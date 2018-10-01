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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"ДК" составил список дальневосточных компаний с офшорным участием
Задачу деофшоризации президент Владимир ПУТИН поставил еще в прошлом году, а крымские события и последовавшая за этим нервная реакция Запада сделали эти планы еще более актуальными. Сейчас Минфин и Банк России формируют разные списки офшоров. Минфин формирует свой список для понимания целей налогообложения, Центробанк - для валютного регулирования и противодействия отмыванию преступных доходов.
Чиновники целились не на «дочек» компаний, а, скорее, на граждан, владеющих российскими компаниями через офшорные структуры, рассказывают юристы, консультирующие Минфин. Таких в России много: Владимир ПОТАНИН владеет 30,02% в «Норникеле» через несколько структур, в том числе кипрскую, Владимир ЛИСИН владеет Новолипецким меткомбинатом через кипрскую Fletcher (85,54%), а 63,46% Evraz принадлежит кипрской Lanebrook Романа АБРАМОВИЧА и его партнеров.
Такие квазииностранцы получают дивиденды и проценты от российских активов не напрямую, а транзитом через низконалоговые страны и платят минимальный налог: на Кипре по дивидендам - 5% вместо 15%, по процентам - 0% вместо 20%. Теперь эти доходы будут расцениваться как часть российского дохода. Компании будут платить с нераспределенной прибыли 20%, а российские акционеры - 13% НДФЛ. Под закон подпадут не только фирмы в офшорах, входящих в черный список Минфина, но и компании в низконалоговых странах, очень высока вероятность, что в список таких стран попадет Кипр. Это лишает транзитные налоговые схемы смысла.
«Дальневосточный капитал» составил список некоторых дальневосточных компаний с офшорным участием.
ООО «Эрчим-Тхан» (Республика Саха (Якутия)). Предприятие разрабатывает угольные месторождения в Якутии с запасами в 100 млн тонн и потенциальной добычей в 2,5 млн тонн в год. Помимо ОАО «Иркутскэнерго», которому принадлежит 50,1% компании, кипрская «Рифато Файнэншнл Лимитед» владеет 49,9%. А кипрский офшор Intrasafe Ltd значился одним из аффилированных лиц «Иркутскэнерго».
ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча». Владелец Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения федерального значения в Якутии еще недавно имел среди акционеров два кипрских офшора - Yakut Energy Limited (37,38%) и Finfund Limited (16,82%). В дальнейшем единственным акционером «Таас-Юрях нефтегазодобыча» стала «дочка» НК «Роснефть» ООО «РН-Восточная Сибирь». Кто скрывался за офшорной личиной, так и осталось тайной.
ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» («ГХК «Бор», Приморский край). Компания, эксплуатирующая единственное действующее борное месторождение в России, контролируется кипрскими «Инитрод Лимитед» (Initrode Limited), «Энегру Лимитед» (Enegru Limited) и «Сетилиус Девелопмент Лимитед» (Setilius Development Limited). В настоящее время собственники «Бора» разрабатывают план по переносу корпоративной структуры на территорию РФ. Процесс должен завершиться до конца мая. «ГХК «Бор» с пониманием относится к планам российских властей по деофшоризации российской экономики. Акционеры комбината приняли решение о начале процесса переноса корпоративной cтруктуры на территорию Российской Федерации. В ближайшее время структура собственников ГХК «Бор» будет полностью сосредоточена в российской юрисдикции. Смена структуры собственности должна завершиться до конца мая. Таким образом, комбинат уже в самое ближайшее время может претендовать на получение государственной поддержки», - сообщила компания.
ОАО «Соллерс» (Москва). Материнской компанией группы, реализующей крупный проект автосборочного производства во Владивостоке, является зарегистрированная на Кипре Newdeal Investments Limited. Конечным бенефициаром группы является гендиректор ОАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ.
ОK «РусАл». Российский алюминиевый гигант, входящий в бизнес-империю Олега ДЕРИПАСКИ, зарегистрирован на британском острове Джерси. В 2012 году «РусАл» стал единственным владельцем ЗАО «Ярославская горнорудная компания» (Приморский край), единственного в России производителя и поставщика флюоритового концентрата, который, в свою очередь, используется при выпуске первичного алюминия. В настоящее время комбинат законсервирован, как минимум до мая 2016 года.
ООО «Первая игровая компания Востока» (Приморский край). Обладатель лицензии на игровую деятельность в возводимой интегрированной развлекательной зоне «Приморье» еще в 2012 году получил двух офшорных владельцев - «Ориентал Риджент Лимитед» (Гонконг) и «Кинетик Инвестментс Инк.» (Сейшельские острова). В настоящее время 100% ООО «Первая игровая компания Востока» принадлежат «Ориентал Риджент Лимитед».
ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (Приморский край). Один из крупнейших российских производителей свинцового концентрата до недавнего времени был подконтролен Василию УСОЛЬЦЕВУ, бывшему депутату Госдумы от Приморья, а ныне вице-губернатору Приморья. В настоящее время по 25% акций «Дальполиметалла» принадлежит зарегистрированным на Сейшелах Satilla Investments Limed и Savalas Corporation.
ОАО «Восточный порт» (Приморский край). «Кузбассразрезуголь» контролирует крупнейшего в России стивидора по перевалке каменного угля через «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» (Кипр) - 74,57% уставного капитала порта (75,07% обыкновенных акций).
