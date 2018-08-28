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Четверг| 20 Сентября, 00:45 |
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ДЦСС подкорректировал проект развития судостроения на юге Приморья
Пожалуй, это одно из первых открытых выступлений представителя ДЦСС о планах по созданию судостроительного комплекса на юге Приморского края, подтвержденных картинами реальной стройки на территории завода «Звезда». Отмечаемая всеми информационная закрытость компании, вероятно, имела под собой основание, но сыграла негативную роль в формировании общественного мнения об одном из самых важных для Приморья и долго обсуждаемых проектов. В народе его все еще называют «потемкинской деревней». Обычные люди могут так говорить, не видя непосредственной стройки. Но удивляет то, что в него до сих пор не верят и некоторые ответственные лица из местных властных кругов, казалось бы, более осведомленных об экономических и политических делах края. И эти сомнения вновь прозвучали уже после завершения формирования нового российского правительства, на круглом столе во Владивостоке, где в очередной раз была предпринята попытка понять будущее Дальнего Востока, теперь в связи с созданием специального Министерства развития.
Оптимизация ДЦСС
Предприятия ДЦСС расположены на Дальнем Востоке на территории трех краев: Приморского, Хабаровского и Камчатского. На территории Хабаровского края – это Хабаровский и Амурский судостроительные заводы, на Камчатке – Северо-Восточный ремонтный центр.
В Приморском крае – это «Центр судоремонта Дальзавод», который в прошлом году объединил мощности бывших 178-го СРЗ, холдинговой компании «Дальзавод» и 92-го СРЗ, теперь на них сосредоточено все, что ремонтируется на надводных кораблях и дизельных подводных лодках. Далее – это «ДВЗ «Звезда», который занимается ремонтом атомных подводных лодок, выполняет работы по утилизации АПЛ.
Две бухты в Приморском крае – Большой Камень и Пять Охотников выбраны под строительство нового мирового уровня судостроительного комплекса, способного создавать суда любого класса и водоизмещения, буровые и добывающие платформы. Но главным центром строительства станет территория бухты Большой Камень, где расположен завод «Звезда». Изначально было задумано провести модернизацию завода в рамках военного производства, а рядом создавать гражданское в виде параллельного проекта. Последующая оптимизация большого проекта изменила планы. В рамках Завода «Звезда» был выделен «Судостроительный комплекс «Звезда», получивший официальный статус первого этапа большой стройки по созданию судостроительного комплекса. Строительная площадка первого этапа развернута на территории 13 га, и уже в сентябре этого года, пообещал Юрий Фильченок, на ней планируется запуск производственной линии по резке судового металла. А в декабре первая стадия проекта будет сдана строителями в эксплуатацию в полном объеме и начнет изготовление конструкций для судовых корпусов.
Досье «ДК»
Первая очередь обеспечит переработку до 45 тыс. т листового и профильного металла. К июлю этого года в цехах начнется монтаж технологического оборудования, которое поступает от российских, немецких и итальянских производителей. На стройке работает около 300 человек.
В целом проект судостроительного комплекса на юге Приморского края, который ДЦСС активно реализует в последние два года, объединяет несколько стратегий, говорит Юрий Фильченок.
– Мы объединили практически все наработки, которые создали в сотрудничестве с южнокорейской компанией ДСМЕ и южнокитайскими партнерами в области федерального проекта, выполненного проектной организацией Союзпроектверфь, и все технологии, о которых говорилось последние 2-3 года. В итоге весь проект оказался разбит на несколько очередей, каждая из которых позволяет получать практический продукт примерно каждые два года.
В наследство от Сталина
В этом году был окончательно решен вопрос с передачей военных или иных земель, оказавшихся в границах стройплощадок, в собственность ДЦСС. Теперь у Дальневосточного центра судостроения развязаны руки, он получил лучшую как с географической точки зрения, так и с геополитической территорию для развития. Дело в том, что после распада СССР в России не осталось более удобных площадок для активного развития круглогодичного судостроения.
