьбанк отправит победителей премии "Бизнес-Успех" в Лондон и Берлин

Победителю номинации "Лучший производственный проект" Промсвязьбанк и Банк "Возрождение" предоставят возможность побывать на Неделе российского бизнеса (Russian Business Week) в Лондоне, которая стартует 17 февраля, сообщила "Дальневосточному капиталу" пресс-секретарь дальневосточного филиала ПАО "Промсвязьбанк" Галия Ельская.
18 Января 2017, 13:25 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Хабаровске намерены реализовать масштабные инвестпроекты

28 предприятий и организаций Хабаровска могут рассчитывать на налоговые льготы и другие преференции, предусмотренные режимом порто-франко. Общий объем инвестиций от их деятельности предположительно оценивается в 65 млрд рублей.
17 Января 2017, 18:13 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Хабаровском крае налоговые отчисления от горнодобывающей отрасли выросли почти на 25%

В министерстве природных ресурсов Хабаровского края подвели итоги работы горнорудного комплекса в 2016 году. По данным ведомства, с января по декабрь предприятия добыли более 19,5 тонн золота, что на 6,4% превысило плановые показатели и на 3,4% – уровень 2015 года.
17 Января 2017, 18:09 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Хабаровском крае четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в Ванинском районе

Губернатор Вячеслав Шпорт провел очередное заседание Комиссии при наблюдательном совете Свободного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае. На совещании инвесторы представили членам комиссии четыре проекта, которые они собираются реализовать на территории Ванинского района в рамках режима СПВ.
17 Января 2017, 17:02 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Хабаровском крае началась публичная экспертиза нормативного правового акта в сфере строительства

Министерство экономического развития и внешних связей края начинает проведение экспертизы постановления регионального правительства от 10 мая 2011 г. № 135-пр "Об утверждении Методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории", сообщает сайт ведомства.
17 Января 2017, 17:01 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Хабаровске открылась фотовыставка "Заповедная Россия – 100 лет"

В выставочном зале краеведческого музея им. Гродеково в Хабаровске открылась фотовыставка "Заповедная Россия – 100 лет", проходящая в рамках объявленного Президентом РФ Года Экологии, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
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Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
статьи раздела
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RedTram
Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:46
За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:00
Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 15:00
Единственный в России иглу-отель готовится к открытию нового сезона на Камчатке Иглу-комплекс разместился на территории "Начикинского" санатория. Комплекс украшен скульптурными композициями из снега и льда.
статьи раздела
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