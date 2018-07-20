|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 14 Августа, 07:19 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018
13.08 |В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
13.08 |Пять регионов ДФО получат поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
13.08 |Резидент ТОР "Беринговский" начал добычу золота
10.08 |Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
10.08 |Резидент ТОР "Николаевск" завершает первый этап строительства и разработки золоторудного месторождения
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
15 Июля 2015, 19:35 | Компании
ДГК изменила организационно-правовую форму с ОАО на АО
Решением единственного акционера ОАО "ДГК" (100% акций принадлежат ОАО "ДЭК") изменена организационно-правовая форма генкомпании с открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") на акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК").
На годовом собрании акционеров ДГК был избран новый состав совета директоров, куда вошли шесть новых членов, в том числе генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ.
Акционеры также приняли решение не выплачивать дивиденды по акциям общества в связи с убытком. В 2014 году ДГК увеличила чистый убыток в 2,1 раза по сравнению с 2013 годом - до 1,683 млрд рублей. Выручка увеличилась на 6,7% - до 59 млрд 893,627 млн рублей.
Loading...
Новости раздела
- Сбербанк профинансировал лесопромышленный холдинг RFP Group
- Полиметалл начал год с роста
- АНО "АТР" и Aggreko сформировали "дорожную карту" по бесперебойному энергоснабжению изолированных поселков Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017. Дальний Восток"
- Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства
- 4,8 млрд рублей инвестиций запланировано в АО "Дальневосточная генерирующая компания"
- Дальневосточная железная дорога уверенно наращивает объемы грузовых перевозок
- Восточный вектор магистрали
- Перспективный газ
- ДРСК обеспечивает энергией новую экономику Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
17 Июля 2018, 10:15Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
Loading...RedTram
17 Июля 2018, 10:00Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
17 Июля 2018, 09:15Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.