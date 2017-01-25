Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 1, 2017

Финансы
25 Января 2017, 09:20
Сбербанк предлагает поговорить… Японские практики "кайдзен" и "конбан" могут стать ориентиром для дальневосточного бизнеса
статьи раздела
Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:10
На Москву больше не рассчитывать? Дальний Восток учится жить без финансовой помощи из центра
статьи раздела
Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
статьи раздела
Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
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Российско-китайскому проекту компании "Юбо-Сумотори" присвоен Международный идентификационный код изготовителя

Реализация совместного инвестиционного российско-китайского проекта компании "Юбо-Сумотори" - резидента Свободного порта Владивосток - по производству и дистрибуции грузовиков бренда "FAW" в Приморском крае идет в соответствии с намеченным планом.

"Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год

Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрирована на Сахалине

26 Января 2017, 16:52 | Регион сегодня | Сахалинская область

На Южных Курилах за 200 млн рублей возведут гостиницу с японской баней онсэн

Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести на острове Кунашир, в Южно-Курильске. Инициативу накануне одобрили участники Совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве.
26 Января 2017, 16:24 | Регион сегодня | Сахалинская область

В Южно-Сахалинске газифицируют городской транспорт

Начато строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который будет поставляться на муниципальные котельные, что также будет способствовать решению проблемы экологической безопасности.
26 Января 2017, 15:53 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке у подножия Авачинского вулкана построят тренировочный центр летней подготовки национальных сборных страны

Правительство Камчатского края приступило к практической стадии работ по созданию регионального центра летней подготовки национальных сборных России. Спортивно-тренировочная база по зимним видам спорта в скором времени будет построена у подножия Авачинского вулкана.
26 Января 2017, 15:48 | Регион сегодня | Камчатский край

На создание инфраструктуры промпарка "Дальний" на Камчатке потребуется около 540 млн рублей

Инвестиционный совет на Камчатке рассмотрел проект по созданию промышленного парка "Дальний"
26 Января 2017, 15:44 | Регион сегодня | Камчатский край

На Камчатке продолжается приём заявок на участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия"

По состоянию на 25 января своё намерение выйти на старт экстремального маршрута подтвердили 11 камчатских каюров. Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в оргкомитете "Берингии-2017".
26 Января 2017, 15:37 | Регион сегодня | Хабаровский край

В Хабаровском крае компания JGC планирует выращивать новый сорт клубники

Продукция JGC Corporation представлена в крупных торговых сетях Хабаровска
26 Января 2017, 14:59 | Регион сегодня | Камчатский край

ВТБ профинансировал предприятия Камчатки на 9,5 млрд рублей

ВТБ за год выдал предприятиям Камчатки 9,45 млрд рублей кредитов (рост к 2015 году - 8,6%). Из них в 4 квартале было выдано 2,45 млрд руб. (рост к 3 кварталу 2016 года - 17%).
26 Января 2017, 14:49 | Регион сегодня | Приморский край

Российско-китайскому проекту компании "Юбо-Сумотори" присвоен Международный идентификационный код изготовителя

Реализация совместного инвестиционного российско-китайского проекта компании "Юбо-Сумотори" - резидента Свободного порта Владивосток - по производству и дистрибуции грузовиков бренда "FAW" в Приморском крае идет в соответствии с намеченным планом.
25 Января 2017, 14:30 | Регион сегодня | Хабаровский край

Пассажиропоток аэропорта Хабаровск превысил 1 млн 869 тыс. человек

Аэропорт Хабаровск в 2016 году сохранил лидерство в ДФО
25 Января 2017, 13:36 | Регион сегодня | ДФО

ВТБ и Минсельхоз РФ подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке до 5%

Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. Банк принимал активное участие в обсуждении новой модели субсидирования отрасли, находясь в составе рабочей группы при Минсельхозе РФ.
25 Января 2017, 13:26 | Регион сегодня | Республика Саха (Якутия)

Объем привлечения средств клиентов ВТБ в Якутии составил 10 млрд рублей

Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу офиса ВТБ в Якутии по итогам 2016 года составил 3,9 млрд рублей (рост за год - 10%).
25 Января 2017, 13:14 | Регион сегодня | Хабаровский край

Завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" готов к выпуску 100 наименований теплоизоляции нового поколения

Завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток", резидент ТОР "Хабаровск", в январе 2017 года вышел на проектную мощность — об этом сообщил генеральный директор предприятия Петр Орешко. Сразу после запуска, в августе 2016 года, производственная линия предприятия работала на 70% от своей мощности. В течение 5 месяцев специалисты завода осуществляли мониторинг оборудования, настраивали его рабочие режимы. На сегодняшний день все работы завершены, производство готово к выпуску 750 000 кубических метров базальтовой теплоизоляции в год.
25 Января 2017, 12:35 | Регион сегодня | Чукотский автономный округ

Cложная ледовая обстановка стала причиной задержки в пути каравана судов на Чукотке

