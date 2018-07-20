|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 25 Августа, 03:08 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018
24.08 |1182 "звоночка" получила мэрия Владивостока от неравнодушных жителей за неделю
24.08 |Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
24.08 |Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью
24.08 |Алмазные "короли" летят во Владивосток
24.08 |Резидент ТОР "Камчатка" завершает строительство завода по переработке минтая
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
10 Ноября 2011, 19:16 | Компании
VIP-Суперджеты отправятся в Индианаполис
Два самолета Sukhoi Business Jet были куплены швейцарской компанией Comlux. SuperJet International – совместное предприятие компании Alenia Aeronautica, входящей в группу «Финмекканика», и компании «Сухой» объявило о заключении контракта с группой компаний Comlux о продаже двух самолетов Sukhoi Business Jet (SBJ) и опционе еще на два самолета.
Таким образом, Comlux становится стартовым заказчиком SuperJet International новой VIP-версии самолета. Comlux является одной из ведущих инновационных групп на мировом рынке бизнес-авиации, предлагающей VIP-пассажирам новые продукты, соответствующие их потребностям.
Начало поставок запланировано на 2014 год. Стоимость контракта составляет 200 млн долл. США, включая стоимость опционов. VIP-интерьер салона самолета будет спроектирован и установлен в центре по кастомизации Comlux America в Индианаполисе (CША). Complux America выбран в качестве первого центра по кастомизации Sukhoi Business Jet.
Теги:
Loading...
Новости раздела
- Сбербанк профинансировал лесопромышленный холдинг RFP Group
- Полиметалл начал год с роста
- АНО "АТР" и Aggreko сформировали "дорожную карту" по бесперебойному энергоснабжению изолированных поселков Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017. Дальний Восток"
- Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства
- 4,8 млрд рублей инвестиций запланировано в АО "Дальневосточная генерирующая компания"
- Дальневосточная железная дорога уверенно наращивает объемы грузовых перевозок
- Восточный вектор магистрали
- Перспективный газ
- ДРСК обеспечивает энергией новую экономику Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
17 Июля 2018, 10:15Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
Loading...RedTram
17 Июля 2018, 10:00Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
17 Июля 2018, 09:15Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.