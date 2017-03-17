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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Программа FarmSight: двойная поддержка дальневосточных сельхозпроизводителей!
В связи с достаточно интенсивным развитием сельскохозяйственного сектора потребность в новых технологиях, упрощающих процесс планирования работы техники и ее обслуживания, растет с каждым годом. Новые программы в аграрном секторе «ДК» обсуждал с руководителем отдела послепродажного обслуживания официального дилера John Deere ООО «ТЕЙТ» Алексеем АНДРИЕНКО.
- Алексей Александрович, дальневосточные аграрии уже начинают активную подготовку к новому сезону. Осталось чуть больше месяца до начала посевной кампании - 2017. Вы уже чувствуете это на своем уровне загруженности?
- Большинство наших клиентов уже переходят на более эффективное планирование и раннюю подготовку к сезону. Часть из них оценили выгоды зимних ремонтов и уже получили готовую к сезону технику. Преимущества заключаются в относительно небольшой стоимости и высокой эффективности ремонта. Важную роль играет и правильная «консервация» техники на зимний период. Многие аграрии не обращают внимания на этот аспект, и в итоге в апреле-мае мы имеем наибольшее количество обращений: фермеры полагали, что ушли в зиму с рабочей техникой, а в сезон начинают выявляться многочисленные поломки и неисправности.
Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, мы предлагаем нашим клиентам предсезонную инспекцию «Эксперт знает» от официального дилера John Deere. Эта программа поможет аграриям подготовить технику в срок, не имея проблем с закупкой запасных частей и ремонтами техники. Главное, что это ведет к снижению риска поломки техники в посевную кампанию, когда дорог каждый час простоя.
- Какими еще программами могут воспользоваться дальневосточные аграрии?
- В этом году мы активно предлагаем клиентам воспользоваться новой программой FarmSight. Она содержит в себе полный комплекс послепродажного обслуживания, включая как проверку и ремонт техники сервисной службой, так и настройку систем навигации. Это позволяет инженеру быть в курсе того, что происходит с его техникой, даже не находясь рядом.
- Парк техники в одном компьютере? Как работают эти системы и что можно отследить в результате их работы?
- В зависимости от вида техники мы можем увидеть типы ошибок и поломок, местоположение и движение, а также получать технические данные о работе. Наличие данных систем позволяет снизить риск ошибки человека при работе со сложными устройствами. Возвращаясь к программе FarmSight хотел бы сказать, что это комплексное решение позволяет снизить затраты на ремонт техники и большую сервисную бригаду. Мы больше не решаем проблемы по факту возникновения, мы их предупреждаем.
- Программа FarmSight: двойная поддержка дальневосточных сельхозпроизводителей!
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