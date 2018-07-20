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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сбербанк профинансировал лесопромышленный холдинг RFP Group
Дальневосточный банк Сбербанка выдал крупнейшему лесопромышленному холдингу Дальнего Востока RFP Group кредит в японских иенах. Сумма сделки эквивалентна 10 млн долларам США. В этом году в Хабаровском крае такой договор был заключен впервые.
«Мы стремимся владеть ситуацией на рынке края, поэтому обладаем оперативной информацией о потребностях наших клиентов, — прокомментировал сделку управляющий Головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк Сергей Юрченко. — Слаженная работа и профессиональная отраслевая экспертиза наших специалистов помогли оформить кредитные отношения на привлекательных условиях. В качестве валюты финансирования была выбрана японская иена, что позволило снизить стоимость кредита для клиента».
RFP Group — крупнейший в Сибири и на Дальнем Востоке России лесопромышленный холдинг, созданный в 2004 году в результате объединения ряда ведущих лесозаготовительных предприятий дальневосточного региона и судоходной транспортной компании. В состав холдинга входят АО «Амурское пароходство» и ООО «Торговый дом РФП».
Группа управляет комплексом лесного бизнеса от лесозаготовки и деревообработки до продажи и доставки лесоматериалов в страны АТР. Холдинг занимает второе место в России по объему арендуемого лесосечного фонда и лидирует в Сибири и на Дальнем Востоке России по продаже лесоматериалов в страны Северо-Восточной Азии.
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