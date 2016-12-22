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Участники парусной регаты на ВЭФ 2016 прошли 535 миль
2 сентября 2016 года, Владивосток — Компания SAP СНГ выступила технологическим спонсором спортивной парусной регаты, которая состоялась 2 сентября во Владивостоке в рамках Восточного Экономического Форума. Ее участники смогли использовать все преимущества аналитики больших данных и Интернета вещей благодаря решению SAP Sailing Analytics.
Датчики GPS на судах, видеокамеры на борту и на берегу, беспилотные аппараты в воздухе — все эти «умные» устройства действовали в единой сети Интернета вещей, отражая каждый момент гонки, любое изменение ситуации: от дистанции между судами и отрыва от лидера до скорости ветра и температуры воды. Сегодня в ходе гонки с помощью SAP Sailing Analytics было проанализировано 1100 маневров за 535 миль, пройденных участниками. Датчики также зафиксировали и обработали более 50 тысяч изменений скорости ветра.
Победителем гонки стала команда Бригада S — Никита и Сергей Стральские. На втором месте — единственная женская команда в регате Pink Floyd во главе с Екатериной Чащиной. Третье место завоевала команда Depeche Mode, не так давно уже выигравшая Кубок Владивостока.
Зрители и эксперты получили более полное представление о накале борьбы благодаря оперативной аналитике в реальном времени — наглядные графики, 3D-визуализация и точные цифры сопровождали трансляцию гонки от начала и до конца.
«Современный спорт немыслим без информационных технологий, как и бизнес. Для достижения успеха необходимо принимать во внимание постоянно растущий объем информации. Мгновенно анализируя все получаемые данные из многочисленных источников, решение SAP Sailing Analytics помогает экипажам парусных катамаранов управлять ходом гонки и корректировать свою стратегию, действовать точно и слаженно, что особенно важно в непростых погодных условиях, как сегодня на о. Русский во Владивостоке», — подчеркнул генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев.
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