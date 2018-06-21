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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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09 Сентября 2011, 16:33 | Компании
«Колымавзрывпром» приобрел частный покупатель
Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области продал на аукционе контрольный пакет акций ОАО «Колымавзрывпром».
Пакет акций ОАО «Научно-производственный комплекс «Колыма-взрывпром», находившийся в областной собственности, состоит из 25 тыс. привилегированных и 26 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций номином 1 рубль, что составляет 51% уставного капитала предприятия. Цена продажи по итогам аукциона составила 29, 117 млн руб. В аукционе участвовали три заявителя: ОАО «АВ-Технологии», ООО «Омолонская золоторудная компания» и физическое лицо Валентин КУЗАКОВ, который и стал победителем».
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