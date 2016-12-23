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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Января, 17:59 |
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Дальневосточный капитал № 12, 2016
22 Декабря 2016, 15:21Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
22 Декабря 2016, 12:50Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
22 Декабря 2016, 12:11Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
22 Декабря 2016, 09:10Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
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Российско-китайский мост через Амур будет построен за три года
30 Декабря 2016, 16:10 | Регион сегодня | ДФО
Президент России подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке
30 Декабря 2016, 15:20 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)
Правительство России утвердило создание ТОР "Южная Якутия"
30 Декабря 2016, 15:05 | Регион сегодня | Еврейская автономная область
В бизнес–инкубатор ЕАО поступили 42 инвестиционные заявки от потенциальных резидентов
30 Декабря 2016, 14:04 | Регион сегодня | ДФО
Законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток внесен в Госдуму
29 Декабря 2016, 17:46 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ
Первые полигоны по утилизации твердых бытовых отходов появятся на западной и восточной Чукотке
29 Декабря 2016, 17:43 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ
На Чукотке якорные резиденты ТОРа "Беринговский" рассказали о его экономических преференциях
29 Декабря 2016, 17:24 | Регион сегодня | Амурская область
В аэропорту Благовещенска впервые приземлился авиалайнер Боинг–777-200
29 Декабря 2016, 16:59 | Регион сегодня | Камчатский край
Камчатские рыбаки добыли 1 млн 26 тыс. тонн водных биоресурсов
29 Декабря 2016, 11:08 | Регион сегодня | Амурская область
Один из крупнейших региональных банков привлек с помощью ИС "Восход" 500 млрд рублей
29 Декабря 2016, 10:53 | Регион сегодня | Приморский край
Агрохолдинги и власти обсудят инвестиционные сельхозпроекты Дальнего Востока и Сибири на международном форуме
28 Декабря 2016, 19:29 | Регион сегодня | Сахалинская область
На Сахалине строительство Корсаковского логистическо-перерабатывающего центра начнется уже весной
28 Декабря 2016, 19:00 | Регион сегодня | ДФО
До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток
28 Декабря 2016, 18:34 | Регион сегодня | РФ
Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
28 Декабря 2016, 18:07 | Регион сегодня | Камчатский край
Камчатский край стал рекордсменом по количеству наград на конкурсе "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века"
28 Декабря 2016, 17:30 | Регион сегодня | ДФО
Демографическая убыль населения Дальнего Востока сократилась почти в два раза
28 Декабря 2016, 17:26 | Регион сегодня | Камчатский край
Деловые круги Западной Европы заинтересовались проектом строительства Жупановской ГЭС
28 Декабря 2016, 16:14 | Регион сегодня | Сахалинская область
На Сахалине открыли информационно-селекционный центр
27 Декабря 2016, 13:17 | Регион сегодня | Камчатский край
"ХОСКА" возместила ущерб ООО "Тымлатский рыбокомбинат" в сумме 305 млн рублей
27 Декабря 2016, 11:16 | Регион сегодня | Приморский край
До конца года в Госдуму поступит законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток
27 Декабря 2016, 11:10 | Регион сегодня | Камчатский край
На Камчатке утверждены восемь инвестиционных проектов на сумму более 1,7 млрд рублей
26 Декабря 2016, 15:02 | Регион сегодня | Амурская область
"Газпром" выделил 80 млн рублей на строительство спортивного комплекса в Амурской области
26 Декабря 2016, 15:00 | Регион сегодня | Камчатский край
На Камчатке будет открыто подразделение Минвостокразвития РФ
26 Декабря 2016, 13:38 | Регион сегодня | Сахалинская область
На Сахалине открыли новый горнолыжный сезон
26 Декабря 2016, 12:44 | Регион сегодня | ДФО
Якутия объединяет исследователей
26 Декабря 2016, 11:17 | Регион сегодня | ДФО
ДВЖД берет курс на расширение пропускной способности
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22 Декабря 2016, 09:15Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
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20 Декабря 2016, 17:46За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
20 Декабря 2016, 17:00Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".