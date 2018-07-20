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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:12 |
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Молодой специалист Хабаровского НПЗ – это звание
Программа поддержки молодых специалистов была разработана на Хабаровском НПЗ при активной поддержке собственника предприятия НК «Альянс» в 2010 году. Она призвана обеспечить оперативную и эффективную адаптацию молодых специалистов на предприятии, создать условия для профессионального роста, раскрытия и реализации потенциала молодых специалистов. В рамках Программы молодые специалисты имеют возможность получить необходимые для работы навыки и знания, а также предложить свои идеи для лучшей и эффективной работы предприятия в рамках «Конкурса проектов».
Действовать программа начала с 2011 года. В первый набор были отобраны 57 сотрудников с высшим образованием, чей возраст не старше 27 лет и стаж работы на предприятии меньше 3 лет. Каждому участнику приказом руководства завода был присвоен статус молодого специалиста и назначен персональный наставник. Как рассказывает ведущий специалист заводского отдела обучения и развития персонала Татьяна НЕСТЕРОВА, в течение года участники программы прошли курс «Введение в компанию», командообразующее мероприятие, тренинг «Эффективное обучение и развитие», курсы по повышению компьютерной грамотности. Для наставников проведен специальный тренинг «Эффективный наставник». Все мероприятия по развитию заносились в паспорт молодого специалиста – электронный документ, в котором проставляются оценки по каждому мероприятию и отмечается активность обучающихся.
По итогам работы первого года программы было проведено социологическое исследование среди участников и их наставников, которое показало: содержание программы устраивает 95% опрошенных, ее полезность подчеркивают 84,7% респондентов, а 88,7% дают положительную оценку программе в целом. По мнению Татьяны Нестеровой, данные отзывы вселяют уверенность в том, что программа развития молодых специалистов нужна и полезна, но окончательные итоги подводить рано – работа только началась.
С февраля по март этого года в отделе обучения и развития персонала Хабаровского НПЗ проходил прием заявок на второй набор обучения в рамках программы, были выбраны более 30 молодых работников. В апреле они прошли курс «Введение в компанию», а в июне были в торжественной обстановке посвящены в молодые специалисты.
В 2012 году занятия для первогодок пройдут по утвержденному графику первого набора. А молодых специалистов второго года обучения ждут тренинги «Эффективная работа с информацией», «Эффективная презентация». Их наставников – тренинг «Развитие молодых специалистов». Стоит отметить, что тренинги проводит имеющая хорошую репутацию на этом рынке московская компания «MBD Консалтинг».
Интерес к программе на заводе высок, и ее актуальность вряд ли снизится в будущем. Благодаря политике по привлечению на производство молодежи с 2002 года по нынешнее время процент сотрудников в возрасте до 30 лет поднялся на предприятии с 10% до 24%, а средний возраст работников снизился до 42 лет. В 2011 и в 2012 годах «НК Альянс» запланирован беспрецедентный по своему масштабу набор молодых специалистов для Хабаровского НПЗ – с вводом новых установок переработки нефти открывается сразу 179 вакансий, заполнить которые планируется в большинстве случаев молодыми людьми. Участие в программе дает им возможность не только освоить профессию, но и улучшить перспективы карьерного роста – как ожидается, наиболее успешные участники программы станут основой кадрового резерва предприятия.
Александр НИКОЛАЕВ, «Дальневосточный капитал».
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