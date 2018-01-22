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16 Февраля 2018, 14:31 | Отрасль

Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке?

Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.

Насколько возможно решить эти задачи за счет собственных трудовых ресурсов Дальнего Востока? В полной мере, конечно же, нет. Но максимально задействовать местный потенциал необходимо. Это позволит получить значительные выгоды и по времени, и по затратам. И речь идет не только о строительных работах, где необходимо большое количество рабочей силы, но и о технологическом обеспечении проектов, создании инженерной и IT-инфраструктуры, к примеру.

Комплекс инженерных и IТ-составляющих проекта требует взвешенного выбора подрядчика на технически сложные работы. Часто выбор происходит между федеральными игроками IT-рынка (крупные московские компании) и местными: системными интеграторами, поставщиками вычислительной техники и инженерных систем. В любом выборе есть свои преимущества и недостатки, которые чаще всего выявляются в процессе взаимодействия.

Есть ли вообще IT-рынок в ДФО? Или все сводится к частным монтажным бригадам, работающим «на себя»? Заметная тенденция последних лет: рынок информационных технологий в Приморском крае сильно меняется, уходят крупнейшие игроки, компании более чем с 7-летней историей, появляются новые участники. Последние ведут агрессивную ценовую политику. Балансируя на грани рентабельности, они пытаются получить заказчика и контракты любой ценой. В итоге это сказывается не только на качестве предоставленных услуг, но и в целом порой ставит проект под угрозу срыва. Чтобы избежать подобных неприятностей, заказчику важно убедиться в финансовой состоятельности партнера, компетенциях персонала, уточнить график работ и соблюдение поставленных сроков, запросить лицензии и допуски на отдельные виды работ (ФСТЭК, ФСБ, лицензии ГО и ЧС, и т.д.).

При этом во Владивостоке достаточно ИТ-компаний, имеющих большой опыт, отличную репутацию и широкие компетенции. Например, Группа Компаний «Акцент», которая десять лет назад начинала свою деятельность с прокладки сетей, пожарной и охранной сигнализации, продажи серверов и компьютеров. Сегодня в компании более 60 сотрудников, а за плечами - опыт реализации крупнейших инженерных и IT-проектов в самых разных сферах. В настоящее время компания сфокусирована на пяти направлениях деятельности: инженерная инфраструктура, IT-инфраструктура, информационная безопасность, системы физической безопасности и техническое сопровождение реализованных проектов. Сотрудничество с заказчиком построено на принципах полного цикла - от формирования потребности и проектирования на самом начальном этапе, до комплексного сервисного обслуживания уже построенных систем и решений, вплоть до предоставления услуг аутстаффинга инженерно-технического персонала. Участие интегратора с самого начала проекта позволяет вовремя предусмотреть и забюджетировать инженерную инфраструктуру, а в результате получить предсказуемый результат за разумные деньги.

ГК «Акцент» обладает уникальными компетенциями в области информационной безопасности, имеет все необходимые лицензии и допуски государственных органов в этой области. Работая с крупнейшими мировыми производителями - Cisco Systems, Fortinet, Positive Technologies, Infotecs, Лаборатория Касперского, Solar и многими другими, компания готова обеспечить сбалансированные цены для заказчиков, консультации от производителей оборудования и программных продуктов, доступ к партнерским порталам и обучающим вебинарам. Специалисты «Акцента» готовы обеспечить проведение пилотных проектов, внедрение современных решений на базе виртуальных ЦОДов и систем хранения данных, реализовав плавную миграцию работающих учетных систем и других сервисов.

Несомненно, преимуществ работы с местным интегратором перед федеральными компаниями немало. Одно из первостепенных - это оперативность. Скорость реагирования - ключевой компонент IT-отрасли. Чем крупнее организация, тем больше она зависима от информационных технологий (и не важно - коммерческая ли это или государственная структура). Любая остановка влечет за собой репутационные и финансовые потери. Отработка любой сложной ситуации требует оперативности и высочайших компетенций, т.к. главный принцип в работе - бесперебойность и безаварийность процессов. Местная компания сможет мгновенно включиться в решение поставленной задачи.

ГК «Акцент» имеет штат сертифицированных специалистов и техническую службу по сопровождению реализованных проектов. Это можно сравнить с IT-аутсорсингом. Однако, как считают в «Акценте», оптимально, чтобы внутри компаний были свои грамотные IT-специалисты - менеджеры. Слаженное взаимодействие специалиста из системы заказчика и обслуживающей компании позволит эффективно формулировать задачи, делегировать полномочия, производить контроль. Это работа в одной «связке», а не подмена внутреннего специалиста внешним исполнителем.

В 2017 году средства массовой информации много внимания уделяли освещению хакерских атак, вирусов с человеческими именами. Направление информационной безопасности и защита персональных данных в государственном секторе все более жестко регулируется на уровне законодательства. Оценка уровня угроз в данной области уже не является чем-то эфемерно-виртуальным. Государственные компании, частный бизнес уделяют данному направлению все больше внимания, времени и средств. Становится очевидным, что стоимость проектов по защите информации в разы меньше нанесенного ущерба.

Выбор партнера всегда сложен. Необходимо быть уверенным в подрядчике - его опыте, компетентности (с учетом изменений одного из самых динамичных рынков), клиентоориентированности, финансовой устойчивости. Предпочесть солидность федеральных интеграторов или доступность местных партнеров - решение за заказчиком. Отрадно, что в последнее время оно все больше в пользу представителей дальневосточного бизнеса.

Досье «ДК»

ГК «Акцент» 10 лет на рынке IT-услуг Приморского края. Образована в апреле 2008 года.

Специализация - системный интегратор. Реализация и внедрение проектов в сфере информационных технологий и информационной безопасности.

Численность сотрудников - более 60 человек.

Реализованные проекты - банковский сектор, производство, логистические и портовые терминалы, образование, медицина, государственный сектор.

Статус Партнера - Cisco Systems, Positive Technologies, Infotecs, Лаборатория Касперского, APC by Schneider Electric, Dr.Web, Fujitsu, Fortinet, ESET, HP, Huawei, Xerox, DEPO и др.

 

Местный интегратор:

- детальная проработка технического задания;

- возможность диалога с экспертами;

- скорость реагирования - на вопрос/задачу/проблему/аварию/сбой;

- одна «точка входа»- все решается одним звонком клиент-менеджеру;

- доступность пилотных проектов;

- технический сервисный контракт;

- выполнение гарантийных обязательств;

- реализованные проекты в Приморском крае.

 

Федеральный игрок:

- часто выдают средние результаты;

- часто экспертное мнение не доступно в связи с высокой загруженностью специалиста и удаленностью заказчика;

- не понятно, к кому обращаться с возникшим вопросом - к менеджеру, к техническому специалисту, в сервисное подразделение;

- для разворачивания «пилотного проекта» необходим выезд специалиста, что часто затруднительно и не рентабельно (если проект не имеет продолжения);

- задержка с реакцией на запрос в среднем на сутки в связи с временной разницей ДВ региона.

Юрий Рогов.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2018 год. 

Теги: it-рынок  Акцент 


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