Переходом каравана в акватории Северного морского пути руководит оперативный штаб ФГУП "Росморпорт", сформированный перед выходом каравана судов в рейс.
25 Января 2017, 10:20 | Финансы | ДФО

Кризиса нет, есть возможности

Сергей ЦИКАЛЮК: "Стать лидером на рынке страхования для нас не просто мечта, а именно цель, к которой мы идем, совершая конкретные действия и принимая выверенные управленческие решения"
25 Января 2017, 10:00 | Финансы | ДФО

Этот непростой банковский "Мир"

В 2017 году новая пластиковая карта "Мир" намерена серьезным образом потеснить привычные для россиян Visa, MasterCard. Прошлый год у банков ушел на подготовку к этому броску.
25 Января 2017, 09:20 | Финансы | ДФО

Сбербанк предлагает поговорить…

Японские практики "кайдзен" и "конбан" могут стать ориентиром для дальневосточного бизнеса
25 Января 2017, 09:00 | Финансы | ДФО

Алла СОЛДАТОВА, директор по розничному бизнесу СГ "ХОСКА": Доверяй, но проверяй

Страховая отрасль возникла сотни лет назад. За прошедшее время менялись стандарты, расширялся перечень видов страхования, но главное осталось неизменным. Страхование призвано повышать уровень спокойствия клиента, то есть - снимать эти самые "страхи". Но чувствовать себя в полной безопасности можно только будучи полностью уверенным в надежности страховой компании.
24 Января 2017, 18:30 | Финансы | Камчатский край

Региональный страховщик платит

Страховая группа "ХОСКА" возмещает ущерб ООО "Тымлатский рыбокомбинат" в сумме 305 млн рублей, полученный в результате пожара, который произошел на заводе в июне 2016 года.
24 Января 2017, 18:00 | Финансы | Камчатский край

ВТБ финансирует резидента ТОР "Камчатка"

Банк ВТБ предоставил ООО "Морской стандарт-Бункер" финансирование в объеме 115 млн рублей на строительство комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов в составе территории опережающего развития "Камчатка".
24 Января 2017, 17:51 | Финансы | Хабаровский край

Банк "Открытие" финансирует строительство крупного логистического склада в Хабаровске

Банк "Открытие" предоставил кредит объемом 500 млн рублей на строительство современного крупного логистического комплекса класса "А" в г. Хабаровске.
24 Января 2017, 17:30 | Территория | Хабаровский край

В 2017 году Комсомольску-на-Амуре исполняется 85 лет

Город Комсомольск-на-Амуре - второй по величине в Хабаровском крае - строили всей страной в 30-е годы ХХ века. Стройки века - дело молодых. Именно благодаря романтикам-комсомольцам будущий город получил свое официальное название Комсомольск-на-Амуре и неофициальное - город Юности. Правда, впоследствии стало известно, что семьдесят процентов градостроителей Комсомольска-на-Амуре составили политзаключенные местных исправительно-трудовых лагерей. Однако это не изменило его имени.
24 Января 2017, 16:44 | Территория | Республика Саха (Якутия)

Пришел с идеей - вышел с производством

Первый юбилей - 5 лет со дня открытия - отметил технопарк "Якутия"
24 Января 2017, 16:04 | Регион сегодня | ДФО

Поправки в федеральный закон повысят эффективность управления имуществом, передаваемым КРДВ

Управляющая ТОРами и Свободным портом Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока не будет платить налог на прибыль от полученного на реализацию ТОРов имущества, включая земельные участки
24 Января 2017, 12:53 | Часовой пояс | ДФО

"Дальневосточный гектар" можно оформить в любом МФЦ

Заявки на получение "дальневосточных гектаров" с 1 февраля можно будет оформить в любом многофункциональном центре России через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ". Договор об этом заключил Росреестр с 12 тысячами МФЦ по всей стране.
24 Января 2017, 12:50 | Регион сегодня | Амурская область

ВТБ в 1,8 раза увеличил общий объем выданных в Амурской области кредитов среднему региональному бизнесу

Общая сумма по итогам 2016 года - более 5 млрд рублей. В структуре кредитно-документарного портфеля среднего бизнеса существенно возросла доля сельского хозяйства и пищевой промышленности (с 49% до 71%), при этом доля торговли снизилась (с 21% до 8%).
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Вкус жизни
23 Января 2017, 16:26
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
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RedTram
Вкус жизни
23 Января 2017, 14:03
Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.
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Финансы
22 Декабря 2016, 13:24
Маргарита КОНОВАЛОВА, управляющая дальневосточной региональной дирекцией БИНБАНКа: Наше кредо - оптимизм и индивидуальность БИНБАНК, входящий в ТОП-15 банков страны и являющийся финансовым ядром одной из крупнейших промышленных групп РФ, осваивает Дальний Восток. Банк, реализуя собственную стратегию роста до 2020 года, пришел в восточную часть России немногим более года назад.
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Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
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Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
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