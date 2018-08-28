|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 07 Сентября, 09:50 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018
07.09 |Всероссийский форум для предпринимателей стартовал в Приамурье
07.09 |Глава Приамурья предложил дать поручение Правительству страны о субсидировании ряда авиасообщений
07.09 |Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
07.09 |"Российские железные дороги" сформировали программу по созданию мостового перехода с Сахалина на материк
06.09 |Владивосток накормят высококачественными полуфабрикатами
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
10 Ноября 2011, 19:01 | Компании
Хабаровский самородок пополнит Алмазный фонд РФ
Золотой самородок весом более 7,5 кг, найденный на прииске артели «Восток» в Хабаровском крае, будет передан в Алмазный фонд России. Об этом сообщил председатель правления артели Геннадий МАЛЫШЕВСКИЙ на встрече с губернатором Вячеславом ШПОРТОМ.
Самородок 914 пробы - самый крупный в истории местной золотодобычи. На месторождении Иркиндан его обнаружил гидромониторщик Александр СТАРОВОЙТОВ. Среди камней, застрявших в ячейках, он заметил блеск большого камня, который оказался огромным плоским куском золота. За эту находку работника наградили памятным знаком артели «Золотой орел». По словам Геннадия Малышевского, самородок стал лучшим подарком к 40-летию артели «Восток» и, скорее всего, получит соответствующее название. Техническая цена самородка - без малого 13 млн рублей.
Теги:
Loading...
Новости раздела
- Миллиарды на подготовку к зиме
- Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Георгий ШПЕРЛИНГ, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" и ООО "Газпром межрегионгаз Дальний Восток": Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- Сбербанк профинансировал лесопромышленный холдинг RFP Group
- Полиметалл начал год с роста
- АНО "АТР" и Aggreko сформировали "дорожную карту" по бесперебойному энергоснабжению изолированных поселков Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017. Дальний Восток"
- Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства
- 4,8 млрд рублей инвестиций запланировано в АО "Дальневосточная генерирующая компания"
- Дальневосточная железная дорога уверенно наращивает объемы грузовых перевозок
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.