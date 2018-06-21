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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Июля, 22:41 |
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Polyus инвестирует в "Алданзолото ГРК"
В частности, 1,6 млрд рублей компания направит на приобретение новой техники, 1 млрд - на реконструкцию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).
Как сообщалось, «Алданзолото ГРК» планирует к 2020 году увеличить объем добычи золота до 7 тонн. Для увеличения переработки руды «Алданзолото» проводит реконструкцию Куранахской ЗИФ, ведет переоценку запасов, пишут местные СМИ. В частности, за счет перевода забалансовых запасов в балансовые увеличение по руде составит 32 млн тонн (до 119,5 млн), по металлу - 56,5 тонны (до 176,1 тонны). Кроме того, компания внедряет технологию переработки бедных золотосодержащих руд методом кучного выщелачивания. Первая партия золотосодержащих отвалов уже заложена на обогатительном комплексе «Надежный».
Досье «Дальневосточного капитала»: «Алданзолото ГРК» имеет 10 лицензий на добычу золота на территории Куранахского рудного поля и 1 лицензию на разведку и добычу золота и попутных компонентов из отвалов Куранахской группы. Компания является крупнейшим производителем золота в Якутии, в 2015 году планирует добыть 4,277 тонны золота, в 2016-м - 4,38 тонны. В январе - сентябре ОАО «Алданзолото ГРК» добыло 3421 кг (рост - 9%).
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