ОАО «СУЭК» через материнскую компанию SUEK PLC (Кипр) контролирует два крупных угледобывающих актива - ОАО «Приморскуголь» (Приморский край, 86,12% принадлежат кипрской Donalink Limited) и ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский край).
ОАО «Ванинский морской торговый порт» (Хабаровский край). В 2012 году группа «Мечел» приобрела 55% уставного капитала (73,3% обыкновенных акций) стивидора через свою транспортную «дочку» ООО «Мечел Транс», однако в январе 2013 года продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам «Оперн Трейд Лтд.», «Седмино Инвестментс Лтд.» и «Травине Трейдинг Лтд.» (по 23,68% голосующих акций каждой), оставив у себя около 1,5% голосующих акций. Затем «Мечел Транс» выкупил у En+ Group 21,64% обыкновенных акций стивидора и 47,6% «префов» (суммарно пакет En+ составил около 28% уставного капитала). Затем доли акционеров еще несколько раз менялись, а некоторые сократили свою долю до нуля. В настоящее время среди акционеров стивидора присутствуют кипрские «Оперн Трейд Лтд.» (23,68%) и «Статула Холдинг Лтд.» (21,64%).
ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП, Приморский край). Создавший в свое время одно из крупнейших пароходств России Александр КИРИЛИЧЕВ одним из первых на Дальнем Востоке оценил прелести офшорного владения. Правда, сегодня от былого величия ПМП в Приморье остались только «рожки да ножки», а основные активы управляются через офис в Сингапуре. Среди акционеров ПМП числятся Apington Investments Limited (Британские Виргинские острова) 19,95% и Isardia Holdings Limited (Кипр) 19,13%.
ОАО «Покровский рудник» (Амурская область). Проект альянса «Петропавловск». «Эпонимоско Лимитед» (Eponymousco Ltd) принадлежит 55,11% рудника, Peter Hambro Mining PLC - 19,88%. Обе компании зарегистрированы в Лондоне.
ОАО «Спасскцемент» (Приморский край). Уже долгие годы актив нынешнего мэра Владивостока принадлежит кипрской Lymex Holdings Limited (92,14% акций). Еще 5,53% принадлежат Morgan Stanley & CO Inc. и находятся в номинальном держании в ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».
ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре). Находящееся в процессе банкротства единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии контролируется Внешэкономбанком через кипрскую Amurmetal Holding Ltd, которой принадлежит 100% ООО «Группа Амурметалл» (владеет 99,999972% акций «Амурметалла»).
ООО «Ратимир» (Владивосток). Директором по развитию крупнейшего в ДФО производителя мясных изделий и полуфабрикатов до недавнего времени трудился Евгений КОРЖ, ныне помощник губернатора Приморского края. Компании с ограниченной ответственностью «Ньюман Менеджмент Лимитед» (Гонконг) принадлежит 37,36% долей «Ратимира», ЗАО «Пиннэкл Груп оф Кампанис Пте. Лтд» (Сингапур) - 11,96%.
ОАО «Дальлеспром» (Хабаровск). Базовое предприятие лесопромышленного холдинга RFP Group на 100% принадлежит зарегистрированной на Кипре «РФП Холдинг Сайпрус Лтд».
ОАО «Далькомхолод» (Владивосток). Крупнейшим акционером является зарегистрированная в Панаме «СТАРАКВА С.А.» - 51%.
ООО «Восточная стивидорная компания» (Приморский край). «Рэйлфлит Холдингс Лимитед» (Кипр) - 100%.
ЗАО «Интернэшнл Ойл Компани» (Владивосток). «Грода Шиппинг энд Транспортэйшн Лтд» (Бермудские острова) - 100%.
ООО «Группа Транзит ДВ» (Владивосток). Tranzit Group Property Ltd (Гонконг) - 100%.
ООО «Центральный продовольственный рынок» (Хабаровск). ЗАО «Пиннэкл Груп оф Кампанис Пте. Лтд» (Сингапур) - 17,16%.
Офшорная зона (Offshore zone)
Офшорные юрисдикции дают использующим их предприятиям/компаниям следующие преимущества: налоговые льготы, значительную свободу при ведении бухгалтерской отчетности, практическое отсутствие валютного контроля, возможность проведения операций с резидентами в любой иностранной валюте, списание издержек на месте, анонимность, секретность финансовых операций (главным образом действует лишь требование информировать власти о сомнительных операциях, связанных с наркобизнесом).
Многие люди ошибочно считают, что офшорные юрисдикции и офшорные зоны - это одно и то же. На самом деле это совершенно разные понятия. Офшорной юрисдикцией называют организацию, которая ведет деятельность не в той стране, в которой зарегистрирована, а в офшорной зоне. Офшорная зона представляет собой страну, в которой предлагаются налоговые льготы для зарегистрированных на ее территории иностранных компаний.
Из сказанного вытекает, что «офшор» - понятие экономико-организационное и отнюдь не юридическое. Это всего лишь способ ведения бизнеса, инструмент планирования налогов. Законной или незаконной является офшорная деятельность, может быть определено лишь во всех совокупных рамках законодательства.
Олег КЛИМЕНКО. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
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