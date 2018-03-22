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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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АНО "АТР" и Aggreko сформировали "дорожную карту" по бесперебойному энергоснабжению изолированных поселков Дальнего Востока
Компанией Aggreko и Агентством по технологическому развитию сформирована «дорожная карта» применения технологии и бизнес модели шотландской компании по организации бесперебойного энергоснабжения в отдалённых населённых пунктах и на изолированных производствах Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Чукотского автономного округа.
В рамках совместной работы Агентство по технологическому развитию провело анализ рынка децентрализованного энергоснабжения Дальнего Востока Российской Федерации. Кроме того, сотрудники АНО «АТР» провели первичные переговоры с представителями региональных администраций и смогли оценить их заинтересованность в автономных энергетических установках в труднодоступных местах Дальнего Востока.
Представленная технология позволяет быстро и эффективно решать проблемы энергоснабжения в отдаленных уголках России, в частности, в Дальневосточном федеральном округе. Поставщик технологии и по сути инвестор в установленную мощность – компания Aggreko – предлагает установку на удаленных территориях мобильных модульных энергокомплексов различной мощности, в короткие сроки и без капитальных затрат. Решение может применяться в населенных пунктах и на промышленных объектах, где отсутствует подключение к центральной сети, либо требуется дополнительная основная или резервная мощность. Также технология может использоваться для модернизации действующих энергоузлов: решение позволяет заменить старое оборудование на новое, снизить стоимость кВт/ч за счет более экономичного потребления дизельного топлива, масла, уменьшения затрат на обслуживание и ремонтные работы.
Собственное оборудование Aggreko поставляется в стандартных морских контейнерах, что обеспечивает компактное размещение мобильного энергокомплекса. В состав типовой электростанции Aggreko входят генераторы дизельные, газовые и мазутные, топливные ёмкости, мобильный узел подачи топлива, накопители электрической энергии, силовой трансформатор, операторский модуль и контейнер с запасными частями. Возможно частичное применение ВИЭ в формате гибридных энергокомплексов распределенной генерации. Продвигаемая технология подкреплена гибкой экономической моделью.
Aggreko – глобальная компания, мировой лидер в области предоставления услуг мобильного энергоснабжения собственного производства, нагрева, охлаждения и осушения, имеющий 204 площадки во все мире. Работая с разными проектами, от градостроительства до уникальных коммерческих программ и экстренных гуманитарных миссий, компания использует накопленные знания, опыт и оборудование повсеместно — от крупнейших городов мира до самых отдаленных уголков планеты.
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