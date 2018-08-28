ДЦСС подкорректировал проект развития судостроения на юге Приморья

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 20 Сентября, 00:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6000 р.
10 CNY 980 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
19.09 |
Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
19.09 |
Приморье лидирует в сдаче биометрических данных среди регионов России
19.09 |
"Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
19.09 |
Сбербанк установил во Владивостоке "умную" остановку
19.09 |
На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
13 Июня 2012, 23:00 | Компании

ДЦСС подкорректировал проект развития судостроения на юге Приморья

Своим докладом на прошедшей во Владивостоке в мае конференции «Тихоокеанский шельф – 2012» заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Юрий ФИЛЬЧЕНОК озвучил, по всей видимости, окончательный или близкий к нему вариант стадий проекта развития судостроительного комплекса на юге Приморского края.

Пожалуй, это одно из первых открытых выступлений представителя ДЦСС о планах по созданию судостроительного комплекса на юге Приморского края, подтвержденных картинами реальной стройки на территории завода «Звезда». Отмечаемая всеми информационная закрытость компании, вероятно, имела под собой основание, но сыграла негативную роль в формировании общественного мнения об одном из самых важных для Приморья и долго обсуждаемых проектов. В народе его все еще называют «потемкинской деревней». Обычные люди могут так говорить, не видя непосредственной стройки. Но удивляет то, что в него до сих пор не верят и некоторые ответственные лица из местных властных кругов, казалось бы, более осведомленных об экономических и политических делах края. И эти сомнения вновь прозвучали уже после завершения формирования нового российского правительства, на круглом столе во Владивостоке, где в очередной раз была предпринята попытка понять будущее Дальнего Востока, теперь в связи с созданием специального Министерства развития.

Оптимизация ДЦСС

Предприятия ДЦСС расположены на Дальнем Востоке на территории трех краев: Приморского, Хабаровского и Камчатского. На территории Хабаровского края – это Хабаровский и Амурский судостроительные заводы, на Камчатке – Северо-Восточный ремонтный центр.

В Приморском крае – это «Центр судоремонта Дальзавод», который в прошлом году объединил мощности бывших 178-го СРЗ, холдинговой компании «Дальзавод» и 92-го СРЗ, теперь на них сосредоточено все, что ремонтируется на надводных кораблях и дизельных подводных лодках. Далее – это «ДВЗ «Звезда», который занимается ремонтом атомных подводных лодок, выполняет работы по утилизации АПЛ.

Две бухты в Приморском крае – Большой Камень и Пять Охотников выбраны под строительство нового мирового уровня судостроительного комплекса, способного создавать суда любого класса и водоизмещения, буровые и добывающие платформы. Но главным центром строительства станет территория бухты Большой Камень, где расположен завод «Звезда». Изначально было задумано провести модернизацию завода в рамках военного производства, а рядом создавать гражданское в виде параллельного проекта. Последующая оптимизация большого проекта изменила планы. В рамках Завода «Звезда» был выделен «Судостроительный комплекс «Звезда», получивший официальный статус первого этапа большой стройки по созданию судостроительного комплекса. Строительная площадка первого этапа развернута на территории 13 га, и уже в сентябре этого года, пообещал Юрий Фильченок, на ней планируется запуск производственной линии по резке судового металла. А в декабре первая стадия проекта будет сдана строителями в эксплуатацию в полном объеме и начнет изготовление конструкций для судовых корпусов.

Досье «ДК»

Первая очередь обеспечит переработку до 45 тыс. т листового и профильного металла. К июлю этого года в цехах начнется монтаж технологического оборудования, которое поступает от российских, немецких и итальянских производителей. На стройке работает около 300 человек.

В целом проект судостроительного комплекса на юге Приморского края, который ДЦСС активно реализует в последние два года, объединяет несколько стратегий, говорит Юрий Фильченок.

– Мы объединили практически все наработки, которые создали в сотрудничестве с южнокорейской компанией ДСМЕ и южнокитайскими партнерами в области федерального проекта, выполненного проектной организацией Союзпроектверфь, и все технологии, о которых говорилось последние 2-3 года. В итоге весь проект оказался разбит на несколько очередей, каждая из которых позволяет получать практический продукт примерно каждые два года.

В наследство от Сталина

В этом году был окончательно решен вопрос с передачей военных или иных земель, оказавшихся в границах стройплощадок, в собственность ДЦСС. Теперь у Дальневосточного центра судостроения развязаны руки, он получил лучшую как с географической точки зрения, так и с геополитической территорию для развития. Дело в том, что после распада СССР в России не осталось более удобных площадок для активного развития круглогодичного судостроения.

