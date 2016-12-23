Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 01 Января, 17:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
статьи раздела
Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:11
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт

Российско-китайский мост через Амур будет построен за три года

24 декабря состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства моста через Амур. На российской стороне уже начата подготовительная работа по возведению пограничного мостового перехода через Амур в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР).

Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока

На Камчатке объявлены руководитель и главный судья традиционной гонки "Берингия-2017"

30 Декабря 2016, 16:10 | Регион сегодня | ДФО

Президент России подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "Об электроэнергетике", обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня.
30 Декабря 2016, 15:20 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)

Правительство России утвердило создание ТОР "Южная Якутия"

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития "Южная Якутия".Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.
30 Декабря 2016, 15:05 | Регион сегодня | Еврейская автономная область

В бизнес–инкубатор ЕАО поступили 42 инвестиционные заявки от потенциальных резидентов

Одобрено 16 инвестиционных заявок на сумму 247,2 миллиона рублей, что составляет 25,8% от общей запрашиваемой суммы капиталовложений.
30 Декабря 2016, 14:04 | Регион сегодня | ДФО

Законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток внесен в Госдуму

Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.
29 Декабря 2016, 17:46 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ

Первые полигоны по утилизации твердых бытовых отходов появятся на западной и восточной Чукотке

Первые полигоны по утилизации ТБО на Чукотке появятся в Угольных Копях, а также селах Провиденского городского округа и городского округа Певек.
29 Декабря 2016, 17:43 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ

На Чукотке якорные резиденты ТОРа "Беринговский" рассказали о его экономических преференциях

Якорные резиденты ТОРа "Беринговский" рассказали о тех экономических преференциях, которые дает им действие этого режима. Участие в работе территории опережающего развития помогло им серьезно сэкономить на реализации крупных проектов, сообщает со ссылкой на ТАСС – Дальний Восток.
29 Декабря 2016, 17:24 | Регион сегодня | Амурская область

В аэропорту Благовещенска впервые приземлился авиалайнер Боинг–777-200

Вместительный и комфортабельный Боинг-777-200ER будет осуществлять перевозки населения по маршруту Домодедово-Благовещенск-Домодедово.
29 Декабря 2016, 16:59 | Регион сегодня | Камчатский край

Камчатские рыбаки добыли 1 млн 26 тыс. тонн водных биоресурсов

Восьмой год подряд Камчатка становится лидером по добыче водных биоресурсов среди всех регионов России
29 Декабря 2016, 11:08 | Регион сегодня | Амурская область

Один из крупнейших региональных банков привлек с помощью ИС "Восход" 500 млрд рублей

Крупнейший региональный банк Республики Саха (Якутия) – АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (АЭБ), занимающий 137 позицию в рейтинге российских банков по величине активов, привлек 500 млн рублей с помощью новой инвестиционной системы "Восход", впервые презентованной осенью этого года на Восточном экономическом форуме Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Ассоциацией "НП РТС".
29 Декабря 2016, 10:53 | Регион сегодня | Приморский край

Агрохолдинги и власти обсудят инвестиционные сельхозпроекты Дальнего Востока и Сибири на международном форуме

Международный инвестиционный форум "Агро Дальний Восток и Сибирь" состоится во Владивостоке 26-27 апреля 2017 года. Форум проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Организаторы: Vostock Capital.
28 Декабря 2016, 19:29 | Регион сегодня | Сахалинская область

На Сахалине строительство Корсаковского логистическо-перерабатывающего центра начнется уже весной

Цель начинания - сформировать в островном регионе полноценный рыбный кластер, использующий новый для Российской Федерации способ организации оптовой торговли - так называемую рыбную биржу.
28 Декабря 2016, 19:00 | Регион сегодня | ДФО

До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток

Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции в ТАСС.
28 Декабря 2016, 18:34 | Регион сегодня | РФ

Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве

Работа администратора – сложная, но интересная и хорошо вознаграждаемая во многих компаниях.
28 Декабря 2016, 18:07 | Регион сегодня | Камчатский край

Камчатский край стал рекордсменом по количеству наград на конкурсе "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века"

22 предприятия региона были удостоены 50 платиновых и 5 золотых Знаков качества. В числе награждённых компании рыбохозяйственного и сельскохозяйственного комплексов, пищевой и перерабатывающей промышленности, научные и образовательные организации региона.
28 Декабря 2016, 17:30 | Регион сегодня | ДФО

Демографическая убыль населения Дальнего Востока сократилась почти в два раза

Александр Галушка: главный итог 2016 года – лучшая за 25 лет демографическая динамика на Дальнем Востоке
28 Декабря 2016, 17:26 | Регион сегодня | Камчатский край

Деловые круги Западной Европы заинтересовались проектом строительства Жупановской ГЭС

Об этом после завершившихся в Москве переговоров с представителями итальянской консалтинговой компании "Alfa Centauri" сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Камчатки" Николай Пегин.
28 Декабря 2016, 16:14 | Регион сегодня | Сахалинская область

На Сахалине открыли информационно-селекционный центр

Он расположился на юге Сахалина в городе Анива, на территории "Станции по борьбе с болезнями животных № 2".
27 Декабря 2016, 13:17 | Регион сегодня | Камчатский край

"ХОСКА" возместила ущерб ООО "Тымлатский рыбокомбинат" в сумме 305 млн рублей

Страховая Группа "ХОСКА" проделала огромную работу по урегулированию данного убытка, потребовалось проведение двух экспертиз по определению причин, характера и размера ущерба.
27 Декабря 2016, 11:16 | Регион сегодня | Приморский край

До конца года в Госдуму поступит законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток

Такое решение было принято по итогам рассмотрения законопроекта на заседании Правительства России.
27 Декабря 2016, 11:10 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке утверждены восемь инвестиционных проектов на сумму более 1,7 млрд рублей

Реализацию новых инвестиционных проектов, привлечение инвесторов и расширение режима свободного порта рассмотрели участники заседания Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток в Камчатском крае под председательством Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.
26 Декабря 2016, 15:02 | Регион сегодня | Амурская область

"Газпром" выделил 80 млн рублей на строительство спортивного комплекса в Амурской области

Губернатор области обратился к руководству "Газпрома" об оказании помощи региональному бюджету на завершение строительства объекта. В декабре текущего года Амурская область в качестве благотворительной помощи получила от Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома" 80 млн рублей.
26 Декабря 2016, 15:00 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке будет открыто подразделение Минвостокразвития РФ

Правительство России утвердило изменения в Положение о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Наряду с Владивостоком, Хабаровском и Москвой, еще одним местом размещения Минвостокразвития России будет Петропавловск-Камчатский.
26 Декабря 2016, 13:38 | Регион сегодня | Сахалинская область

На Сахалине открыли новый горнолыжный сезон

25 декабря большим спортивным праздником и массовым спуском с горы начал новый сезон главный туристический объект области - СТК "Горный воздух". Обещанные организаторами отличное "катальное настроение" и встречи с друзьями дополнили предновогодние лотереи, конкурсы и игры для взрослых и детей.
26 Декабря 2016, 12:44 | Регион сегодня | ДФО

Якутия объединяет исследователей

В Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького презентовали два новых тома серии исторических альбомов "Пути Великих Свершений".
26 Декабря 2016, 11:17 | Регион сегодня | ДФО

ДВЖД берет курс на расширение пропускной способности

Дальневосточная магистраль подвела итоги 2016 года
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
[ Первая ] [ < ] Стр. 1 из 366 [ > ] [ Последняя ]

Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:46
За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:00
Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 15:00
Единственный в России иглу-отель готовится к открытию нового сезона на Камчатке Иглу-комплекс разместился на территории "Начикинского" санатория. Комплекс украшен скульптурными композициями из снега и льда.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика