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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Виктор МАРЧЕНКО, председатель совета директоров ГК "Зеленые листья": Инвестиции готовы идти в сельское хозяйство
- Виктор Васильевич, на Ваш взгляд, Дальний Восток действительно может полностью обеспечить себя продуктами питания собственного производства?
- Все государства, а особенно такие ресурсоемкие и землеемкие как Россия, должны закрывать свои потребности по основным видам продовольствия. Говорить о 100% безопасности, наверное, нелогично, мир интегрируется, но 85-90% по ключевым продуктам питания должны закрывать местные производители. Более того, мне кажется, что вопрос стоит даже шире. Россия может позволить себе стать экспортером продуктов питания. И Дальний Восток для этого одно из самых подходящих мест. Амурская область, Приморский край - сельскохозяйственные земли этих регионов нужно нагрузить по максимуму производством экспортоориентированных продуктов. Причем, это должно быть не сырье, а товары глубокой переработки. Это - одна из ключевых стратегий развития региона, и наша компания однозначно видит в ней свое место. Конечно, экспортировать кефир или молоко - довольно сложно. Но продавать другим странам сыр, сухое молоко - вполне возможно. Экспортирует же Новая Зеландия в Китай сухое молоко. Почему мы этого делать не можем. Тем более, что у нас логистика более оптимальная, а значит и цена более конкурентоспособная.
- А как Вы оцениваете ситуацию в сельском хозяйстве региона?
- На мой взгляд, она позитивна. Достаточно долго в 90-е годы шел застой, потом даже на фоне того, что была разрешена приватизация земли, рынка еще не было. 1998 год открыл рынок продуктов питания. И с каждым годом эта тенденция только идет вверх. Сейчас уже сформировались конечные собственники сельскохозяйственных земель. Они уже задумываются над тем, что производить, какие инвестиции привлекать и какие технологии использовать. Так что сегодня у нас есть все условия для того, чтобы сельскохозяйственная сфера начала активно развиваться.
- Вы являетесь членом Совета по привлечению инвестиций в Приморский край. Работа в совете подтверждает ваши наблюдения?
- На совете постоянно рассматриваются проекты, причем некоторые из них даже превышают сельскохозяйственные возможности Приморского края. Например, реально защищаются проекты, и за ними есть серьезные инвесторы, о переработке сои в 1 млн тонн. Мы столько не производим, а уже такой завод инвесторы готовы строить. «Приморский сахар» реально думает о том, как возродить производство сахара из местного сырья - сахарной свеклы. Тоже вполне реальный и логичный проект. Есть предложения по производству соевого концентрата, крахмала, кукурузы и т.д. У нашей компании уже готов к реализации проект «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья», который будет направлен на развитие молочного направления, переработку риса. Проектное предложение по нему готовила дочерняя компания ГК «Внешэкономбанка» «ВЭБ инжиниринг», это первый проект, Соглашение по реализации которого подписал Фонд развития Забайкалья и Дальнего Востока.
- Но массовых инвестиций в этой сфере пока не наблюдается?
- Да, наверное, в этой сфере еще не произошло массового строительства. Новая губернаторская команда реально способствует увеличению количества инвестиций, но для получения ощутимых результатов еще не прошло достаточного количества времени. Но процесс пошел. Я думаю, что в ближайшие годы должен произойти прорыв в виде динамики инвестиций, динамики строительства всевозможных сельскохозяйственных пищевых предприятий, в основе которых будет переработка сельхозпродукции. Наша компания на себе остро чувствует интерес иностранных инвесторов, для которых важно, что проект имеет поддержку государства.
- А азиатские рынки готовы воспринимать нашу продукцию?
- При высоком уровне качестве, да. Чем наша соя или рис хуже, чем в Китае? Ничем. Земля родит, технологии есть. А молоко! Мы создали технологию, это ноу-хау, которая позволяет сохранить все полезные свойства молока 60 дней! Этого нет нигде в мире, у нас патенты Японии, Кореи, Новой Зеландии. Но, в первую очередь, конечно, надо наполнить свои рынки.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.
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