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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 15:52 |
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"Суперджет 100" полетит на лизинге
Облигации федерального займа совокупной номинальной стоимостью 30 млрд рублей передаются в качестве оплаты по договору приобретения Минтрансом дополнительно размещаемых акций ПАО «ГТЛК» совокупной стоимостью 30 млрд рублей с последующей их реализацией по номинальной стоимости. Этот договор заключается между Минтрансом, Минпромторгом, Агентством по страхованию вкладов и ПАО «ГТЛК».
Это позволит ПАО «ГТЛК», имеющему твердые контракты на поставку 32 самолетов «Сухой Суперджет 100», сформировать источник средств для приобретения и последующей передачи отечественным авиакомпаниям воздушных судов в аренду или лизинг.
Часть лизинговых платежей ПАО «ГТЛК» направит на создание системы послепродажного обслуживания и технической поддержки, а также склада запасных частей.
Принятое решение позволит обеспечить загрузку производства филиала ПАО «Гражданские самолеты Сухого» в Комсомольске-на-Амуре, будет стимулировать спрос российских авиаперевозчиков на воздушные суда «Сухой Суперджет 100».
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