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10 Ноября 2011, 23:59 | Компании

Акционер аэропортов Владивосток и Хабаровск присматривается к аэропортам Сахалина и Камчатки

Топ-менеджер группы «Альянс» Константин БАСЮК выкупил у предприятия «Альянс-Пром» пакеты акций Хабаровского и Владивостокского аэропортов, создав управляющую этими активами компанию. В 2011 году он продал 10% акций ОАО «Хабаровский аэропорт» корейской государственной корпорации «Международный аэропорт Инчхон», осуществившей работы по созданию мастер-плана развития Хабаровского аэропорта до 2030 года. Константин Басюк – гость «ДК».
– Константин Владимирович, расскажите, насколько остра необходимость изменений в хозяйстве аэропорта Хабаровск, ведь и так вроде бы все нормально: поток пассажиров растет, предприятие получает прибыль?

– Чтобы быть конкурентоспособным на рынке авиационных перевозок, нужно делать шаги, упреждающие его изменение. Да, сегодня инфраструктура Хабаровского аэропорта достаточно серьезно развита, она отвечает определенным требованиям функционирования, но большая ее часть построена по технологиям и стандартам еще советского времени и не предназначена для обеспечения современного уровня сервиса. К тому же постоянно растущий пассажиропоток заставляет предполагать возникновение проблем с его обслуживанием в будущем, что также заставляет думать об упреждающем развитии.

– На какой рост пассажиропотока вы рассчитываете, приступая к реализации мастер-плана развития?

– Мы в конце этого года или начале следующего приступим к проектированию нового объединенного пассажирского терминала, пропускная способность которого к 2015 году будет составлять 2,5 млн человек в год. А вообще, есть прогноз спроса на воздушные перевозки, рассчитанный нашими и корейскими экспертами. Он создан с учетом того, что увеличивается авиационная подвижность и бизнес-активность населения Дальнего Востока, растет участие крупных российских и зарубежных компаний в проектах на востоке России, действуют и, судя по всему, будут расширяться государственные программы обеспечения льготного пролета дальневосточников в центральные районы страны. Согласно прогнозу, к 2020 году пассажиропоток может достичь 2,5 млн человек, к 2030 году этот показатель ожидается на уровне 4 млн человек, с продолжением роста за его пределами при решении со стороны государства развивать аэропорт согласно предельной пропускной способности аэродромного комплекса – принимать до 10 млн пассажиров в год.

– Около 5 лет назад была презентована разработанная компанией «Альянс-Пром», которой вы также руководили в тот момент, стратегия развития аэропорта в Хабаровске. Что общего между ней и нынешним документом, разработанным корейской корпорацией?

– Тогда была представлена концепция развития аэропорта, отвечавшая на вопросы: что такое аэропорт Хабаровск, его сильные и слабые стороны, какова его значимость в настоящее время и на перспективу, каковы прогнозы развития грузо– и пассажиропотоков, на каких направлениях в общем надо развиваться. Мастер-план – это детальный план развития аэропорта на долгосрочный период, который отвечает на вполне конкретные вопросы – план землепользования, развитие объектов аэропортовой и аэродромной инфраструктуры, обоснование инвестиций в проект. За общим мастер-планом последует разработка конкретных проектов по зонам развития аэропорта с учетом их проектирования и строительства. Все в логике – идем от общего к частному.

– Почему в качестве исполнителя заказа на создание мастер-плана была выбрана компания «Инчхон»?

– Да, к участию в объявленном нами тендере по созданию мастер-плана привлекались ведущие профильные мировые структуры, в числе которых были и европейские компании. Но мы работаем в регионе Юго-Восточной Азии. И нам необходим партнер, отлично знающий специфику местного рынка. Кроме того, мы искали не только консультанта, способного нарисовать картину развития, но и партнера, который бы вместе с нами созданный план реализовывал. По совокупности факторов была выбрана корпорация «Международный аэропорт Инчхон». Кстати, покупка акций Хабаровского аэропорта – первый проект корейской госкорпорации, предполагающий вхождение в акционерный капитал за рубежом. Это много говорит о перспективах нашего общего дела.

– Речь идет также о том, что они готовы привлекать в Хабаровск иностранные авиакомпании?

