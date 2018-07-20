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Газпромбанк хочет обанкротить крупнейшего производителя курятины в ДФО
По сведениям «Дальневосточного капитала», Газпромбанк уведомил о своих планах обратиться в суд с заявлениями о банкротстве ЗАО «Михайловский бройлер» (Приморский край, базовое предприятие группы) и ЗАО «Хабаровский бройлер» (Хабаровский край) «в связи с наличием признаков банкротства». В группу «Михайловский бройлер» также входит ОАО «Птицефабрика «Надеждинская» (Приморский край), но это предприятие пока под удар не попало.
В настоящее время крупнейшими кредиторами группы «Михайловский бройлер» являются Сбербанк и Газпромбанк, предоставлявшие ресурсы предприятию на пополнение оборотных средств. Обеспечением кредитов выступали офисная и складская недвижимость во Владивостоке и часть производственного комплекса Надеждинской птицефабрики.
В мае этого года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил в полном объеме иск Газпромбанка о взыскании с «Михайловского бройлера» 96,796 млн рублей по кредитному соглашению об открытии кредитной линии в августе 2013 года. Пятый арбитражный апелляционный суд 26 августа оставил решение в силе.
Проблемы «Михайловского бройлера» начались год назад, когда Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оптовой реализации охлажденного куриного мяса на территории края.
В первом полугодии этого года «Михайловский бройлер» значительно снизил выпуск продукции, а «Хабаровский бройлер» полностью остановил производство. На этом фоне в сентябре произошла смена собственника группы: ее за 2 млрд рублей выкупили структуры экс-депутата Госдумы Эдуарда Янакова.
Параллельно Эдуард Янаков получил контроль над ЗАО «Продис» (Владивосток), официальным дистрибьютором птицефабрики «Михайловский бройлер».
Представитель нового владельца сразу же заявил, что с приходом нового собственника ситуация в группе значительно улучшилась. «Птицефабрики получили оборотные средства на корма, топливо, расходные материалы. Кроме ремонта оборудования, начались инвестиции в теплоэнергетику. Осуществлена реструктуризация кредитов в рамках федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». Идет работа с кредиторами по реструктуризации долгов», - говорил он.
В дальнейшем проект будет развивать зарегистрированное в сентябре ООО «Агрохолдинг Приморье», единственным учредителем которого выступает Эдуард Янаков. На базе ООО планируется создать агрохолдинг, который, кроме птицеводства, будет выращивать кукурузу и сою, используя их в качестве корма для птицефабрик. В структуру агрохолдинга войдут восемь хозяйств с общей площадью земель более 72 тыс. га.
Эдуард Янаков известен как бывший совладелец компании «Амурский уголь», а также основатель и совладелец группы компаний «Русская горнорудная компания». В 2008-2011 годах - депутат Госдумы пятого созыва от партии «Единая Россия». В сферу интересов бизнесмена и экс-политика также входит АО «ГМК «Дальполиметалл» (Приморский край), где он до недавнего времени был членом совета директоров.
Ранее ГК «Михайловский бройлер» интересовалась группа «Русагро», но г-н Янаков опередил федерального игрока.
Олег КЛИМЕНКО. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год.
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