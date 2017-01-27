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Дальневосточный капитал № 1, 2017

Компании
27 Января 2017, 09:10
"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает Рыбодобывающая компания ПАО "Океанрыбфлот" завершила промысловые экспедиции в Охотском, Беринговом морях и на Северных Курилах. Ежедневные сводки из районов добычи говорят о том, что экипажи выполнили свою задачу, квоты освоены в полной мере и моряки возвращаются домой.
статьи раздела
Регион сегодня
27 Января 2017, 09:00
ДВЖД: курс на расширение пропускной способности Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - в 2016 году сохранила главную тенденцию последних лет - увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов, об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
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Финансы
25 Января 2017, 10:20
Кризиса нет, есть возможности Сергей ЦИКАЛЮК: "Стать лидером на рынке страхования для нас не просто мечта, а именно цель, к которой мы идем, совершая конкретные действия и принимая выверенные управленческие решения"
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Финансы
25 Января 2017, 09:20
Сбербанк предлагает поговорить… Японские практики "кайдзен" и "конбан" могут стать ориентиром для дальневосточного бизнеса
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Территория
24 Января 2017, 16:44
Пришел с идеей - вышел с производством Первый юбилей - 5 лет со дня открытия - отметил технопарк "Якутия"
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На Камчатке сорвано строительство и реконструкция сразу нескольких взлётно-посадочных полос

Росавиация расторгнет со "Спецстроем" контракты на выполнение работ по строительству и реконструкции взлётно-посадочных полос на Камчатке. Проводить модернизацию аэродромов местных авиалиний в регионе будут другие подрядчики.

Первая опора трансграничного мостового перехода через реку Амур возводится в соответствии с графиком

38 инвестпроектов на сумму 12 млрд руб. одобрены Наблюдательным советом Свободного порта Владивосток

03 Февраля 2017, 19:39 | Регион сегодня | ДФО

В Хабаровске презентовали 10 новых плацкартных вагонов

Новые плацкартные вагоны для фирменного поезда "Юность" поступили в Дальневосточный филиал АО "ФПК" для эксплуатации на полигоне Дальневосточной магистрали.
03 Февраля 2017, 11:57 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке сорвано строительство и реконструкция сразу нескольких взлётно-посадочных полос

Росавиация расторгнет со "Спецстроем" контракты на выполнение работ по строительству и реконструкции взлётно-посадочных полос на Камчатке. Проводить модернизацию аэродромов местных авиалиний в регионе будут другие подрядчики.
03 Февраля 2017, 10:30 | Регион сегодня | Магаданская область

В Магаданской области золотоизвлекательная фабрика установила рекорд по переработке руды

АО "Серебро Магадана" добывает драгоценные металлы на месторождениях "Дукат", "Лунное", "Гольцовое" в Омсукчанском округе Колымы, "Арылах" в Среднеканском округе.
02 Февраля 2017, 14:06 | Регион сегодня | Еврейская автономная область

Первая опора трансграничного мостового перехода через реку Амур возводится в соответствии с графиком

Рабочая группа по содействию строительству трансграничного мостового перехода отмечает динамику в реализации инвестроекта
02 Февраля 2017, 13:01 | Регион сегодня | Хабаровский край

Трассу "Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре" ждет масштабная реконструкция

В Хабаровском крае продолжаются работы по развитию региональной дорожной сети.
02 Февраля 2017, 12:58 | Регион сегодня | Камчатский край

Крупный морской логистический центр будет создан на Камчатке в рамках режима Свободного порта

Масштабный проект по организации порта-хаба реализует ООО "Терминал Сероглазка".
02 Февраля 2017, 12:56 | Регион сегодня | Сахалинская область

Территория Углегорского городского округа Сахалина войдет в состав Свободного порта Владивосток

Соответствующую инициативу сахалинских властей накануне поддержал Юрий Трутнев
02 Февраля 2017, 12:30 | Регион сегодня | Приморский край

В Приморье в ТОР "Надеждинская" построят завод ЖБИ по производству домокомплектов

Компания "Домостроительный комбинат Приморье", резидент ТОР "Надеждинская", реализует инвестиционный проект по производству домокомплектов из железобетонных изделий. Сумма инвестиций в проект составит 772,8 млн рублей с перспективой создания 134 рабочих мест.
02 Февраля 2017, 12:00 | Регион сегодня | Сахалинская область

Власти Сахалина предлагают снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников

Неподъемные цены на билеты серьезно сдерживают развитие въездного туризма в Сахалинской области, где создается горнолыжный курорт "Горный воздух"
01 Февраля 2017, 16:40 | Регион сегодня | ДФО

Управляющий филиалом ВТБ24 в Хабаровске подвел итоги работы банка в 2016 году

Ипотечное кредитование управляющий Хабаровским филиалом ВТБ24 Владимир СЕЛИВАНОВ назвал "драйвером роста кредитного портфеля в 2016 году".
01 Февраля 2017, 10:00 | Регион сегодня | ДФО

Из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре можно будет улететь два раза в неделю

В рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре Правительство Хабаровского края организовало работу по повышению транспортной доступности города Юности.
31 Января 2017, 21:10 | Регион сегодня | ДФО

