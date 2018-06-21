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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:41 |
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В 2013 году АЛРОСА получила убыток от курсовых разниц в размере около 2,7 млрд рублей
По данным компании, основным фактором для снижения прибыли стала величина переоценки акций ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В 2012 году АЛРОСА получила за счет дооценки финансовых вложений 14,471 млрд рублей прибыли, в 2013 году - 4,916 млрд рублей.
В 2013 году АЛРОСА получила убыток от курсовых разниц в размере около 2,7 млрд рублей, тогда как по итогам 2012 года - прибыль от курсовых разниц (около 2,4 млрд рублей). «Без учета переоценки финансовых вложений и курсовых разниц чистая прибыль АК «АЛРОСА» по РСБУ за 2013 год составила бы 33,34 млрд рублей, а в 2012 году - 22,7 млрд рублей», - сообщили в компании.
Выручка компании за год выросла на 6,7% - до 138,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения - снизилась на 9,8%, до 43,405 млрд рублей. Прибыль от продаж в 2013 году увеличилась на 3,1% - до 53,466 млрд рублей, себестоимость продаж - на 7,4%, до $62,205 млрд.
Валовая прибыль АК «АЛРОСА» выросла на 6,2% - до $76,019 млрд. По данным на конец 2013 года, кредиторская задолженность АК «АЛРОСА» составляет 12,307 млрд рублей, что на 28% превышает показатель на конец 2012 года. Денежные средства на балансе компании за период выросли в 2,2 раза - до 4,56 млрд рублей.
АЛРОСА является крупнейшим в России производителем алмазов, на ее долю приходится около 25% мировой добычи и 97% всех алмазов в РФ. По итогам 2013 года компания увеличила добычу алмазов на 7% по сравнению с 2012 годом - до 36,9 млн карат.
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