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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Сентября, 09:54 |
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Дмитрий НИКИФОРОВ: Нужно автоматически признать резидентами ТОР или СПВ всех местных сельхозпроизводителей
Для малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса наступает особая пора - время переоценки собственной стратегии развития. При всей значимости крупных агрохолдингов с их масштабными задачами по решению вопросов продовольственной безопасности и стратегическими планами выхода на азиатские рынки роль малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса не снижается по вполне понятным причинам: именно этот сектор в структуре предприятий отрасли тесно связан с жизнью малых населенных пунктов и в значительной степени решает социальные проблемы сельского населения. Но складывающаяся сейчас ситуация стала для них настоящим вызовом, требующим поиска ответов, в которых, очевидно, и будет определена перспектива каждого из них.
Собственно, вся относительно недолгая история сельскохозяйственного бизнеса на Дальнем Востоке и была, по сути, испытанием на устойчивость каждого отдельного хозяйства, той модели организации производства, которую выбирали руководители на каждом этапе развития. И сегодня, когда в регионе ускорились процессы слияния и поглощения, связанные с приходом как федеральных компаний на Дальний Восток, так и иностранных инвесторов, малый и средний сельскохозяйственный бизнес, очевидно, ждут масштабные перемены. Наиболее дальновидные руководители хозяйств делают ставку на эффективность производства. А эффективность, в свою очередь, считают в ООО «Совхоз «Искра», расположенном в Октябрьском районе Приморского края, в значительной степени зависит от технологий. О том, как предприятие развивается в этих условиях, «Дальневосточному капиталу» рассказал его директор Дмитрий НИКИФОРОВ.
- Многолетний опыт работы нашего предприятия показывает, что от нас не зависит только погода, - говорит Дмитрий Никифоров. - И задача руководителя - так отладить агротехнологическую цепочку, чтобы нигде не было сбоя. Для этого необходимы прежде всего современная техника, грамотный подбор химических препаратов, качественные семена и, самое главное, квалифицированный персонал. Это все позволяет минимизировать погодные риски, с которыми мы постоянно сталкиваемся, и в конце концов получить достойный урожай. Планы развития нашего предприятия связаны с главным показателем - ростом урожайности, поскольку от этого зависит буквально все.
- О потенциале Приморского края уже говорили неоднократно. С чем конкретно вы связываете возможности его реализации, в том числе для вашего предприятия?
- Для сельского хозяйства потенциал нашего края огромный. Он складывается не только из наших природных условий, но и связан с тем, что рядом находится огромный азиатский рынок. Китай - крупнейший мировой импортер, также крупными импортерами являются Южная Корея, Япония. Нас на рынках этих стран пока, конечно, особо не ждут. Тем не менее потихонечку мы все же туда заходим, например, с нашей соей, кукурузой. С этими рынками также связана эффективность нашего сельского хозяйства, с той конъюнктурой цен, которая там складывается. Она позволяет держать в тонусе наших внутрироссийских покупателей. Я считаю, это очень важно, поскольку повышает инвестиционную привлекательность отрасли нашего края.
- Ваше предприятие относится к числу тех хозяйств, которые практически полностью технически перевооружили производство. Среди приморских средних сельхозпредприятий это едва ли не единственный пример. В основном подобное по силам только крупным холдингам. Как вам это удалось?
- Наша техника, оборудование - высокопроизводительные, и их цена достаточно высокая. Но жизнь заставила нас перевооружиться. Конечно, это потребовало больших денег. Начинали мы приобретать технику в кредит, потом перешли на лизинговые схемы. А сейчас думаем начать пользоваться льготными кредитами, которые появились с этого года, со ставкой до 5%. И без этой техники мы не смогли бы выйти на высокие показатели урожайности и, соответственно, достаточной для развития рентабельности. В последние годы в крае средний показатель урожайности сои находится на уровне порядка 12-13 центнеров с гектара. Если бы мы получали такую урожайность, то нам, наверное, пришлось бы закрыть предприятие и продать землю. Если получать среднюю краевую урожайность, то рано или поздно к тебе придет какая-нибудь крупная компания и предложит сделку. Эффективной экономики здесь нет. При такой урожайности невозможно покупать современную высокопроизводительную технику. Потенциал нашей техники, которую мы сегодня эксплуатируем при уборочных и посевных работах, позволяет нам сеять на 9 тыс. га, но мы сеем на 7 тыс. га. И делаем это осознанно, потому что не хотим повышать риски. А в сельском хозяйстве порвать штаны, шагая широко, очень легко. Но задача ведь в другом - надо учиться стабильно получать высокую урожайность. Потенциал у нашей земли для этого есть. Наш опыт и опыт некоторых других хозяйств показывают, что на приморской земле реально собирать 30 центнеров с гектара и выше. А это уже мировой уровень.
