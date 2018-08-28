|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 31 Августа, 20:21 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Логистические компании Приморья объединились в ассоциацию
Необходимость создания подобной ассоциации назрела давно. Интерес к дальневосточному рынку транспортных и логистических услуг постоянно растет, а информация о нем разрозненная. Ведь сегодня на этом рынке работают сотни компаний: только услуги по поставке спецтехники и автомашин во Владивостоке предоставляют более 50 фирм. Ассоциация будет способствовать созданию благоприятных условий для развития транспортной логистики Приморья, а также притоку новых клиентов из регионов России для логистических и транспортных компаний Приморья.
- АПЛК «Синергия Логистик» работает в тесном контакте с ведущими логистическими компаниями Приморья, - рассказала президент ассоциации Жанна КОРСАК. - Ассоциация логистов даст заказчикам дополнительные гарантии при выборе поставщика услуг. Это обеспечит грузоотправителям безопасный выбор стабильной транспортной компании, наиболее экономически обоснованного варианта доставки, поможет наладить конструктивный диалог заказчиков и логистических компаний, а также предоставит дополнительные финансовые гарантии при заключении сделок. Аналогов такому союзу логистов в нашей стране мы пока не знаем, но уверены, что деятельность нашей ассоциации будет способствовать дальнейшему привлечению и расширению грузового потока через Приморье, конкурентной привлекательности услуг дальневосточных транспортных и логистических компаний.
- Миллиарды на подготовку к зиме
- Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Георгий ШПЕРЛИНГ, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" и ООО "Газпром межрегионгаз Дальний Восток": Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- Сбербанк профинансировал лесопромышленный холдинг RFP Group
- Полиметалл начал год с роста
- АНО "АТР" и Aggreko сформировали "дорожную карту" по бесперебойному энергоснабжению изолированных поселков Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017. Дальний Восток"
- Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства
- 4,8 млрд рублей инвестиций запланировано в АО "Дальневосточная генерирующая компания"
- Дальневосточная железная дорога уверенно наращивает объемы грузовых перевозок
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.