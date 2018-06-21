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09 Сентября 2011, 21:55 | Компании

КнААПО - флагман российского авиастроения

Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина – крупнейшее авиастроительное предприятие России, известное производством легендарных боевых истребителей семейства «Су».

Объединение входит в состав авиастроительного холдинга ОАО «Компания «Сухой» и по своим основным экономическим показателям и уровню технологической оснащенности сегодня является одним из ведущих предприятий холдинга. Возглавляет ОАО «КнААПО» генеральный директор Александр ПЕКАРШ.

ОАО «КнААПО» – флагман российского авиастроения. Сегодня здесь успешно реализуются проекты военного и гражданского авиастроения: строительство истребителей семейства «Су» для Министерства обороны РФ, изготовление составных частей для пассажирского лайнера «Сухой Суперджет-100», освоение опытного производства самолетов пятого поколения. КнААПО обеспечено загрузкой и по экспортным контрактам.

Самолет пятого поколения, многофункциональный истребитель поколения «4++» Су-35С и российский региональный авиалайнер «Сухой Суперджет – 100» были успешно представлены на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2011, прошедшем в августе в Жуковском. Именно самолеты производства ОАО «КнААПО» солировали на столь значимом международном авиационном салоне.

Для решения ответственных задач – ближайшего периода и перспективных – ежегодно вкладываются значительные средства в развитие и модернизацию производства. В цехах объединения получают «прописку» новые высокопроизводительные станки и обрабатывающие центры производства лидеров мирового станкостроения – фирм Германии, Японии, Швейцарии, Франции, что даёт возможность осваивать самые современные технологические процессы. Особое внимание уделяется внедрению «технологий бережливого производства»: LEAN-проекты успешно реализуются в цехах предприятия. Осваиваются нанотехнологии – в июне технический совет корпорации «Роснано» одобрил проект ОАО «КнААПО» по выпуску «наноинструмента».

Успешная реализация военных и гражданских программ авиастроения позволяет предприятию сохранить положительную динамику загрузки, обеспечивать стабильную занятость, а также создавать дополнительные рабочие места. Руководство уделяет особое внимание решению кадрового вопроса, подбору и обучению персонала. Разработаны и активно развиваются долгосрочные программы подготовки и закрепления кадров, которые обеспечивают стабильное решение кадрового вопроса. В комплексе мероприятий: работа с кадровым резервом совместно с корпоративным университетом компании «Сухой», периодическая оценка персонала, профессиональная адаптация вновь принятых в объединение работников, обучение специалистов по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Помимо этого, на КнААПО реализуется программа самостоятельной подготовки рабочего персонала – это единственное предприятие в городе, которое ведет набор учеников по рабочим профессиям, предоставляет возможность бесплатного обучения и гарантирует трудоустройство на завод по полученной профессии.

КнААПО – крупнейший работодатель города и края, который на сегодняшний день сохранил все социальные гарантии для своих сотрудников. Забота о каждом работнике, повышении его профессионального мастерства, благосостояния и социальной защищенности – одно из приоритетных направлений развития предприятия. На базе КнААПО продолжают действовать такие важные социальные объекты, как спортивный комплекс «Смена», парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, детский оздоровительный лагерь «Космос», дом отдыха «Шарголь».

Большое внимание уделяется решению жилищного вопроса работников. 27 августа в рамках празднования Дня Воздушного Флота России состоялась торжественная закладка нового жилого дома для сотрудников ОАО «КнААПО». Жилищный комплекс будет состоять из 204 квартир. Над подготовкой разрешительной документации по строительству нового многоквартирного дома, выполняя наказ авиастроителей Комсомольска, работал депутат Законодательной думы Хабаровского края Андрей КЛИМОВ, заместитель генерального директора предприятия.

Строить самолеты – боевые и гражданские, ставить их на крыло – почетная, трудная и в высшей степени ответственная миссия. Предприятие стабильно вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие города и региона. Это и поддержка работы муниципальных властей по развитию социальной инфраструктуры города, и перечисление налоговых платежей в федеральный, региональный, местный бюджеты, а также отчисления во внебюджетные фонды. И, прежде всего, это обеспечение занятостью, стабильным доходом и социальными гарантиями тысяч комсомольчан – работников ОАО «КнААПО».

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