– Еще СТАЛИН в 1946 году подписывал решение о строительстве в бухте Большого Камня судостроительного завода. В те годы по целому ряду причин оно не было реализовано. Сегодня мы это решение воплощаем в жизнь, – отметил Юрий Фильченок. – Эта площадка достаточно близко расположена к крупнейшему городу региона с развитой промышленной базой – Владивостоку, к центру подготовки кадров – Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ). И, что чрезвычайно важно, она находится на расстоянии менее 500 миль от крупнейших центров мирового судостроения – южно-корейских и восточно-китайских верфей. Это позволит нам экономически выгодно осуществлять межзаводскую кооперацию по изготовлению различных конструкций.

О этапах большого пути

Основными целями большого проекта ДЦСС являются создание судостроительного производства, которое обеспечит строительство сложных судов и кораблей, и изготовление конструкций для офшорных платформ для различных целей. Сроки реализации укладываются в промежуток между 2012 и 2018 годами. После окончания работ на судостроительном производстве будет работать около 8 тыс. человек.

Проект подразумевает разбивку по очередям. О первой уже было сказано, планируется, что она будет закончена в этом году и позволит создавать конструкции и строить суда небольшого водоизмещения.

– На втором этапе мы планируем построить тяжелые стапели, которые позволят нам строить суда типа Афрамакс. Рядом уже заложено изготовление в конечном виде элементов строений полупогружных и других видов морских платформ. Этот этап реализуется во взаимодействии с мировыми лидерами в этой области – южно-корейскими, китайскими и сингапурскими партнерами. Это экономически целесообразно, мы находимся в одной экономической зоне, доставка морем таких объектов отработана и не вызывает никаких сложностей. Южно-корейские компании часть своих проектов реализуют на южно-китайских верфях. Нам не возбраняется делать то же самое при реализации наших проектов. Строительство второй очереди начинается в этом году, и в течение двух лет, т. е. в 2014 году, мы постараемся ее завершить, – пояснил руководитель ДЦСС.

Третья очередь предполагает создание крупнейшего в России сухого дока длиной 485 м, который ориентирован на строительство любых водоизмещающих объектов, как кораблей, судов, так и офшорных конструкций. Ее завершение планируется в 2015 году.

Четвертая очередь связана с формированием цехов насыщения, ее придется делать параллельно со второй и третьей очередями, что будет опять же эффективно с экономической точки зрения.

Пятый – запасной

– После третьего этапа мы планируем перерабатывать около 90 тыс. т металла в год, что является крупным показателем, – говорит гендиректор ОАО «ДЦСС». – Сегодня в России есть только один большой проект, который перерабатывает до 60 тыс. т металла в год. Дальневосточный судостроительный проект намерен конкурировать с южнокорейскими верфями, но будет иметь свою нишу, так как нацелен на строительство объектов для российского Арктического шельфа.

Пока обсуждается вопрос, достаточно ли будет мощностей новой верфи, чтобы закрыть ожидаемые потребности? Если объемов переработки металлов не хватит, в этом случае подразумевается пуск следующего, пятого этапа в бухте Пяти Охотников. Он полностью разработан, сделаны все исследования для начала рабочего проектирования. Пятый этап позволит увеличить мощности по сборке офшорных конструкций, если это будет затребовано заказчиками.

Остается добавить то, о чем несколько раньше говорил заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС» Владимир ЦЫБИН: на примыкающей с севера к заводу «Звезда» территории бывшего филиала «Амурского СРЗ» ДЦСС со временем, возможно, сделает достроечную базу. Все окончательно определится к 2020 году. «За рамки федеральной программы мы не выходим», – добавил Владимир Цыбин.

Досье «ДК»

В проекте ДЦСС участвуют иностранные партнеры: ОАО «Восток-Раффлс» – совместное предприятие с сингапурской компанией CIMC Raffles Offshore (Singapore), займется строительством верфи офшорного судостроения в бухте Пять Охотников, где планируется строительство и сборка полупогружных и иных буровых установок для разведки и добычи нефти и газа на шельфе России, и ООО «Звезда-ДСМЕ» – совместное предприятие с корейской компанией Daewoo Shipbuilding and arine Engineering (DSME), займется строительством судостроительной верфи в южной части бухты Большой Камень.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Дальневосточный капитал».

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика