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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:16 |
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Крабу отрывают клешни
Ищите того, кому это выгодно
Изменения в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» разработало Министерство сельского хозяйства РФ. Законопроект вводит новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам аукциона.
Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться договором на 10 лет. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.
Законопроект предусматривает, что победитель должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закрепленные за ними доли квот на вылов биоресурсов.
По расчетам Росрыболовства, проведение аукционов позволит пополнить федеральный бюджет на 82 млрд рублей. Представители отрасли говорят, что нужно учитывать урон, который понесут промышленники, уже реализующие проекты в рамках так называемого «исторического принципа».
Отрасль однозначно сказала «нет»
Председатель Приморской организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир НАГОРНЫЙ заявил РИА Новости, что профсоюз, как и все рыбацкое сообщество, выступает против принятия этого закона.
«Мы проходили это в начале 2000-х годов. Тогда правительство Михаила КАСЬЯНОВА ввело аукционы, и многие предприятия разорились, рыбакам задерживали зарплаты, на социальные вопросы у компаний не хватало средств. И тогда по всему периметру, где расположены рыбацкие регионы, воцарилась нестабильная обстановка, но государству требовались деньги. Эта идея плохо себя зарекомендовала», - сказал г-н Нагорный.
По его словам, принятие закона может препятствовать поступательному развитию отрасли и сократит налоговые поступления в бюджеты регионов.
«Мы являемся держателями крабовых квот, поэтому по нам, конечно, этот закон, в случае его принятия, ударит. Сегодня доход нашей компании от крабовых квот составляет в среднем половину от общего объема. Соответственно, четверть дохода уйдет», - сказал директор по связям с общественностью группы компаний «Дальневосточный рыбак» Сергей СУХАНОВ. Он напомнил, что у компании есть инвестпроект на Курильских островах, который будет сложно финансировать в полном объеме в случае принятия закона.
Председатель совета директоров группы компаний «УК «Дальневосточный рыбак» Алексей БАЙГУЖИН на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявлял, что инвестпроект по созданию рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» на острове Шикотан может быть переформатирован из-за возможного перераспределения квот.
«Этот проект мы начинали в 2016 году, когда были определены правила работы на следующие 15 лет. Мы зашли в проект, начали строительство. На сегодняшний день в активе компании мы имеем квоты на краба (входящие в группу ООО «Поларис» и «Интеррыбфлот» являются основными пользователями крабовых квот - Прим. ДК.), которые в принципе дают возможность реализовывать этот проект на Шикотане. Но то, что сейчас произошло, мы не понимаем - либо нам строить переработку на заводе, либо идти на аукционы и как-то дальше продолжать работу», - отмечал г-н Байгужин.
«Дальневосточный рыбак» из 6,5 млрд рублей заявленных инвестиций уже вложил 3 млрд, запуск первого из четырех заводов намечен на весну текущего года, и дальше до 2021 года.
МНЕНИЕ
Точку зрения на активно продвигаемый в Госдуме закон на сайте агентства Рrimamedia.ru высказал Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ (на фото).
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» станет ярким примером «законодательного гамбита» в истории современного российского законотворчества. Гамбит, напомню, - это одна из разновидностей начальной стадии шахматной партии, в которой одна из сторон в интересах быстрейшего развития, захвата центра и просто для обострения игры жертвует материал (обычно пешку, но иногда и легкую фигуру).
Факт первый. Законопроект готовился так, как ранее не готовился ни один из законов, действие которого распространяется на обычную хозяйственную деятельность и не относится к сфере обороны и безопасности государства. Законопроект готовился под грифом «секретно», что сделало невозможным участие бизнес-объединений, отраслевого сообщества и региональных властей в обсуждении законопроекта на стадии его подготовки.
Факт второй. Оценка регулирующего воздействия законопроекта происходила в ускоренном режиме: 15 дней - публичное обсуждение, 10 дней - подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия (ОРВ). Несмотря на то, что законопроект меняет один из базовых принципов одной из базовых отраслей в десятке прибрежных регионов страны, оценка социально-экономических последствий и социально- экономических рисков законопроекта происходила в ускоренном режиме.
