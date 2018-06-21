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Суббота| 14 Июля, 00:41 |
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ДВЖД: Железнодорожные нервы Востока
Так, в 2011 году на освоение инвестиционной программы в границах Дальневосточной железной дороги ОАО «РЖД» направлено свыше 30 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года. Увеличение объемов финансирования продиктовано, прежде всего, ростом грузооборота, который составил 128,8% к уровню 2009 года и 144,9% к докризисному периоду 2008 года. В настоящее время увеличение объемов грузовых перевозок на ДВЖД продолжается: за 7 месяцев прирост составил 110,4% к аналогичному периоду 2010 года.
Пожалуй, особую значимость для экономики Дальнего Востока сегодня имеет развитие Байкало-Амурской магистрали. Вовлечение в хозяйственный оборот богатейших природных ресурсов Восточной Сибири и Якутии, строительство портовых мощностей в Советской Гавани и Ванино позволяют прогнозировать, что к 2020 г. ежегодные объемы грузоперевозок в направлении Ванинско-Совгаванского транспортного узла составят от 88 до 92,8 млн тонн. В связи с этим стратегически важной задачей ДВЖД остается реконструкция железнодорожной линии Комсомольск – Советская Гавань.
В настоящее время при государственной поддержке реализуется комплексный инвестиционный проект «Реконструкция участка Оунэ-Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань». Общая его стоимость составляет 59,6 млрд рублей, а срок реализации рассчитан на период с 2008 по 2016 год. Важно, что уже в начале июня 2011 года с опережением сроков была завершена проходка нового Кузнецовского тоннеля. Этот тоннель длиной 3890 метров планируется сдать в эксплуатацию в 2012 году, что позволит повысить пропускную способность данного направления, поднять скорости движения и весовые нормы поездов. Объемы грузоперевозок на участке возрастут с 16 до 23 млн тонн в год, а после реализации всего проекта в 2016 году – до 35,7 млн тонн.
Однако, учитывая активизацию работ по созданию и развитию особой экономической зоны «Советская Гавань» и перспективный рост грузопотока (к 2020 году потребуется провозная способность свыше 100 млн тонн), этого явно недостаточно. По мнению начальника Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Михаила ЗАИЧЕНКО, для дальнейшего обеспечения перевозок потребуются реконструкция старого Кузнецовского тоннеля и строительство ещё одного нового тоннеля. На участках Хани – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань и Комсомольск-на-Амуре – Волочаевка-2 необходимо строительство вторых путей, а также электрификация участка Комсомольск-на-Амуре – Волочаевка-2.
В деле увеличения объемов перевозок немаловажную роль играет также обновление локомотивного парка, чему ОАО «РЖД» уделяет сегодня особое внимание. Сегодня по Транссибирскому направлению работают грузовые электровозы нового поколения серии 3ЭС5К «Ермак», по Северному широтному ходу планируется серийная поставка, чтобы заменить локомотивы ТЭ10 на новые более мощные и экономичные в эксплуатации тепловозы 2ТЭ25А «Витязь». С начала года на Дальневосточную железную дорогу поступило 20 электровозов серии «Ермак» и 4 тепловоза «Витязь», причем последние позволяют снизить расход дизельного топлива примерно на 15%.
Свой вклад вносят дальневосточные железнодорожники и в подготовку к саммиту АТЭС. В частности, ведется работа по организации интермодальных перевозок на маршруте Владивосток – аэропорт Кневичи. В 2011 году на эти цели планируется направить 4,8 млрд рублей. В рамках данного проекта будет построена новая железнодорожная линия общей протяженностью 4,1 км, которая свяжет столицу Приморского края с аэропортом, а также железнодорожные пассажирские терминалы во Владивостоке и в самом аэропорту Кневичи. Аналогичные пассажирские комплексы будут созданы на станциях Вторая Речка, Угольная и на остановочном пункте Аэропорт. Кроме того, запланирована модернизация существующей железнодорожной линии Владивосток – Артем Приморский I с выполнением комплекса работ по реконструкции контактной сети, устройств энергоснабжения, СЦБ, связи, искусственных сооружений и верхнего строения пути.
