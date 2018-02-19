|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 24 Февраля, 01:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальневосточная железная дорога уверенно наращивает объемы грузовых перевозок
Увеличение объемов погрузки удалось обеспечить за счет развития транспортно-логистического сервиса и увеличения скоростей доставки грузов, сообщает пресс-служба ДВЖД.
- Перед нами стоит задача привлечения дополнительных грузов с учетом роста объемов производства предприятий Дальневосточного региона. Обеспечение выполнения заданных показателей в условиях высокой загрузки пропускных способностей железной дороги требует от всех нас более слаженного взаимодействия, разработки и внедрения эффективных технологических и логистических решений, - отметил начальник ДВЖД Николай МАКЛЫГИН.
Рост погрузки в 2018 году планируется обеспечить на 0,3% (до 48,8 млн тонн) за счет применения новых технологических решений, оптимизации возврата подвижного состава, реализации мероприятий по привлечению перевозок с альтернативных видов транспорта, а также расширения портфеля транспортно-логистических услуг и слаженной работы всех подразделений холдинга «РЖД», расположенных в границах Дальневосточной железной дороги.
- 4,8 млрд рублей инвестиций запланировано в АО "Дальневосточная генерирующая компания"
- Дальневосточная железная дорога уверенно наращивает объемы грузовых перевозок
- Восточный вектор магистрали
- Перспективный газ
- ДРСК обеспечивает энергией новую экономику Дальнего Востока
- Станислав ЧУЙ, директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Морские информационные системы - Агат": Российское гражданское судостроение выйдет на конкурентные позиции
- "Урал Next" покорил Дальний Восток
- "Газпром" ускорит "Силу Сибири"
- "Ростелеком" готовит телемедицинский сервис для Дальнего Востока
- Дмитрий СЕЛЮТИН, глава АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания": ДВЭУК готова реализовать ключевые инвестпроекты в энергетике Дальнего Востока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.