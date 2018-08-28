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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Сентября, 00:04 |
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Облачные технологии WindowsAzure дальневосточникам стали ближе
Ведущие специалисты компаний Microsoft и «ЛАНИТ ДВ» продемонстрировали участникам семинара работу облачных технологий непосредственно в режиме реального времени.
Участники семинара смогли по достоинству оценить все преимущества и уникальность использования данных технологий.
Технические специалисты Microsoft Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО, в аудитории, и Антон ДЕМЕНТОР, находящийся в Москве, в режиме онлайн-конференции продемонстрировали функциональные составляющие WindowsAzure.
Ведущий специалист компании «ЛАНИТ ДВ» Артем ПОНОМАРЕНКО подробно рассказал о тонкостях построения инфраструктуры с помощью WindowsAzure.
WindowsAzure является открытой и гибкой облачной платформой, которая предоставляет IaaS и PaaS. Используя сервисы публичного облака Microsoft, организации могут быстро расширять возможности своей локальной инфраструктуры, оплачивая ресурсы только тогда, когда они нужны, и создавать приложения нового поколения для любых платформ и типов устройств в кратчайшие сроки.
Платформа Microsoft способна удовлетворить любые потребности приложений, обеспечить надежное размещение и масштабирование кода в ролях выполнения приложений. Это полностью автоматизированная платформа самообслуживания, которая позволяет подготавливать ресурсы к работе за считанные минуты.
Компания «ЛАНИТ ДВ» является ведущим системным интегратором на Дальнем Востоке, разрабатывающим различные информационно-технологические решения на базе множества всемирно известных производителей информационных технологий. С компанией Microsoft «ЛАНИТ ДВ» сотрудничает на протяжении многих лет и имеет высокий статус партнерства Microsoft Gold Certified Partner.
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