Факт третий. Заключение об оценке регулирующего воздействия было подготовлено на основании 1 492 отзывов региональных органов власти, хозяйствующих субъектов, бизнес-объединений и содержало ясный и четкий вывод: авторы законопроекта не изучили возможные альтернативные способы достижения заявляемых целей и не оценили возможные социально-экономические риски. Но заключение об ОРВ не было учтено при обсуждении законопроекта в Правительстве Российской Федерации (действительно, ведь в гамбите можно пожертвовать пешкой).
Факт четвертый. Совет Государственной Думы принял решение при рассмотрении законопроекта отказаться от предусмотренной Регламентом Государственной Думы процедуры рассылки законопроекта в региональные органы власти для его рассмотрения в течение 30 дней. Напомню, что федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в нынешнем декабре исполняется 15 лет, и за эти годы закон изменялся 21 раз. Всякий раз все предыдущие поправки направлялись в региональные органы власти, так как водные биологические ресурсы, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, относятся к сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако в случае с крабовым законопроектом было принято другое решение - не обсуждать законопроект с регионами (действительно, ведь в гамбите можно пожертвовать и легкой фигурой).
Факт пятый. Законопроект вносит 14 поправок в действующий закон и вводит новый вид квоты на вылов водного биологического ресурса - новый не только для России, но и для мирового рыболовства в целом. Новая квота сочетает в себе два принципа: аукционную процедуру распределения и инвестиционные обязательства. Смелость - я бы сказал, инновационность - законодательной мысли должна сопровождаться законодательной скрупулезностью. Для этого основополагающие принципы распределения такой квоты должны быть установлены непосредственно в законе нормами прямого действия.
Однако ВСЕ ключевые принципы распределения новой квоты будут установлены шестью подзаконными актами, тексты которых неизвестны депутатам. В законе отсутствует даже перечень тех самых инвестиционных объектов, ради создания которых - как было заявлено руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым - и принимается закон.
Факт шестой. Законопроект не устанавливает объем ресурсов, который будет выставлен на аукцион. Это решение будет принимать Правительство, и, судя по продолжающейся дискуссии, некоторые участники рынка могут счастливо избегнуть «отполовинивания» ресурса: список счастливчиков утвердят на основании предложений Росрыболовства.
Факт седьмой. Законопроект об аукционах в рыбной отрасли предусматривает распределение громадного ресурса сроком на 10 лет. Стоимость ресурса за 10 лет оценочно составляет от 350 млрд до 500 млрд рублей (точнее оценить нельзя, так как в законе не установлен объем ресурса). Однако законопроект не содержит никаких надежных гарантий появления на карте нашей Родины упомянутых в законе загадочных «инвестиционных объектов».
Ссылки авторов законопроекта на установленную ст. 13 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» процедуру расторжения договоров о закреплении доли квоты в случае неисполнения требований закона - несостоятельны. Росрыболовство, действительно, обращается с такими исками в судебные органы, но судебная тяжба длится 2-3 года. Победитель аукциона получит квоту и будет добывать краб в течение 3 лет, затем - если не построит неназванный пока в законе «инвестиционный объект» или построит не тот «инвестиционный объект» - еще 3 года будет судиться с Росрыболовством и продолжать промысел. 6 лет промысла 50-ти тысяч тонн краба обеспечивают доход в 330 - 400 млрд рублей, что позволит отбить затраты на аукцион и банковскую гарантию. А вот гарантий сооружения в прибрежных регионах России тех самых «инвестиционных объектов» - никаких.
Законопроект об аукционах в рыбной отрасли меняет базовые принципы отраслевого законодательства, не содержит никаких гарантий повышения инвестиционной активности в отрасли и открывает широкие возможности для злоупотреблений.
Это те самые жертвы, которые и присущи гамбиту.
Юрий РОГОВ
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