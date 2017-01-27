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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 04 Февраля, 11:34 |
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Дальневосточный капитал № 1, 2017
27 Января 2017, 09:10"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает Рыбодобывающая компания ПАО "Океанрыбфлот" завершила промысловые экспедиции в Охотском, Беринговом морях и на Северных Курилах. Ежедневные сводки из районов добычи говорят о том, что экипажи выполнили свою задачу, квоты освоены в полной мере и моряки возвращаются домой.
27 Января 2017, 09:00ДВЖД: курс на расширение пропускной способности Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - в 2016 году сохранила главную тенденцию последних лет - увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов, об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
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На Камчатке сорвано строительство и реконструкция сразу нескольких взлётно-посадочных полос
03 Февраля 2017, 11:57 | Регион сегодня | Камчатский край
На Камчатке сорвано строительство и реконструкция сразу нескольких взлётно-посадочных полос
03 Февраля 2017, 10:30 | Регион сегодня | Магаданская область
В Магаданской области золотоизвлекательная фабрика установила рекорд по переработке руды
02 Февраля 2017, 14:06 | Регион сегодня | Еврейская автономная область
Первая опора трансграничного мостового перехода через реку Амур возводится в соответствии с графиком
02 Февраля 2017, 13:01 | Регион сегодня | Хабаровский край
Трассу "Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре" ждет масштабная реконструкция
02 Февраля 2017, 12:58 | Регион сегодня | Камчатский край
Крупный морской логистический центр будет создан на Камчатке в рамках режима Свободного порта
02 Февраля 2017, 12:56 | Регион сегодня | Сахалинская область
Территория Углегорского городского округа Сахалина войдет в состав Свободного порта Владивосток
02 Февраля 2017, 12:30 | Регион сегодня | Приморский край
В Приморье в ТОР "Надеждинская" построят завод ЖБИ по производству домокомплектов
02 Февраля 2017, 12:00 | Регион сегодня | Сахалинская область
Власти Сахалина предлагают снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
01 Февраля 2017, 16:40 | Регион сегодня | ДФО
Управляющий филиалом ВТБ24 в Хабаровске подвел итоги работы банка в 2016 году
01 Февраля 2017, 10:00 | Регион сегодня | ДФО
Из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре можно будет улететь два раза в неделю
31 Января 2017, 21:10 | Регион сегодня | ДФО
Расчеты в юанях клиентов ВТБ на Дальнем Востоке выросли на треть
31 Января 2017, 20:51 | Регион сегодня | Приморский край
38 инвестпроектов на сумму 12 млрд руб. одобрены Наблюдательным советом Свободного порта Владивосток
31 Января 2017, 17:02 | Регион сегодня | Камчатский край
Компания "Новый дом" стала первым резидентом Свободного порта на Камчатке
31 Января 2017, 13:58 | Регион сегодня | Камчатский край
На Камчатке на старт "Берингии-2017" выйдет рекордное количество каюров
31 Января 2017, 13:52 | Регион сегодня | Камчатский край
Камчатская горнолыжница показала лучший результат в супер-гиганте на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017
31 Января 2017, 13:00 | Регион сегодня | Сахалинская область
Три проекта в сельском хозяйстве профинансирует Корпорация развития Сахалинской области
30 Января 2017, 17:56 | Регион сегодня | ДФО
8 тысяч предприятий-клиентов Дальневосточного Сбербанка подключили электронный документооборот E-invoicing
30 Января 2017, 10:00 | Регион сегодня | ДФО
Японским инвесторам дадут сигнал
30 Января 2017, 09:45 | Регион сегодня | ДФО
Новый год снизит энерготарифы
30 Января 2017, 09:35 | Регион сегодня | ДФО
Пятнадцатая ТОР на старте
30 Января 2017, 09:18 | Регион сегодня | Хабаровский край
За год почти 37 тысяч иностранцев посетили Хабаровский край
30 Января 2017, 09:10 | Регион сегодня | Сахалинская область
Сахалинская область готовит план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах
30 Января 2017, 09:05 | Часовой пояс | Хабаровский край
Компания "Торэкс" в ходе торгов приобрела завод "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре
30 Января 2017, 09:00 | Часовой пояс | Амурская область
В Амурской области приступили к строительству моста через Амур в Хэйхэ
27 Января 2017, 19:20 | Регион сегодня | Приморский край
Подводную лодку Б-187 "Комсомольск-на-Амуре" передадут Тихоокеанскому флоту
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23 Января 2017, 18:26Почему Китай называют мировой фабрикой Шаньдун (в переводе на русский: "восток гор") - небольшая провинция Китая, занимающая по площади меньше квадратных километров, чем Приморский край. Но, несмотря на свои невнушительные размеры, Шаньдун впечатляет объемами производства. Кажется, что на каждом метре этой богатой провинции что-то выпускают: от произведений искусства из стекла до нефтедобывающего оборудования, пишет корреспондент "Дальневосточного капитала", вернувшийся из путешествия.
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23 Января 2017, 16:26Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
23 Января 2017, 14:03Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.