Важной задачей на международном направлении, которую ставит сегодня руководство ОАО «РЖД» перед Дальневосточной железной дорогой, является реализация совместно с северокорейскими партнерами проекта реконструкции участка дороги Хасан (РФ) – Туманган (КНДР) – Раджин (КНДР) с развитием терминала ОАО «РЖД» в порту Раджин. При этом с соединением Транссиба и Транскорейской магистрали будет создан самый протяженный евроазиатский транспортный коридор, конкурентным преимуществом которого станет надежность и скорость доставки грузов. Уже в октябре 2011 года по этому участку в качестве эксперимента планируется пропустить пробный контейнерный поезд.
Реализация проекта реконструкции Транскорейской магистрали требует усиления участка Уссурийск – Барановский – Хасан, который является прямым выходом к пограничным переходам Хасан (РФ) – Туманган (КНДР) и Махалино – Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР). Это связано не только с перспективой увеличения контейнерных перевозок, но и с будущим развитием грузовой базы и перегрузочных мощностей в морском порту Посьет. В текущем году суммарная переработка угля в порту составит до 3 млн тонн, а к 2015 году прогнозируется её рост до 7,5 – 9 млн тонн.
Стоит отметить, что для развития Транссибирской магистрали в будущем решается вопрос о завершении проектов, которые в сложный экономический период были приостановлены или перенесены на более поздний срок. Прежде всего, речь идет о проекте комплексного усиления участка Уссурийск – Находка – Находка-Восточная, который должен создать инфраструктуру для широкого внедрения технологии вождения тяжеловесных поездов на подходах к морским портам. Кроме того, в рамках Комплексной программы развития дорог Восточного полигона на Дальневосточной железной дороге предусмотрено модернизировать до 2015 года 1459 км верхнего строения пути, реконструировать искусственные сооружения, построить новый однопутный Облученский тоннель. Будут развиты и реконструированы железнодорожные узлы Хабаровск и Уссурийск, построены контейнерные терминалы на станциях Хабаровск, Находка, Гродеково, усилены устройства энергоснабжения, 28 станций оборудованы микропроцессорной централизацией.
Особого внимания заслуживает наиболее затратный, но при этом крайне значимый для Дальнего Востока вопрос строительства железнодорожной линии Селихино – Ныш, призванной соединить материк с островом Сахалин.
Осуществление проекта станет важным звеном в выполнении Стратегии развития железнодорожного транспорта России. Линия Селихино – Ныш не только заменит собой паромную переправу Ванино – Холмск, технические возможности которой практически исчерпаны, но и обеспечит третий железнодорожный выход России к Тихому океану.
По последним данным, реализация данного проекта потребует вложений на сумму более 345 млрд рублей. Однако стоит отметить, что источник финансирования столь масштабного проекта на сегодняшний день еще не определен.
– Исходя из положений Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, строительство новых линий должно финансироваться за счёт средств федерального и местного бюджетов, а также средств заинтересованных частных инвесторов. Под средствами из федерального бюджета предусматривались те, что получены за счёт включения в железнодорожный тариф инвестиционной составляющей. Однако в железнодорожный тариф инвестиционная составляющая не включена, – пояснил статс-секретарь, вице-президент РЖД Сергей ЕПИФАНЦЕВ.
Впрочем, несмотря на то, что строительство железнодорожной линии до Сахалина пока остается сравнительно далекой перспективой, целенаправленная работа по переустройству Сахалинской железной дороги на общесетевую ширину колеи активно ведется уже сегодня.
Таким образом, проводимая сегодня целенаправленная работа по созданию современной транспортной инфраструктуры Дальневосточной железной дороги уже в ближайшем будущем придаст новый импульс развитию Сибири и Дальнего Востока.
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