Расчеты в юанях клиентов ВТБ на Дальнем Востоке выросли на треть

Операции в юанях клиентов ВТБ в ДФО по итогам 2016 года выросли на 28% и составили 431 млн юаней (эквивалент 3,76 млрд рублей).
31 Января 2017, 20:51 | Регион сегодня | Приморский край

38 инвестпроектов на сумму 12 млрд руб. одобрены Наблюдательным советом Свободного порта Владивосток

Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что количество заявок от потенциальных инвесторов Свободного порта Владивосток превзошло все ожидания.
31 Января 2017, 17:02 | Регион сегодня | Камчатский край

Компания "Новый дом" стала первым резидентом Свободного порта на Камчатке

Первое инвестиционное соглашение в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ) в Камчатском крае заключено между Корпорацией развития Дальнего Востока и ООО "Новый дом". Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
31 Января 2017, 13:58 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке на старт "Берингии-2017" выйдет рекордное количество каюров

Рекордное количество каюров заявилось на участие в "Берингии-2017". Своё намерение выйти на старт гонки подтвердили уже 18 участников. 16 упряжек представляют шесть районов Камчатского края, две - Чукотский автономный округ. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению "Берингии".
31 Января 2017, 13:52 | Регион сегодня | Камчатский край

Камчатская горнолыжница показала лучший результат в супер-гиганте на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017

Елена Яковишина принесла России первое золото этих международных соревнований. На трассе наша землячка опередила ближайших соперниц из Финляндии и Японии на 0.73 и 0.92 секунды соответственно.
31 Января 2017, 13:00 | Регион сегодня | Сахалинская область

Три проекта в сельском хозяйстве профинансирует Корпорация развития Сахалинской области

Сахалинская областная межведомственной комиссия по рассмотрению вопросов предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности одобрила финансирование из средств Корпорации развития Сахалинской области трех новых проектов.
30 Января 2017, 17:56 | Регион сегодня | ДФО

8 тысяч предприятий-клиентов Дальневосточного Сбербанка подключили электронный документооборот E-invoicing

За 2016 год востребованность сервиса у дальневосточного бизнеса увеличилось в 2 раза.
30 Января 2017, 10:00 | Регион сегодня | ДФО

Японским инвесторам дадут сигнал

До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток, об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на пресс-конференции в ТАСС.
30 Января 2017, 09:45 | Регион сегодня | ДФО

Новый год снизит энерготарифы

С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике", который должен обеспечить снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.
30 Января 2017, 09:35 | Регион сегодня | ДФО

Пятнадцатая ТОР на старте

Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия ТРУТНЕВА на своем очередном заседании рассмотрела вопросы создания территорий опережающего развития, поддержки инвестпроектов для предоставления инфраструктурной субсидии и финансовой поддержки со стороны Фонда развития Дальнего Востока.
30 Января 2017, 09:18 | Регион сегодня | Хабаровский край

За год почти 37 тысяч иностранцев посетили Хабаровский край

По итогам 2016 года в Хабаровском крае отмечено увеличение иностранного туристического потока на 15%. Особый интерес к региону наблюдается со стороны жителей Китайской Народной Республики, Республики Корея, Германии и Соединенных Штатов Америки. В общей сложности край посетили более 36 тысяч гостей из зарубежья.
30 Января 2017, 09:10 | Регион сегодня | Сахалинская область

Сахалинская область готовит план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах

Власти Сахалина и Министерство иностранных дел России готовят план действий по совместному хозяйствованию на Южных Курилах. В ближайшее время документ, содержащий конкретные шаги, будет предложен японской стороне, сообщает пресс-служба правительства островного региона.
30 Января 2017, 09:05 | Часовой пояс | Хабаровский край

Компания "Торэкс" в ходе торгов приобрела завод "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре

У единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия появился стратегический инвестор.
30 Января 2017, 09:00 | Часовой пояс | Амурская область

В Амурской области приступили к строительству моста через Амур в Хэйхэ

- У строителей ответственная задача - в течение трех лет построить этот важный объект, который по протяженности больше километра, только подъездных путей 11 километров. Мы предпримем максимум усилий, чтобы эти сроки не были нарушены. Этот мост, наконец, объединит два берега, на которых стоят столица Приамурья и китайский город Хэйхэ. Это позволит более динамично развиваться и Приамурью, и провинции Хэйлунцзян, - сказал присутствовавший на церемонии начала строительства губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ.
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Среда обитания
23 Января 2017, 18:26
Почему Китай называют мировой фабрикой Шаньдун (в переводе на русский: "восток гор") - небольшая провинция Китая, занимающая по площади меньше квадратных километров, чем Приморский край. Но, несмотря на свои невнушительные размеры, Шаньдун впечатляет объемами производства. Кажется, что на каждом метре этой богатой провинции что-то выпускают: от произведений искусства из стекла до нефтедобывающего оборудования, пишет корреспондент "Дальневосточного капитала", вернувшийся из путешествия.
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RedTram
Вкус жизни
23 Января 2017, 17:30
Чего ждут дальневосточники от 2017 года О том, какие планы и ожидания на 2017 год есть у дальневосточников, узнал деловой журнал "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 16:26
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
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Вкус жизни
23 Января 2017, 15:07
"Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год 2017 год богат событиями, которые могут заинтересовать туристов со всего мира
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Вкус жизни
23 Января 2017, 14:03
Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.
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