- В вашем хозяйстве довольно много экспериментов, регулярно применяются новинки в производстве. Что вы можете сказать о результатах этого опыта?
- Главное - мы стараемся качественно работать на всех этапах сельскохозяйственной цепочки. Конечно, постоянно экспериментируем с применением новых семян, новых гербицидов. Рынок сейчас предлагает такое разнообразие, в котором бывает тяжело разобраться, что-то выделить. Поэтому нужно пробовать какие-то новинки постоянно. Мы экспериментируем с различными дозами и видами удобрений, как сухих, так и жидких, постоянно испытываем почвообрабатывающие орудия и т. д., и что из этого оказывается эффективным, то у себя и оставляем. Например, у нас есть дисковые бороны стоимостью от 3,5 до 5 млн руб. Раньше я не понимал, зачем мне тратить такие деньги на эту технику, если до этого я работал с китайскими боронами стоимостью в 7-10 раз дешевле. Но когда мы попробовали эту технику в производстве, то увидели, что качество обработки земли значительно отличается в лучшую сторону в сравнении с тем, что получается при обработке китайской техникой. Почва после обработки данной техникой лучше структурирована и выровнена. А это позволяет иметь на выходе минимум на 3-5 центнеров с гектара больше. И окупить данную технику буквально за один год. Из этого складывается экономика предприятия.
- Непростая ситуация у нас, на Дальнем Востоке, да и в России в целом, в последние десятилетия сложилась с семенами. Но вы много экспериментируете с семенами, в том числе зарубежной селекции. Вы готовы производить семена на рынок?
- Семеноводство - сложная тема. Мы хотим, чтобы наше предприятие было обеспечено высокопродуктивными семенами, и для этого делаем все возможное, покупаем их у всех компаний - российских, китайских, западных и т. д. Если соблюдать технологии, то можно получать урожайность за 20 центнеров с гектара и на семенах нашей приморской селекции. Мы в этом тоже убедились на собственном опыте. Но все же те семена, которые с большим потенциалом, - не нашей селекции. В основном канадской, китайской. На рынок мы готовы производить семена, но, к сожалению, нет стабильного спроса. Для того, чтобы этим целенаправленно заниматься, нужно понимать прогнозы реализации. Мы готовы произвести и 1000 тонн семян. Но будут ли они проданы? Поэтому сегодня мы готовы поставлять только под заказ. В принципе, та соя, которую производим сейчас, в большинстве своем является высококачественной семенной. И с теми покупателями, которые к нам обращаются, мы договариваемся в индивидуальном порядке. Но все же эти продажи носят спонтанный характер. В итоге нам приходится заготавливать излишки семян, которые в случае отсутствия реализации просто уходят в товарное зерно. Рынок семенной у нас сейчас стихийный. В крае работают 3-4 семеноводческих предприятия, и необходимо с ними налаживать каким-то образом планомерную работу.
- В последние годы на Дальнем Востоке созданы новые возможности для развития производства, в том числе и в области сельского хозяйства. Появились новые инструменты, такие как ТОР и свободный порт Владивосток, которые предлагают существенные льготы и преференции резидентам. У вас не возникало желания воспользоваться этими возможностями?
- Мы присматриваемся. Пока трудно оценить эти инструменты и сам путь развития. Время покажет. Мне кажется, что если мы хотим, чтобы у нас в крае работали и успешные фермеры, и процветающие агропромышленные холдинги, то нужно как можно быстрее автоматически признать резидентами ТОР или свободного порта Владивосток всех местных сельхозпроизводителей, что позволит получать преференции не отдельным предприятиям, а всем, кто работает в отрасли. Это обеспечит равные конкурентные условия. А в них уже выживет тот, кто окажется более эффективным экономически. Иначе мы можем получить через несколько лет сельскохозяйственную отрасль без малого и среднего бизнеса. Останутся пять крупных холдингов и несколько пчеловодов-любителей. Если бы те инвесторы, которые сейчас получают такие преференции, создавали что-то новое, чего не было здесь до них, тогда другое дело. Может быть, и было бы целесообразно предоставить эти льготы только им, поскольку конкурентные условия это не меняет. А если они приходят сюда производить то, что и до них давно производится, то давать только им льготы - это не совсем правильно.
Елена АБАШЕВА.
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