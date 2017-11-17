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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Ноября, 17:25 |
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Станислав ЧУЙ, директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Морские информационные системы - Агат": Российское гражданское судостроение выйдет на конкурентные позиции
В этот мощный концерн входят более десятка предприятий, в составе которых трудится более 10 тысяч человек различных специальностей. Предприятия расположены по всей территории России - от Камчатки до Санкт-Петербурга. И сегодня нет, наверное, не одного российского корабля или судна, где бы ни стояли приборы или системы концерна «Морские информационные системы - Агат».
О планах развития гражданских направлений, о том, какая продукция концерна востребована рыбаками и нефтедобытчиками Дальнего Востока, «Дальневосточному капиталу» рассказал директор по развитию гражданской продукции и инновациям Станислав ЧУЙ.
- Станислав Анатольевич, для начала расскажите о структуре концерна и его присутствии на Дальнем Востоке.
- Концерн имеет полный замкнутый цикл поставки своих систем - от разработки до полного производства, включая изготовление и монтаж печатных плат различной сложности.
Жителям Владивостока концерн известен своим предприятием «Изумруд» и центром подводной робототехники, открывшимся несколько лет назад на базе Центра дальневосточных компетенций «Агат» на острове Русском в здании Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). К слову сказать, этот центр посещал президент России Владимир ПУТИН. «Агат» - постоянный участник различных экономических и отраслевых мероприятий на Дальнем Востоке, наша компания прочно вписана в жизнь региона.
Сегодня хотелось бы раскрыть концерн с новой стороны. Со стороны его мирной гражданской высокотехнологичной продукции, аналоги которой порой трудно найти и у международных производителей. У наших предприятий, действительно, есть что предложить отечественной промышленности, и эти предложения лежат в плоскости инновационного развития.
В 2016 году президент России в своих поручениях и Правительство РФ поставили задачу «обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями ОПК, к 2020 году». Для этих целей в концерне «Моринсис-Агат» была сформирована Дирекция по развитию гражданской продукции и инновациям, которую я возглавил в июле 2017 года, перейдя на эту работу из Минпромторга с должности директора департамента судостроительной промышленности и морской техники.Тогда Министерством был запущен ряд механизмов, которые позволили начать формирование гражданского судостроения нового, самого современного уровня. Когда-то, во времена Советского Союза, это была легендарная отрасль, сегодня ее необходимо вновь сделать конкурентной.
- Какие направления деятельности на «гражданском фронте» станут приоритетными?
- Мы провели обстоятельный анализ различных сценариев развития, оценили перспективы рынков, в итоге было выделено три основных направления движения нашего концерна в судостроении. Если посмотреть на судно, то, грубо, оно состоит из трех основных компонентов. Это корпус с обеспечивающими общесудовыми системами, движительный комплекс и все остальное: навигация, управление судном, системы связи, обеспечения, в общем, все то, что делает судно современным и поистине уникальным. Это область «морского приборостроения», продукция которого составляет не менее 50% стоимости всего судна.
Так вот, концерн «Моринсис-Агат» как раз и способен производить для гражданского флота самые современные приборы. Не секрет, что долгое время в связи с практическим отсутствием заказов по линии гражданского судостроения вся эта «приборная составляющая» в основном бралась из-за рубежа. Но компетенции и способность производить и разрабатывать такие системы на наших предприятиях сохранились за счет разработок двойного назначения.
Поэтому мы выбираем стратегию выхода на рынок не массового дешевого спроса, а на рынок высоких гражданских судовых технологий. И все эти направления очень тесно связаны с идеологией развития Дальневосточного региона, с освоением ресурсов океана. Это оборудование и системы для освоения нефтегазодобычи на шельфе, различного рыбопромыслового оборудования, в том числе с применением комплекса роботизированных систем.
Кстати, «Агат» является «хозяином» и координатором технологической платформы «Освоение океана» во главе с ее лидером Валерием КОБЫЛЯНСКИМ, который возглавляет уникальный центр подводной робототехники во Владивостоке. Он сумел собрать замечательный коллектив молодых разработчиков, в недавнем прошлом выпускников ДВФУ.
- С направлениями определились, а какие конкретные шаги будут сделаны?
- Одна из приоритетных задача, оставленная правительством РФ, - скорейшее обновление рыбопромыслового флота. В настоящее время импортная составляющая в оборудовании рыболовецких судов достигает около 60-70%. Необходимость снижения этой зависимости открывает хорошие перспективы для предприятий концерна по участию в строительстве целых серий судов в качестве поставщика судового комплектующего оборудования и систем специального назначения. Сегодня важно четко определиться с потребностями этого сектора гражданского судостроения, с тем, какие наши компетенции здесь могут быть наиболее актуальны. Только так можно будет рассчитывать не только на определенные успехи, но и на действительно прорывные проекты в этой отрасли.
- А есть примеры таких разработок?
- Мы сегодня готовимся предложить нашим рыбакам целый спектр уникальных систем - от инновационных технологий глубокой «бережной» заморозки до поиска рыбы. Есть и новые технологии по выращиванию и охране аквакультуры. Стоит обязательно упомянуть и о создании автоматизированного комплекса спасения человека на море в случае его выпадения за борт, действующего на базе безэкипажного катера, беспилотного аппарата и специального маяка, который мгновенно выдает координаты выпавшего человека. Самоходный автоматизированный катер в считаные минуты подходит к упавшему за борт для выполнения операций по его спасению и доставке на судно.
Также концерн готов на сто процентов оснастить наши рыбопромысловые суда отечественными автоклавами, которые являются важнейшим звеном современных консервных линий на плавзаводах и береговых рыбоперерабатывающих предприятиях. Сегодня все эти наработки и уже готовые комплексы, а также компетенции и силы концерна «Моринсис - Агат» находят широкое применение. У нас есть поддержка федеральных властей, мы начали активное сотрудничество с Министерством по развитию Дальнего Востока. И сам регион сегодня с учетом современных средств связи стал уже не Дальним и родным Востоком. Думаю, что важную роль в активизации работы концерна в регионе сыграет соглашение с автономной некоммерческой организацией «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», которое мы сегодня совместно прорабатываем. Его цель - расширение существующих и создание новых производств в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, которые будут нацелены на выпуск высокотехнологичной продукции не только для российского, но зарубежного рынка.
Юрий РОГОВ.
- Станислав ЧУЙ, директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Морские информационные системы - Агат": Российское гражданское судостроение выйдет на конкурентные позиции
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