– Мы собираемся использовать их опыт в этом отношении. Аэропорт Инчхон – крупнейший хаб или стыковочный узел в Юго-Восточной Азии. Они работают со всеми ведущими авиакомпаниями, имеющими свое присутствие в регионе. И, конечно, одним из направлений работы нашего акционера станет авиационный маркетинг, привлечение в Хабаровск авиакомпаний, имеющих партнерские отношения с Инчхоном. Я думаю, что на первом этапе мы начнем работу с ведущими корейскими авиаперевозчиками, создавая необходимые условия для увеличения их присутствия в Хабаровске.

– Вы также являетесь акционером аэропорта во Владивостоке, который уже бурно развивается в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Будет ли синхронизировано развитие хабаровского и владивостокского авиаузлов, чтобы избежать конкуренции?

– Еще в 2010 году мы совместно с ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», который является основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток», привлекли компанию «Люфтганза консалтинг», перед которой поставили задачу исследования возможностей взаимодополняемости двух дальневосточных воздушных портов, определения перспективных моделей эффективного развития предприятий. В полученных рекомендациях четко сказано, что необходимо развивать оба аэропорта. Но при этом каждый из них должен иметь свою специализацию. Хабаровск, исходя из своего местоположения, состояния аэродромной инфраструктуры, погодных условий – дальневосточный стыковочный узел, являющийся наиболее удобным местом обслуживания пассажиропотоков, идущих внутри Дальневосточного федерального округа. У Владивостока другое естественное преимущество – он максимально приближен к активно растущим странам тихоокеанского бассейна. В этой точке есть смысл делать ставку на развитие обслуживания международных линий, для чего государство должно принять ряд решений по либерализации воздушного пространства, открытому небу, упрощению визового режима для нахождения в аэропорту иностранных пассажиров.

– В последнее время вы присматриваетесь к аэропортам Сахалина и Камчатки. Есть идея объединить в единый дальневосточный механизм управления и эти ресурсы?

– Это было бы интересно сделать. С нашей точки зрения, объединение управления крупных дальневосточных аэропортов может дать положительный эффект для развития всего рынка авиаперевозок на востоке страны. Мы сейчас ведем переговоры с акционерами и собственниками этих объектов воздушной инфраструктуры. Аэропорт Южно-Сахалинск стоит в программе приватизации, и мы изучаем вопрос о возможности участия в аукционе. В Петропавловске-Камчатском аэропорт передается из ведения федерации на краевой уровень, мы налаживаем рабочие контакты с региональными властями, предлагаем свои возможности инвестирования модернизации объекта и видим ответную заинтересованность.

Досье "ДК"

Генеральный план (мастер-план) разбивает развитие аэропорта в Хабаровске на 3 этапа. По расчетам корейских экспертов, к 2020 году, когда должна закончиться реализация 1-го этапа, пассажиропоток аэропорта будет равняться 2,5 млн пассажиров, грузопоток – 50 тыс. тонн. А к 2030 году, когда закончится 2-й этап, пассажиропоток достигнет 4 млн пассажиров в год, грузопоток – 74 тыс. тонн. На окончательном этапе, за границами 2030 года, при соблюдении определенных рекомендаций, аэропорт сможет обслужить пассажиропоток в 10 млн человек.

Стратегии развития предполагают превращение Хабаровского аэропорта в многофункциональный AirСity, где, помимо основных функций обслуживания авиаперевозок, предприятие будет выполнять множество других бизнес-функций, в числе которых выделяются создание зон логистики, крупных коммерческих объектов, зон технического обслуживания воздушных судов, зон свободной торговли. Уже на первом этапе в Хабаровске будет построен новый объединенный пассажирский терминал внутренних и международных линий площадью 32 тыс. кв. метров. Откроется новый цех бортового питания, с возможностью выпуска более 4,7 тыс. комплектов питания в сутки. Появятся 3-полосная дорога, фронтальный подъезд и автостоянка на 1050 мест. Объем инвестиций в строительство нового пассажирского терминала составит не менее $150 млн. Впрочем, все это будет иметь смысл, если в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015)» произойдет реконструкция ВПП-1, усиление отдельных участков перрона, продление и строительство новых скоростных рулежных дорожек аэродрома.

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