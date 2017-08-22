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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Августа, 15:59 |
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Китай хочет получить здоровый продукт из Приморья
Дальневосточные аграрные предприятия только начинают прокладывать путь на зарубежные рынки. И если сырье - соя, рис, к примеру, - уже давно научилось пересекать границу, то у готовой продукции, переработанной на российской территории, пока есть определенные проблемы с экспортом. Отчасти они связаны с законодательными вопросами, но даже при их решении, проложить экспортный путь можно только с учетом многочисленных нюансов зарубежных рынков - от менталитета потребителей до подходов к управлению самим бизнесом.
Все это необходимо учитывать и при планировании выхода на китайский рынок, и в каждодневной деятельности предприятия, считает финансовый директор агропромышленной группы «Армада» Вера ЛОМОНОСОВА.
- Вера Сергеевна, сегодня активно обсуждаются вопросы экспорта продукции дальневосточных производителей в страны АТР. Насколько, на ваш взгляд, эта тема продвигается в жизнь, становится практикой?
- Надо понимать, что собственно экспорт продукции - это лишь маленький этап огромной работы с иностранными партнерами. Чтобы с вами начали работу по поставке вашей продукции или инвестирование вашего бизнеса, необходимы доверительные отношения, и это главное. Учредители агропромышленной группы «Армада» начали работать с иностранным капиталом более 15 лет назад, когда еще так активно не говорили об инвестициях. Не было такого опыта проектов и адекватной нормативной базы. Государственные институты, по крайней мере на региональном уровне, практически не занимались этим вопросом. Все постигалось методом проб и ошибок.
Развитие экспортного потенциала Дальнего Востока, его агропромышленного комплекса - в последнее время на повестке дня и федерального центра, и региональной власти. Созданы Российский экспортный центр, Центр развития экспорта в Приморском крае, соответственно появилось немало программ, которые нацелены на поддержку продвижения российских производителей на зарубежные рынки. Правительство заняло активную позицию в решении межгосударственных фитосанитарных вопросов, в получении квот для сельхозпродукции дальневосточных компаний. Это, несомненно, большой плюс, и можно сказать, что государство реально готово подставить плечо сельхозпроизводителям. Но надо понимать, что за год, два или три вряд ли можно ожидать прорывных результатов, думаю, пока рано говорить об эффективности инвестиционной политики региона и интеграции с рынками АТР.
Сегодня перед дальневосточными экспортерами открывается немало возможностей для продвижения на зарубежные рынки. Но нельзя забывать и о том, что предстоит работа по изучению своего партнера. Наши соседи - люди с другим менталитетом, другим подходом к бизнесу и планированию. Они принимают решения и действуют по своим принципам, опираясь на несколько отличные от наших представления, у них свой алгоритм «захода» в совместные проекты. Мы все это уже прошли и отработали, и теперь готовы делиться своими наработками, участвуя в крупных мероприятиях, которые сегодня проходят в регионе, таких как ежегодный инвестиционный форум «Агро Дальний Восток», Восточный экономический форум.
- Каков ваш собственный опыт работы с зарубежными рынками? Какие важные выводы вы сделали?
- Мы наработали колоссальный опыт с нашими китайскими партнерами на всех возможных уровнях взаимодействия. Могу с уверенностью утверждать, что агропромышленный холдинг «Армада» создал прецеденты, на основании которых многие бизнесы смогли избежать ошибок во взаимоотношениях с иностранными партнерами и в итоге увеличить инвестиционный потенциал региона. В багаже нашего опыта есть масса, как удачных, так и не очень, примеров сотрудничества - от привлечения портфельных инвестиций до обмена опытом и технологиями, приглашения китайских специалистов и привлечения рабочей силы.
Китай - это огромный рынок, и тем не менее на него очень сильно влияет мировая конъюнктура. И если мы хотим плодотворно работать с этой страной, то нам необходимо работать на опережение. Сегодня Китай совсем не тот, что был в конце прошлого века! Времена, когда политика этой громадной страны была ориентирована больше на количество, когда надо было накормить миллиардное население, пусть даже ГМО-продуктами, уже ушли в прошлое. Сейчас экономика Китая переживает стремительный рост, по моему мнению слишком стремительный, и в этом есть существенные минусы, но это предмет отдельного разговора. Главное же для нас это то, что формируется новый огромный рынок продукции с высокими потребительскими качествами.
Что касается продовольственной политики, то Китай сегодня хочет видеть на рынке здоровый продукт, органический, как сейчас модно говорить. Да, он дороже, но благосостояние китайского народа тоже выросло. Сегодня по стоимости рабочей силы наши соседи практически сравнялись с некоторыми европейскими странами. И потребители в этой стране обеспечивают растущий спрос на продукты питания высокого качества.
Важный аспект: они уже готовы брать у нас не только сельскохозяйственное сырье, но и продукты переработки. Например, китайские компании уже выходят на наш рынок с потребностью в комбинированных кормах для молочного животноводства. Но, чтобы их конечный продукт отвечал требованиям потребителя, корма должны соответствовать самым строгим стандартам, производиться из сырья без применения ГМО. Это гарантированно возможно обеспечить у нас в Приморье, при условии участия в технологических процессах специалистов из Поднебесной.
- Сегодня важно не только производство сельскохозяйственного сырья, речь идет о глубокой переработке, о создании на территории добавленной стоимости. Это вопрос требующий еще больших инвестиций. Насколько доступны сегодня финансовые ресурсы для агропредприятий?
- Не скажу, что проблем с финансированием нет совсем. Все также сохраняется сложность получения кредитования в срок. Я говорила уже об этом. Сельхозпроизводитель - работник сезонный. Ему нужно финансирование сейчас, на этапе посевной, или на этапе уборочной, или, может, на период внесения средств защиты. И он не может ждать два-три месяца, пока оформляются все бумажные процедуры кредитного отдела банка. Банки сегодня, конечно, идут навстречу и охотно кредитуют сельхозбизнес, хотя еще несколько лет назад ситуация была в корне другой. Для банка сельхозпроизводитель был клиентом рискованным, и не все кредитные организации шли на такое финансирование. Но мы понимаем, что любой банк действует по инструкции Центробанка, соблюдая все требования. А фермер не всегда может справиться со всей этой бумажной волокитой. Так что проблема эта остается, к сожалению.
Что касается производства, то проблема не в самом процессе переработки, а больше в сбыте крупных партий продукции. Нельзя сказать, что наша продукция, например соевый жмых или концентрат соевого масла холодного отжима, мало востребована, она многим нужна, и можно даже говорить о ее дефиците в федеральном масштабе. Однако транспортная удаленность региона от основных российских рынков сбыта и в принципе слабое внимание серьезных федеральных игроков к нашим региональным производителям существенно влияют на общую экономику предприятия. Поэтому мы обращаем больше внимания на экспорт. Ведь мы все же, на свой страх и риск, построили современный завод по переработке соевых бобов, общей мощностью до 100 тысяч тонн в год. Сегодня он работает в тестовом режиме, и при наличии стратегического партнера мы готовы загрузить его на полную мощность. Для этого у нас есть все: более 200 единиц техники, современные технологии растениеводства и слаженная команда. Приморский край хоть и считается территорией рискованного земледелия, но он обладает отличными земельными ресурсами, и при грамотном подходе приморская земля очень благодарно относится к фермеру и дарит щедрый урожай.
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Роман ЧУРКИН.
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