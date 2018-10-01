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На пути угольного ветра
Угольная отрасль – на подъеме, констатировали участники заседания, а основным драйвером для дальнейшего роста добычи должно стать увеличение спроса со стороны потребителей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Дальневосточные территории, в частности – портовые города, никак не останутся в стороне от этого тренда. Угольный груз будет только увеличиваться, а его перевалка в приморских портах, очевидно, будет добавлять экологических проблем для региона.
Именно эту тему акцентировал президент РФ Владимир ПУТИН, предупреждая, что за цифрами роста объемов стратегического груза необходимо, прежде всего, видеть благополучие населения: «Забота о жизни и здоровье людей, об экологическом благополучии городов и поселков должна быть безусловным приоритетом. Экологичной должна стать вся цепочка – от добычи угля до его перевалки в морских портах».
Эта тема уже давно является головной болью для ряда портовых городов Дальнего Востока. Больше всех страдают приморская Находка и хабаровский порт Ванино.
Для комплексного решения накопившихся вопросов необходимо строительство специализированных портов нового поколения, спроектированных с учетом всех экологических требований, и современных по эффективности транспортировки. Такие проекты уже есть и запланированы к реализации в ближайшее время. Однако, особого внимания требуют уже действующие угольные терминалы, особенно те, что не являются специализированными, для которых угольные грузы на волне растущего экспорта стали основой экономики для стивидорных компаний.
По требованию Закона
В 2017 году впервые в Приморском крае был принят краевой закон «Об охране атмосферного воздуха». В связи с этим, по словам руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александра КОРШЕНКО, вопрос взаимоотношений с «пылящими» стивидорами удалось уложить в четко прописанные законом рамки. Закон не только регламентирует работу стивидорных компаний, но и содержит еще ряд направлений, в том числе – взаимодействие между надзорными органами, обеспечение беспрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха, реализация плана природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды угольной пылью.
По поручению главы региона, стивидорными компаниями в портах Приморского края были приняты планы на 2017-2020 годы по предотвращению загрязнения окружающей среды угольной пылью при перевалке угля, на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. Они дополнены мероприятиями по строительству, ремонту и реконструкции локальных очистных сооружений сточных вод в портах, на сумму 699,353 млн рублей. Стивидорными компаниями по данному направлению уже освоено более 100 млн рублей.
Реализацию планов природоохранных мероприятий ежеквартально контролирует департамент.
Договорились принять меры
Во время работы XXII Санкт-Петербургского международного экономического форума глава Приморья совместно с заместителем Министра транспорта РФ – руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Виктором ОЛЕРСКИМ, генеральным директором Росморпорта Андреем ЛАВРИЩЕВЫМ, зам. Минприроды – руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артемом СИДОРОВЫМ подписали соглашение с находкинскими стивидорными компаниями. «Восточный порт», «Находкинский морской торговый порт» и «Малый порт» обязались принять дополнительные меры по улучшению экологической ситуации в Находке.
В течение 2018 года портовики должны подготовить планы мероприятий по поэтапному переходу до 2020 года на технологии перевалки угля, которые сведут негативное влияние на окружающую среду к минимуму. Также компаниям вменяется в обязанность обеспечить оборудование всех промышленных площадок системами видеонаблюдения для контроля использования систем пылеподавления и соблюдения технологического процесса перегрузки угля, установить приборы автоматизированного контроля выбросов в атмосферный воздух и автоматический пункт наблюдений за метеопараметрами.
Теперь стивидоры должны заключить договоры с гидрометеорологическими организациями для своевременного получения данных о неблагоприятных метеоусловиях. При подтверждении подобной информации, перевалка, дробление и сортировка угля открытым способом должна быть приостановлена.
Андрей ТАРАСЕНКО подчеркнул, что подписание соглашений стало лишь первым шагом в большой системной работе, направленной на решение экологической проблемы в городе, а также на предотвращение ее повторения в других муниципальных образованиях.
Угольная Находка скоро «задышит»
Одним из самых проблемных в экологическом плане для жителей Находки является угольный терминал Астафьева. В течение пяти лет существования стивидор увеличивал объемы перевалки пылящего груза, а жители города били во все колокола. Дошли даже до обращения к президенту страны. Дело в том, что перевалка угля в находкинских портах происходит открытым способом, что самым негативным образом влияет на экологию города. В октябре 2017 года Дальневосточной транспортной прокуратурой были выявлены нарушения в деятельности ОАО «Терминал Астафьева».
В том же 2017 году, благодаря регулярным проверкам, проводившимся в стивидорных компаниях, на территории порта заработали водные пушки и другие пылеподавляющие устройства, которыми компания была вынуждена оборудовать терминал. Они помогли снизить количество угольной пыли в городе.
В январе 2018 года врио губернатора Андрей Тарасенко и генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ подписали двустороннее соглашение о поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом в жилой зоне Находки к 2021 году, а также о внедрении перевалки закрытым способом. Глава региона отмечал, что угольные мощности «Терминала Астафьева» вообще могут быть переведены в район порта Восточного.
Тем временем, крупнейший в России и единственный в Приморском крае специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» (входит в портовый угольный холдинг ООО «Управляющая портовая компания») последовательно реализует комплекс природоохранных мер, который предусматривает модернизацию и установку дополнительного высокотехнологичного оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том числе – строительство ветропылезащитных ограждений. Собственная аккредитованная лаборатория продолжает регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.
Как сообщает пресс-служба компании, объем инвестиций портового холдинга составит более 1,4 млрд рублей.
Напомним, что АО «Восточный Порт» является первым угольным портом Дальнего Востока, который получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менедж-
мента. Требования и руководство по применению».
Так, за период с 2012 по 2017 годы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.
На данный момент завершается устройство фундаментов для ветропылезащитного экрана по периметру третьей очереди специализированного угольного комплекса.
Работы по созданию защитного ограждения высотой 20 метров и общей протяженностью 1,7 км ведутся поэтапно. По завершении устройства фундамента в сентябре начнется монтаж металлического каркаса, на который будут крепиться панели ветрозащитного экрана. Окончание строительства ограждения запланировано на декабрь 2018 года. По информации АО «Восточный Порт», экран надежно закроет угольные штабели на третьей очереди специализированного угольного комплекса.
С чистого листа
Уже в скором времени в Приморском крае существенно увеличатся портовые мощности, которые изначально будут строиться как специализированные для угольных грузов – это «Морской порт «Суходол» и «Порт «Вера» (оба имеют проектную мощность на перевалку 20 млн тонн в год).
ООО «Морской порт «Суходол» зарегистрирован в качестве резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), инвестор проекта – Холдинг «Сибирский Деловой Союз» – оценивает вложения в объект в объеме порядка 30 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, портовый комплекс, который планируется построить в северной части бухты Суходол, будет полностью отвечать требованиям экологического законодательства. Все береговые объекты складского назначения будут расположены за пределами прибрежной полосы и водоохраной зоны Японского моря, которая составляет 500 метров.
Угольный морской терминал «Порт «Вера» располагается на территории ЗАТО Фокино в Приморском крае. Акватория терминала расположена в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная.
Инвесторы – группа компаний «Росинжиниринг» и дочернее предприятие «Ростех» – компания «РТ-Глобальные Ресурсы» – уже приступили к активной фазе строительства. Объем инвестиций в проект оценивается почти в 40 млрд рублей.
Анна МАЦОВСКАЯ.
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