– Еще СТАЛИН в 1946 году подписывал решение о строительстве в бухте Большого Камня судостроительного завода. В те годы по целому ряду причин оно не было реализовано. Сегодня мы это решение воплощаем в жизнь, – отметил Юрий Фильченок. – Эта площадка достаточно близко расположена к крупнейшему городу региона с развитой промышленной базой – Владивостоку, к центру подготовки кадров – Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ). И, что чрезвычайно важно, она находится на расстоянии менее 500 миль от крупнейших центров мирового судостроения – южно-корейских и восточно-китайских верфей. Это позволит нам экономически выгодно осуществлять межзаводскую кооперацию по изготовлению различных конструкций.
О этапах большого пути
Основными целями большого проекта ДЦСС являются создание судостроительного производства, которое обеспечит строительство сложных судов и кораблей, и изготовление конструкций для офшорных платформ для различных целей. Сроки реализации укладываются в промежуток между 2012 и 2018 годами. После окончания работ на судостроительном производстве будет работать около 8 тыс. человек.
Проект подразумевает разбивку по очередям. О первой уже было сказано, планируется, что она будет закончена в этом году и позволит создавать конструкции и строить суда небольшого водоизмещения.
– На втором этапе мы планируем построить тяжелые стапели, которые позволят нам строить суда типа Афрамакс. Рядом уже заложено изготовление в конечном виде элементов строений полупогружных и других видов морских платформ. Этот этап реализуется во взаимодействии с мировыми лидерами в этой области – южно-корейскими, китайскими и сингапурскими партнерами. Это экономически целесообразно, мы находимся в одной экономической зоне, доставка морем таких объектов отработана и не вызывает никаких сложностей. Южно-корейские компании часть своих проектов реализуют на южно-китайских верфях. Нам не возбраняется делать то же самое при реализации наших проектов. Строительство второй очереди начинается в этом году, и в течение двух лет, т. е. в 2014 году, мы постараемся ее завершить, – пояснил руководитель ДЦСС.
Третья очередь предполагает создание крупнейшего в России сухого дока длиной 485 м, который ориентирован на строительство любых водоизмещающих объектов, как кораблей, судов, так и офшорных конструкций. Ее завершение планируется в 2015 году.
Четвертая очередь связана с формированием цехов насыщения, ее придется делать параллельно со второй и третьей очередями, что будет опять же эффективно с экономической точки зрения.
Пятый – запасной
– После третьего этапа мы планируем перерабатывать около 90 тыс. т металла в год, что является крупным показателем, – говорит гендиректор ОАО «ДЦСС». – Сегодня в России есть только один большой проект, который перерабатывает до 60 тыс. т металла в год. Дальневосточный судостроительный проект намерен конкурировать с южнокорейскими верфями, но будет иметь свою нишу, так как нацелен на строительство объектов для российского Арктического шельфа.
Пока обсуждается вопрос, достаточно ли будет мощностей новой верфи, чтобы закрыть ожидаемые потребности? Если объемов переработки металлов не хватит, в этом случае подразумевается пуск следующего, пятого этапа в бухте Пяти Охотников. Он полностью разработан, сделаны все исследования для начала рабочего проектирования. Пятый этап позволит увеличить мощности по сборке офшорных конструкций, если это будет затребовано заказчиками.
Остается добавить то, о чем несколько раньше говорил заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС» Владимир ЦЫБИН: на примыкающей с севера к заводу «Звезда» территории бывшего филиала «Амурского СРЗ» ДЦСС со временем, возможно, сделает достроечную базу. Все окончательно определится к 2020 году. «За рамки федеральной программы мы не выходим», – добавил Владимир Цыбин.
Досье «ДК»
В проекте ДЦСС участвуют иностранные партнеры: ОАО «Восток-Раффлс» – совместное предприятие с сингапурской компанией CIMC Raffles Offshore (Singapore), займется строительством верфи офшорного судостроения в бухте Пять Охотников, где планируется строительство и сборка полупогружных и иных буровых установок для разведки и добычи нефти и газа на шельфе России, и ООО «Звезда-ДСМЕ» – совместное предприятие с корейской компанией Daewoo Shipbuilding and arine Engineering (DSME), займется строительством судостроительной верфи в южной части бухты Большой Камень.
Надежда ВОРОНЦОВА, «Дальневосточный капитал».
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